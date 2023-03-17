«Это действительно вызов. Репетируем, готовимся, шлифуем». Волосожар показала, как они с Траньковым готовят номер к турниру шоу-программ
Татьяна Волосожар показала, как вместе с Максимом Траньковым готовит показательный номер.
Двукратные олимпийские чемпионы, завершившие карьеру в 2016-м, выступят на турнире по шоу-программам.
«А что говорить? Мы с Максимом Траньковым снова на льду. Остались считанные дни, часы даже до 18 марта.
Это действительно вызов, для нас в первую очередь. Репетируем, готовимся, шлифуем. Увидите все в Мегаспорте и на Первом, до встречи», – написала Волосожар.
С Татьяной точно все под контролем! Замечательные🥰