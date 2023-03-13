«Лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем». Сотникова не называет отца своего сына, но рассказала, что это теннисист Дмитрий
Фигуристка Аделина Сотникова объяснила, почему скрывает личность отца своего ребенка.
Ранее Сотникова сообщала, что мужчину зовут Дмитрий.
– Почему вы скрываете имя отца? Кто инициатор?
– Мы как-то вместе: лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем. У меня что папа сокровище, что сын сокровище.
– Высокого роста?
– Высокого – 1,91 м.
– Он может быть как футболистом…
– Нет.
– Так и баскетболистом.
– Нет, далеко, не туда.
– У него вид спорта командный?
– Нет.
– Теннисист?
– Да, – ответила олимпийская чемпионка Сочи-2014.
Сотникова о сыне: «Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа – Дима, и как-то сложился такой паззл»
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