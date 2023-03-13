«Лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем». Сотникова не называет отца своего сына, но рассказала, что это теннисист Дмитрий

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объяснила, почему скрывает личность отца своего ребенка.

Ранее Сотникова сообщала, что мужчину зовут Дмитрий.

– Почему вы скрываете имя отца? Кто инициатор?

– Мы как-то вместе: лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем. У меня что папа сокровище, что сын сокровище.

– Высокого роста?

– Высокого – 1,91 м.

– Он может быть как футболистом…

– Нет.

– Так и баскетболистом.

– Нет, далеко, не туда.

– У него вид спорта командный?

– Нет.

– Теннисист?

– Да, – ответила олимпийская чемпионка Сочи-2014.

Сотникова о сыне: «Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа – Дима, и как-то сложился такой паззл»

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43 комментария

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Анна Беляева
Ответ margosha58
Наверное, в его планах не было женитьбы и ребенка. Удивительно, современные люди, а беременность по-прежнему неожиданная получается.
Вот это и удивляет. Уже ведь не совсем дети. Как так получается, что два взрослых человека совершенно неожиданно стали родителями, не желая этого? Особенно он.
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Анна Беляева
Ответ Ирина Похлебаева
Видимо,вообще не зарегистрированы.
Естественно, они не зарегистрированы. Что значит - вообще? Можно быть "не вообще" незарегистрированным? Они, вероятно, и не живут вместе. Встречались, когда он наезжал в Москву.
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russalka
Ответ Девочка с севера
А ведь олимпийская чемпионка. Вот почему так?
Потому что надо было работать, а не лицом светить на ТВ, едва успев медаль на шею повесить.
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russalka
Лучше бы никто не знал, но я всё равно скажу)))
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SALMON
Ответ Йенс Мустерманн
Это ведь та самая фигуристка, что отдала несколько миллионов рублей каким-то магам-гадалкам, чтобы те сняли порчу с её сестры ))
Вроде как не из-за сестры, а хотела жениха вернуть.
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margosha58
Ответ Анна Беляева
И хочется, и колется, и Дима не велел... Что же этот Дмитрий такой скрытный? У него сын родился, а он прячется? Радоваться надо!
Наверное, в его планах не было женитьбы и ребенка. Удивительно, современные люди, а беременность по-прежнему неожиданная получается.
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Светлана Менова
Ответ Ирина Похлебаева
Да,он дистанцируется.Не отказывается от ребенка и то хорошо.Но отношения странные,не идеальные,какая то повышенная секретность.
Ну бывает такое, к сожалению. Решение сохранять ли ребёнка, остаётся за матерью в любом случае.
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несахар
Ответ missis-Zima
вы как из каменного века или из глухой деревни
Я то нет, но судя по рассказу Аделины ее мужчина не очень то и желал этого ребенка
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Charliz
Ответ Ирина Похлебаева
Возраст жениха не подскажете,будббе любезны.
Мадам, все эти данные не я откопала) Аделина сама сказала в интервью). Но, если вам интересно, можете сами спросить у Яндекса)
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Ирина Похлебаева
Ответ Charliz
Зовут Дмитрий. Рост 1.91 Род занятий: теннис Какова вероятность, что люди не поймут кто это?) первый поисковый запрос выдаёт)). Эх, Адель))))
Возраст жениха не подскажете,будббе любезны.
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Ирина Похлебаева
Ответ Светлана Менова
Судя по его реакции на её беременность и тому что он её не светит как гёрлфренд - это был просто one night stand с последствиями.
Да,он дистанцируется.Не отказывается от ребенка и то хорошо.Но отношения странные,не идеальные,какая то повышенная секретность.
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Ирина Похлебаева
Ответ Анна Беляева
И хочется, и колется, и Дима не велел... Что же этот Дмитрий такой скрытный? У него сын родился, а он прячется? Радоваться надо!
Видимо,вообще не зарегистрированы.
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Wintersun
Как в мультике, не будем говорить кто, но это был слонёнок. Уже вычислили его тут, смотрю.
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Ирина Похлебаева
Ответ Девочка с севера
А ведь олимпийская чемпионка. Вот почему так?
Такая чемпионка,что никому не интересна.
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Ирина Похлебаева
Ответ Whiskey cat
Абсолютно все равно от кого она забеременела и родила. Напускает интригу, потому что никому особо не интересна.
Правы, абсолютно по барабану,от кого родила,с кем живёт и живёт ли,в браке они или нет Скорее нет.Но без разницы.
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Toba Door
Надо было от Рублёва или Медведева родить, алименты были бы большие
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Анатолий Зыболов
А точно она знает кто? 🙂
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missis-Zima
Ответ несахар
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вы как из каменного века или из глухой деревни
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s_h_a_m_a_n
Она же сама ребёнок))
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Йенс Мустерманн
Это ведь та самая фигуристка, что отдала несколько миллионов рублей каким-то магам-гадалкам, чтобы те сняли порчу с её сестры ))
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несахар
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Надира Юнусова
Ответ Кristinа
Не, Дмитрий Попко)
Кажется он. Она на него в инсте подписана, и рост 1.91 и как раз закрыл аккаунт))). Обычно публичные люди с 5000 подписчиками не закрывают аккаунты))
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Светлана Менова
Ответ Elli
Странные какие-то рассуждения: все же Аделина известный человек, в любом случае должна быть готова к вопросам о семье. И зачем постоянно тогда выкладывать в соцсетях фото ребенка со смайликами вместо лица, если не хочет публичности? Ну, дело ее, конечно... Может, не все гладко у них, хотя надеюсь, что это не так.
Судя по его реакции на её беременность и тому что он её не светит как гёрлфренд - это был просто one night stand с последствиями.
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Светлана Менова
Гугл моментально нашёл, что это Дмитрий Попко, выступающий за Казахстан. Он ростом метр девяносто.
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Маргарита Михайловна
Не удержалась. Похвасталась.
+8
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