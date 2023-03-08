Дмитрий Губерниев: «Татьяна Тарасова может все. С нетерпением жду приглашения на шоу в YouTube, чтобы зажечь там с ней вдвоем!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Дмитрий Губерниев YouTube Фигурное катание

Дмитрий Губерниев поддержал идею Татьяны Тарасовой создать шоу на YouTube.

«Для меня это не стало удивлением. Татьяна Анатольевна может все. Великая женщина!

С нетерпением жду приглашения на шоу в YouTube, чтобы зажечь там с ней вдвоем!

Уверен, что у нее все получится, а я ей буду всячески помогать в этом начинании», — сказал Губерниев

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14 комментариев

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oldparakhod
ТА ещё ГУБА получится.
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grey9610212
Извините, ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ТАРАСОВА Вам не пара
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Додик Аксель
Пригласите Диму танцевать...
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Алексей Токарев
С ним что, никто не дружит? То с Женей и Алиной петь хочет, теперь к ТАТ подкатывает.
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Наталья Грабовская
Ответ Lennuci
Про то, как с Медведевой купался "в озерО" в Карелии вообще молчит. Вот и сделали б шоу на пару.
Да не нужен он ей (Губерниев)...Судя по посылу, нужен Фанфан-тюльпан 🌷🌷🌷
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sasha00
Тарасовой кто то глупость посоветовал нечего у нее на Ютубе получится не может
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Lennuci
Про то, как с Медведевой купался "в озерО" в Карелии вообще молчит. Вот и сделали б шоу на пару.
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tim55555
Зачем бегемот в посудной лавке?
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ХавиГави_Паратрупер
Майонез переключился с молодых(Алина, Бузова и тд) на более, простите, зрелых женщин?🤭
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Самая цитируемая и вообще недура
Предлагаю сразу название "ФК-фрик-шоу" че там уже мелочиться
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Маргарита В Сафронова
В кимоно зажигать будете?
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Девушка Безимени
слава богу
нашли друг друга
+1
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Ольга Рогозина
Ответ Ольга Калугина
Да куда ты лезешь постоянно, майонезик? То петь с фигуристками, то с ТАТ шоу вести. Лыж и биатлона не хватает уже?
✌✌✌✌👌👌😋😋😋👌👌👌👌👌👌👌👌
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Ольга Калугина
Да куда ты лезешь постоянно, майонезик? То петь с фигуристками, то с ТАТ шоу вести.
Лыж и биатлона не хватает уже?
+4
-1
+3
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