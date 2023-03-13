Венгерский фигурист Даниил Семко попал в больницу в Москве с ножевым ранением

Фигурист Даниил Семко попал в московскую больницу с ножевым ранением.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Shot.

Семко выступает в танцах на льду в дуэте с Марией Игнатьевой. Они представляют сборную Венгрии.

Врачи Боткинской больницы диагностировали у фигуриста колотую рану правого бедра.

Семко заявил, что в толпе у Петровского парка столкнулся с неизвестным мужчиной, после чего почувствовал боль в бедре и увидел ранение; мужчина при этом скрылся.

После того, как врачи вызвали полицию, фигурист высказал другую версию случившегося: с его слов, он сильно поцарапался, зацепившись за чью-то сумку, и претензий ни к кому не имеет.

Семко – уроженец Одессы, в Москве он в последнее время работал тренером. Сейчас спортсмен намерен уехать из России.