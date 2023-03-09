Елена Радионова: «Никто в фигурном катании не разбирается лучше, чем Тарасова. Мне точно было бы интересно следить за выпусками ее шоу на ютубе»

Теги Татьяна Тарасова Елена Радионова YouTube Фигурное катание

Елена Радионова считает, что у Татьяны Тарасовой получилось бы вести шоу на YouTube.

«Мне кажется, что у Тарасовой точно бы получилось создать свое шоу на YouTube. Татьяна Анатольевна – настоящий профессионал своего дела.

Никто в фигурном катании не разбирается лучше, чем Тарасова. Если смотреть на ее опыт, величину и значимость, то тяжело найти авторитетнее человека в фигурном катании.

Любой формат я бы смотрела с удовольствием. Мне точно было бы интересно следить за выпусками. У нее бы все получилось – она очень креативная.

Мнение Тарасовой очень весомое в фигурных кругах. Я вообще очень люблю, когда она комментирует. Татьяна Анатольевна ведь не просто комментирует, а именно погружается туда полностью.

Будто в момент проката вместе с ней переживаешь все эмоции. И сама чувствуешь то, что чувствует она во время выступления. Так все эмоционально, что просто не можешь остаться равнодушным», – сказала Радионова. 

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24 комментария

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sasha00
Ждеет их грандиозный провал
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Toba Door
После не очень удачного выступления Алины во Франции в пп в прямом эфире она ждала оценок Алины и надеялась что она проиграет американке, просто визжала, но Гришин переиграл, сказал успокойтесь та Алина вторая
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Toba Door
Она без ютубе канала неплохо выступает, у её высказываний нет цензуры, старая женщина а столько непристойных выражений
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nina1212
и назовут шоу "Сделано!"
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Лакс
Ответ Gemma157
это кем придумано, что фигуриста надо выращивать с детства? взять готового фигуриста со всеми его плюсами и минусами подвести к олимпийским за короткий срок тоже большой труд
человек, который не готовил детей и тем более в нынешнее время по определению хуже разбирается в ФК чем те, кто готовил и детей и чемпионов.
И поэтому утверждение Ради неверно.
И вообще, ТАТ узкий спец по наведению лоска, постановщик и менеджер. Она не спец по постановке прыжков, но и даже Зиму Леше поставил Морозов.
При той же Родниной тренерами могли быть куча специалистов в Союзе, но решением не ниже министра обороны поставили ТАТ.
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Anna D
Шуба-шоу, Шуба на льду
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EuhenioV
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Есть ощущение, что лабутеновна хочет запустить на ютюбе это шоу, договорились с ТАТ, что это тип ее идея и пошла раскрутка стандартным для яны путем - обзвона. И именно поэтому ТАТ так внезапно стала топить за ангелов.
В корень зрите,а эксперты удивляют тем,что заявляя о том,что ТАТ лучше всех разбирается в ФК,совершенно не делают поправки на возраст и последние метания,основанные на бесконечной и хаотичной смене приоритетов.+
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Елена Ковалёва
Ответ Назар Игорь
Хор тарасовских подпевал растет как на дрожжах. Тут без кивка с самого верха не обошлось.
Играйте в хоккей , у вас это не плохо получается. Ну вы то что забыли на ветке про фигурное катание? Своих тем что ли не хватает? И
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Магнетист*
Верим - верим
Тройной флип, с руками...наверное )
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Lennuci
Вот именно, что ее мнение очень весомое. И когда она несет откровенную ересь об отсутствии недокрутов, то многие не смотревшие верят, что их там действительно не было. Тарасова ж сказала. А 1TV ее отстранил "ни за что", злыдни такие.
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Tata777
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Есть ощущение, что лабутеновна хочет запустить на ютюбе это шоу, договорились с ТАТ, что это тип ее идея и пошла раскрутка стандартным для яны путем - обзвона. И именно поэтому ТАТ так внезапно стала топить за ангелов.
даж если и так....у Яны ноль шансов...тат непредсказуема
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pele_kan
вместо того чтобы подлизывать ТАТ, лучше бы помогла ей шоу организовать
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Tata777
идея шоу нравится ....я бы смотрела ТАТ как проф зритель с сортировой...спортменам не завидую
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Самая цитируемая и вообще недура
Есть ощущение, что лабутеновна хочет запустить на ютюбе это шоу, договорились с ТАТ, что это тип ее идея и пошла раскрутка стандартным для яны путем - обзвона. И именно поэтому ТАТ так внезапно стала топить за ангелов.
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Taylt
Тарасовой может и стоит попробывать вести свое шоу на YouTube, а вот Радионову лучше до эфиров недопускать. Ее выпуски на канале Плющенко были самым настоящим кринжом.
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Gemma157
Ответ Лакс
Радя, ты неправа. Лучше ТАТ в ФК разбирается Бог(Аллах) и его посланники/представители на земле. Очевидно что она по моральным качествам к таковым никогда не относилась. Она лучше других умела переманить чужую пару за полгода до ОИ. В этом не было равных, этому учится и ЖП. Еще она неплохо умела приводить к медалям подготовленных кем-то фигуристов. Но практически не занималась подготовкой с детства - в этом она Ноль. И не смогла довести до золота ОИ например такой суперталант как Мао.
это кем придумано, что фигуриста надо выращивать с детства? взять готового фигуриста со всеми его плюсами и минусами подвести к олимпийским за короткий срок тоже большой труд
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Лакс
Радя, ты неправа.
Лучше ТАТ в ФК разбирается Бог(Аллах) и его посланники/представители на земле. Очевидно что она по моральным качествам к таковым никогда не относилась.
Она лучше других умела переманить чужую пару за полгода до ОИ. В этом не было равных, этому учится и ЖП.
Еще она неплохо умела приводить к медалям подготовленных кем-то фигуристов. Но практически не занималась подготовкой с детства - в этом она Ноль.
И не смогла довести до золота ОИ например такой суперталант как Мао.
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Roman Roman
Ответ Katerina Sunny
Вроде бы Тарасова не в том возрасте, когда нужен хайп. А что-то серьёзное про ФК уже не жду.
хайпУ все возрасты подвластны
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nadenki
В смысле не разбирается лучше?А как-же ваши работодатели?
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Fellina
А мне - нет.
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Девушка Безимени
какие проблемы.. помоги ей
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Katerina Sunny
Вроде бы Тарасова не в том возрасте, когда нужен хайп.
А что-то серьёзное про ФК уже не жду.
+1
-1
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Назар Игорь
Хор тарасовских подпевал растет как на дрожжах. Тут без кивка с самого верха не обошлось.
+11
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+9
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блОК
Судя по всему, грядет что-то масштабное
+3
-2
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