Дмитрий Губерниев: «Татьяна Тарасова может все. С нетерпением жду приглашения на шоу в YouTube, чтобы зажечь там с ней вдвоем!»
Дмитрий Губерниев поддержал идею Татьяны Тарасовой создать шоу на YouTube.
«Для меня это не стало удивлением. Татьяна Анатольевна может все. Великая женщина!
С нетерпением жду приглашения на шоу в YouTube, чтобы зажечь там с ней вдвоем!
Уверен, что у нее все получится, а я ей буду всячески помогать в этом начинании», — сказал Губерниев
нашли друг друга
Лыж и биатлона не хватает уже?