Телефонные мошенники украли у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей (РИА Новости)

Теги сборная России происшествия пары Евгения Тарасова Фигурное катание

Телефонные мошенники похитили у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 13 января Тарасовой позвонил человек, который представился следователем и убедил, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее».

«Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ России. Он в свою очередь заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет», – сказал источник издания.

Отмечается, что после этого аферисты пытались обмануть Тарасову еще раз, но девушка уже заявила в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.

28-летняя Тарасова – серебряный призер Олимпиады-2022, а также трехкратный призер чемпионатов мира в парном катании. Она выступает в дуэте с Владимиром Морозовым.

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57 комментариев

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I. Bryzgalov
28 лет, а ума нет. Пожалуй, и не будет.
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Versado
Ответ мистер бин
Не сказал, что наряд высылает?
Не, слишком я ржал громко))
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Есения Скокова
Ответ Дружба11
Бедняга, Женечка не расстраивайся.все вернется.а попадались на тот или иной лохотрон каждый в свое время очень многие люди. не кори себя.Приняла меры и слава Богу. О такой же разводке мне сегодня сообщил мой друг, ему так же вчера и сегодня вызванивают сотовый номер,привязанный к Челябинску,-только якобы из отдела полиции,что якобы по его паспорту оформлены кредиты не установленными лицами и тоже от него требуется произвести действия с его банковскими карточками и деньгами.... и так ультимативно якобы полицейский призывает перевести бабки на левый счет;)).Новый год прошел и мошенники видно по списку обзванивают.
Мне нще круче легенду рассказали - якобы мой однофамилец сотрудника банка по голову ударил и пустился в бега с доверенностью, оформленный на моё имя.
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sema3812
Плять. Тридцать лет дуре. Это просто клиника.
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Manukello
Еще одна иллюстрация, что спортсменам учиться некогда. Всё в физуху идет))
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B.Jones
О даёт. Вот что значит жить на катке. Нормальные пасаны, обычно сами на таких звонках глумятся, лохами подольше прикидываются. 😁
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Volles
Ответ Товарищ Майор.
Сотникова и колдуны. Тарасова и банкиры. Кто дальше?
Синицына по логике и очереди ))
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Voronok
Ответ Леди Брэкнелл
Удивительно. Ведь из каждого утюга сотни раз рассказывали, что так работают мошенники. Хоть заподозрить-то можно было?
Ну вот обрабатывают как то, что мозг словно отключается, а потом прозрение, как же так.
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мистер бин
Ответ Versado
Мне только вчера старший лейтенант звонил)) Говорил что звонок записывается, спрашивал не терял ли я паспорт. Я его в опу послал, и спросил записал ли он это? После этого он положил трубку. Обиделся наверное...
Не сказал, что наряд высылает?
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Manukello
Не обеднеет
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Pertinax Gandi
Я думал, на этот древний развод только пенсионеры ещё ведутся.
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Задыхающийся
А защитник Олег не помог??
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мистер бин
Ответ Рагнар Лодброк
Дело О.Бендера живёт и никакого насилия
Бендер чтил уголовный кодекс, а тут статья.
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Versado
Мне только вчера старший лейтенант звонил)) Говорил что звонок записывается, спрашивал не терял ли я паспорт. Я его в опу послал, и спросил записал ли он это? После этого он положил трубку. Обиделся наверное...
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Есения Скокова
Ответ Товарищ Майор.
Называла по имени отчеству или только по имени?
По имени-отчеству
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Есения Скокова
Ответ arabesk
Тоже не могу понять! Мошенники слово знают какое то, чтобы в ступор ввести??)) Ну странно, чесслово! У Жени муж, партнёр, родители, тренеры - позвонить посоветоваться не вариант??((
Они ещё грозным тоном спрашивают, читали ли мы закон о неразглашении хода следствия, я звонила мужу, якобы майор мне тут же перезванивает и напоминает про тайну следствия. Там жуткая атака звонками, законами, частят и не дают перевести дух.
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AminO2
Кто ей доверил такие суммы?
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Wiley Fox
Клиническая дура
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Railway/
Классика. Как говорят мошенники: "Лох - не мамонт, не вымрет"
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ыеем
28 лет, а ума нет😁🔥🔥🔥
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Леди Брэкнелл
Ответ Voronok
Не только бабки ведутся, полно случаев, когда на их удочку и молодые айтишники попадают и даже сотрудники банков и финансисты, никто не застрахован
Удивительно. Ведь из каждого утюга сотни раз рассказывали, что так работают мошенники. Хоть заподозрить-то можно было?
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bona ulo
А я думал Тарасова умная... Попасться на такой древний развод...
Тоже звонили как-то из ЦБ РФ. Хотел над ними поиздеваться, но не смог сдержать смех. Провел ликбез на тему "ЦБ РФ не работает с населением". Подавляющее большинство таких звонарей - мало образованные и мало знающие люди, поверить им... Я понимаю, когда старики попадаются, но молодежь...
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Рагнар Лодброк
Дело О.Бендера живёт и никакого насилия
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Беглый*
Не верю, что Тарасова такая глупая
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Лена Самойлова
примитивный развод на лоха, уже кажется из каждого утюга об этом сказали и написали, но обычно обращаются к пожилым людям, да уж
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