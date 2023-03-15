Венгерский фигурист Семко выступит на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что он попал в московскую больницу с ножевым ранением
Фигурист Даниил Семко, о ранении которого сообщали в СМИ, выступит на чемпионате мира.
Семко представляет Венгрию в танцах на льду в дуэте с Марией Игнатьевой. Фигуристы тренируются в группе Александра Свинина и Ирины Жук в Москве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Семко попал в московскую больницу с ножевым ранением.
«Игнатьева и Семко готовятся к чемпионату мира, завтра вылетают в Японию для участия в нем», – сообщили в тренерском штабе фигуристов.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Сайтаме (Япония) с 22 по 25 марта.
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