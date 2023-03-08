Дмитрий Губерниев: «Татьяна Тарасова может все. С нетерпением жду приглашения на шоу в YouTube, чтобы зажечь там с ней вдвоем!»

поддержал идею создать шоу на YouTube.

«Для меня это не стало удивлением. Татьяна Анатольевна может все. Великая женщина!

С нетерпением жду приглашения на шоу в YouTube, чтобы зажечь там с ней вдвоем!

Уверен, что у нее все получится, а я ей буду всячески помогать в этом начинании», — сказал Губерниев