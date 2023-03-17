«Это действительно вызов. Репетируем, готовимся, шлифуем». Волосожар показала, как они с Траньковым готовят номер к турниру шоу-программ

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков пары Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Волосожар показала, как вместе с Максимом Траньковым готовит показательный номер.

Двукратные олимпийские чемпионы, завершившие карьеру в 2016-м, выступят на турнире по шоу-программам. 

«А что говорить? Мы с Максимом Траньковым снова на льду. Остались считанные дни, часы даже до 18 марта.

Это действительно вызов, для нас в первую очередь. Репетируем, готовимся, шлифуем. Увидите все в Мегаспорте и на Первом, до встречи», – написала Волосожар. 

 

10 комментариев

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Katt Lady
Красавцы!
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bolelschiza
давай, Максим, не подведи
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Anna Leonova
Траньков пока деревянненько выглядит, надеюсь, спина выдержит.
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Лилибет
Без Волосожар у меня на соревнованиях не клеится (с) Максим Траньков
С Татьяной точно все под контролем! Замечательные🥰
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Н.Евдокимова
Я думаю, что будет 2-й концерт Рахманинова, Максим говорил, что это его мечта.
+2
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Большое Путешествие Рузика
А что там за блондинка на заднем плане прыгала?
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Неволяшка
Татьяна - максималистка больше, чем на 100%. Если уж выйдут кататься, то все там будет на высочайшем уровне. Ждем)
+4
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Маргарита В Сафронова
Ребята будут бороться, а не просто участвовать. Удачи!
+2
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N-fox
Ответ imaxim
По движениям похоже на программу по теме Индии))
Шикарная была программа!
+5
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+5
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imaxim
По движениям похоже на программу по теме Индии))
+8
0
+8
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