Елена Радионова: «Никто в фигурном катании не разбирается лучше, чем Тарасова. Мне точно было бы интересно следить за выпусками ее шоу на ютубе»
Елена Радионова считает, что у Татьяны Тарасовой получилось бы вести шоу на YouTube.
«Мне кажется, что у Тарасовой точно бы получилось создать свое шоу на YouTube. Татьяна Анатольевна – настоящий профессионал своего дела.
Никто в фигурном катании не разбирается лучше, чем Тарасова. Если смотреть на ее опыт, величину и значимость, то тяжело найти авторитетнее человека в фигурном катании.
Любой формат я бы смотрела с удовольствием. Мне точно было бы интересно следить за выпусками. У нее бы все получилось – она очень креативная.
Мнение Тарасовой очень весомое в фигурных кругах. Я вообще очень люблю, когда она комментирует. Татьяна Анатольевна ведь не просто комментирует, а именно погружается туда полностью.
Будто в момент проката вместе с ней переживаешь все эмоции. И сама чувствуешь то, что чувствует она во время выступления. Так все эмоционально, что просто не можешь остаться равнодушным», – сказала Радионова.
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И поэтому утверждение Ради неверно.
И вообще, ТАТ узкий спец по наведению лоска, постановщик и менеджер. Она не спец по постановке прыжков, но и даже Зиму Леше поставил Морозов.
При той же Родниной тренерами могли быть куча специалистов в Союзе, но решением не ниже министра обороны поставили ТАТ.
Тройной флип, с руками...наверное )
Лучше ТАТ в ФК разбирается Бог(Аллах) и его посланники/представители на земле. Очевидно что она по моральным качествам к таковым никогда не относилась.
Она лучше других умела переманить чужую пару за полгода до ОИ. В этом не было равных, этому учится и ЖП.
Еще она неплохо умела приводить к медалям подготовленных кем-то фигуристов. Но практически не занималась подготовкой с детства - в этом она Ноль.
И не смогла довести до золота ОИ например такой суперталант как Мао.
А что-то серьёзное про ФК уже не жду.