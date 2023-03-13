Фигуристка Аделина Сотникова объяснила, почему скрывает личность отца своего ребенка.

Ранее Сотникова сообщала, что мужчину зовут Дмитрий.

– Почему вы скрываете имя отца? Кто инициатор?

– Мы как-то вместе: лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем. У меня что папа сокровище, что сын сокровище.

– Высокого роста?

– Высокого – 1,91 м.

– Он может быть как футболистом…

– Нет.

– Так и баскетболистом.

– Нет, далеко, не туда.

– У него вид спорта командный?

– Нет.

– Теннисист?

– Да, – ответила олимпийская чемпионка Сочи-2014.

Сотникова о сыне: «Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа – Дима, и как-то сложился такой паззл»