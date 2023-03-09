Участников турнира по шоу-программам будут оценивать по компонентам «композиция» и «представление»

Стал известен регламент турнира по шоу-программам.

Призовые места на турнире будут присуждаться на основании оценок, выставленных членами жюри. Места с 4-го по 24-е не присуждаются.

В состав жюри приглашены профессионалы из различных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах.

Каждый член жюри выставляет баллы за два компонента фигурного катания – композицию и представление. Лучшая и худшая оценки отбрасываются, средние баллы по каждому компоненту суммируются и дают итоговый результат.

Баллы выставляются по системе ISU по 10-балльной шкале с шагом в 0,25 балла – от 10 (выдающийся) до 0-0,75 (невероятно плохо).

Остальные пункты регламента можно посмотреть здесь.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.

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