Венгерский фигурист Даниил Семко попал в больницу в Москве с ножевым ранением

Теги происшествия танцы на льду сборная Венгрии Мария Игнатьева Даниил Семко Фигурное катание

Фигурист Даниил Семко попал в московскую больницу с ножевым ранением. 

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Shot. 

Семко выступает в танцах на льду в дуэте с Марией Игнатьевой. Они представляют сборную Венгрии. 

Врачи Боткинской больницы диагностировали у фигуриста колотую рану правого бедра.

Семко заявил, что в толпе у Петровского парка столкнулся с неизвестным мужчиной, после чего почувствовал боль в бедре и увидел ранение; мужчина при этом скрылся.

После того, как врачи вызвали полицию, фигурист высказал другую версию случившегося: с его слов, он сильно поцарапался, зацепившись за чью-то сумку, и претензий ни к кому не имеет.

Семко – уроженец Одессы, в Москве он в последнее время работал тренером. Сейчас спортсмен намерен уехать из России.

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12 комментариев

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Блинчик
Можно про него почитать в тг-канале Елены Родиной.
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Блинчик
Это у него татуировка азова?
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Светлана Менова
Ответ Iuliia Timofeyeva
А что, простите, венгерский фигурист забыл сейчас в Москве, учитывая напряженность отношений между нашими странами.... Домой пусть едет.
С Венгрией не настолько напряжённые отношения, там у власти Орбан.
+2
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justinefan
Отместка от соотечественников прилетела, за то что в России живет.
+1
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Kareglazaya
Сейчас свяжут это исключительно с национальностью и политической ситуацией, и начнётся...
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Iuliia Timofeyeva
А что, простите, венгерский фигурист забыл сейчас в Москве, учитывая напряженность отношений между нашими странами.... Домой пусть едет.
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Анна Беляева
С кем-то что-то гарный украинский хлопец не поделил, похоже
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Пользователь Гугла
блин, цирк с конями
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Девушка Безимени
Ответ 78РУС
Совершенно верно. Все кому есть что скрывать, всегда путаются в показаниях и меняют их.
или чтобы избежать исполнения угроз
+6
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78РУС
Ответ Девушка Безимени
после приезда полиции у многих меняется версия произошедшего
Совершенно верно. Все кому есть что скрывать, всегда путаются в показаниях и меняют их.
+7
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Sat397
Комментарий скрыт
+2
-11
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Девушка Безимени
после приезда полиции у многих меняется версия произошедшего
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-3
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