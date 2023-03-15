Венгерский фигурист Семко выступит на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что он попал в московскую больницу с ножевым ранением

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная Венгрии Р-Спорт Мария Игнатьева Даниил Семко Фигурное катание

Фигурист Даниил Семко, о ранении которого сообщали в СМИ, выступит на чемпионате мира. 

Семко представляет Венгрию в танцах на льду в дуэте с Марией Игнатьевой. Фигуристы тренируются в группе Александра Свинина и Ирины Жук в Москве. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Семко попал в московскую больницу с ножевым ранением.

«Игнатьева и Семко готовятся к чемпионату мира, завтра вылетают в Японию для участия в нем», – сообщили в тренерском штабе фигуристов. 

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Сайтаме (Япония) с 22 по 25 марта.

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5 комментариев

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Alexander X
кто там в курсе, что за праздник в Якутии, в котором Ками собирается принять участие?🤔
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Delirium
В общем, слухи о ранении были преувеличены.
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Sat397
"А был ли мальчик?"
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Tresk2
Где подробности? С ножом в спине будет катать?
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Плюснин Алексей
Страсти какие
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