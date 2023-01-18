Телефонные мошенники украли у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей (РИА Новости)

Телефонные мошенники похитили у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 13 января Тарасовой позвонил человек, который представился следователем и убедил, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее».

«Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ России. Он в свою очередь заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет», – сказал источник издания.

Отмечается, что после этого аферисты пытались обмануть Тарасову еще раз, но девушка уже заявила в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.

28-летняя Тарасова – серебряный призер Олимпиады-2022, а также трехкратный призер чемпионатов мира в парном катании. Она выступает в дуэте с Владимиром Морозовым.