«Это действительно вызов. Репетируем, готовимся, шлифуем». Волосожар показала, как они с Траньковым готовят номер к турниру шоу-программ

показала, как вместе с готовит показательный номер.

Двукратные олимпийские чемпионы, завершившие карьеру в 2016-м, выступят на турнире по шоу-программам.

«А что говорить? Мы с Максимом Траньковым снова на льду. Остались считанные дни, часы даже до 18 марта.

Это действительно вызов, для нас в первую очередь. Репетируем, готовимся, шлифуем. Увидите все в Мегаспорте и на Первом, до встречи», – написала Волосожар.