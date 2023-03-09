Елена Радионова: «Никто в фигурном катании не разбирается лучше, чем Тарасова. Мне точно было бы интересно следить за выпусками ее шоу на ютубе»

считает, что у получилось бы вести шоу на .

«Мне кажется, что у Тарасовой точно бы получилось создать свое шоу на YouTube. Татьяна Анатольевна – настоящий профессионал своего дела.

Никто в фигурном катании не разбирается лучше, чем Тарасова. Если смотреть на ее опыт, величину и значимость, то тяжело найти авторитетнее человека в фигурном катании.

Любой формат я бы смотрела с удовольствием. Мне точно было бы интересно следить за выпусками. У нее бы все получилось – она очень креативная.

Мнение Тарасовой очень весомое в фигурных кругах. Я вообще очень люблю, когда она комментирует. Татьяна Анатольевна ведь не просто комментирует, а именно погружается туда полностью.

Будто в момент проката вместе с ней переживаешь все эмоции. И сама чувствуешь то, что чувствует она во время выступления. Так все эмоционально, что просто не можешь остаться равнодушным», – сказала Радионова.

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