Аделина Сотникова и Камил Гаджиев проведут мастер-классы на Фестивале спорта в Луганске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и президент компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев проведут мастер-классы на Фестивале спорта в Луганске.

Фестиваль пройдет 12 и 13 августа.

Сотникова проведет занятие по общей физической подготовке с молодыми спортсменами республики, после чего встретится с жителями Донбасса. Фигуристка поделится секретами своего мастерства и расскажет, как добиться успеха в спорте.

В рамках фестиваля пройдут показательные выступления и мастер-класс спортсменов Федерации воздушно-силовой атлетики России по воркауту. Мастер-класс и встречу с жителями проведет президент победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо Камил Гаджиев.

Также на фестивале состоится встреча российских спортсменов с паралимпийцами Донбасса.