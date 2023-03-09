Участников турнира по шоу-программам будут оценивать по компонентам «композиция» и «представление»

Теги сборная России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Стал известен регламент турнира по шоу-программам.

Призовые места на турнире будут присуждаться на основании оценок, выставленных членами жюри. Места с 4-го по 24-е не присуждаются.

В состав жюри приглашены профессионалы из различных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах.

Каждый член жюри выставляет баллы за два компонента фигурного катания – композицию и представление. Лучшая и худшая оценки отбрасываются, средние баллы по каждому компоненту суммируются и дают итоговый результат.

Баллы выставляются по системе ISU по 10-балльной шкале с шагом в 0,25 балла – от 10 (выдающийся) до 0-0,75 (невероятно плохо).

Остальные пункты регламента можно посмотреть здесь.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

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13 комментариев

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EmperorNazer
Ответ N-fox
Народным голосованием было бы честнее.
В каком месте это было бы честнее? В основной массе «народ» - это болельщики конкретного спортсмена. А они всегда будут голосовать за своего фаворита, без привязки к качеству номера и исполнения. Соответственно, всем, кроме Загитовой, Медведевой, Щербаковой, Валиевой и, может, Ягудина можно было бы и не заявляться, шанс победить у них был бы такой же, как у кандидата из либертарианской партии на президентских выборах в США
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Al561
Это уже 100% телешоу или всё ещё спортивные соревнования?))
+2
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Лакс
Ответ Маргарита Михайловна
Два места отдадут Авербуху и одно Тутберидзе.
вам надо было предложить в правила пункт о неразглашении авторства постановок.
Не знаете кто будет в жюри, а уже высказались привычно против тех, кого не любите.
А если в жюри будет кто-то неформально связанный с Рудковскими или Мишиным или Медведевой или Ягудиным и т.д.
+2
-1
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Elena Savanuk
Ответ smoky eyes
Комментарий удален пользователем
Мне пришлось применить VPN, чтобы страница отобразилась.
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EmperorNazer
В целом, неплохая идея. Во всяком случае, мне более справедливого способа оценить шоу-номер в голову не приходит. Это уж точно лучше, чем примитивные 6.0 за артистизм.
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B.Jones
Ответ Маргарита Михайловна
Два места отдадут Авербуху и одно Тутберидзе.
Орден пусть сперва возьмёт.
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Den3Lo
Ответ N-fox
Народным голосованием было бы честнее.
Дочь Алсу не даст соврать
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Маргарита Михайловна
Два места отдадут Авербуху и одно Тутберидзе.
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smoky eyes
Ответ Лакс
регламент лучше смотреть здесь https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/turnira-po-shou-programmam-russkij-vyzov-reglament
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Маргарита Михайловна
Ответ N-fox
Народным голосованием было бы честнее.
Сейчас даже "народное" голосование фальсифицируют.
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Лакс
Одиночникам сложнее будет соперничать с парами при судействе непрофессиональным жюри.
Идея и постановка номера будет значимее чем в спорте, а собственно ФК таланты могут отойти на 2-й план потому что жюри не из профи ФК.
В члены жюри подошли бы экс-участники ЛП, но они пристрастны из-за личных связей с участниками, даже если не были партнерами в ЛП.
И видимо это мероприятие не стоит относить к спорту.
Так же как в вокальных конкурсах, даже при профессиональном жюри часто хитовость песни берет верх над собственно вокальным мастерством, так и здесь впечатление от номера, бэкграунд члена жюри и отношение к конкретной музыке могут превалировать над чистым исполнительским мастерством.
Условно говоря, непрофессиональное жюри может обратить больше внимания на пантомиму а-ля открытого рта ЖМ, а не на ноги и корпус, как профи ФК.
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+7
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Лакс
регламент лучше смотреть здесь
https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/turnira-po-shou-programmam-russkij-vyzov-reglament
+1
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smoky eyes
Если композиция - то это ведь баллы постановщику, костюмеру? А представление - уже спортсмену. Может и сделали бы тогда отдельные призы. Битва хореографов была бы тоже интересна.
+6
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N-fox
Народным голосованием было бы честнее.
+3
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