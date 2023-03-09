Участников турнира по шоу-программам будут оценивать по компонентам «композиция» и «представление»
Стал известен регламент турнира по шоу-программам.
Призовые места на турнире будут присуждаться на основании оценок, выставленных членами жюри. Места с 4-го по 24-е не присуждаются.
В состав жюри приглашены профессионалы из различных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах.
Каждый член жюри выставляет баллы за два компонента фигурного катания – композицию и представление. Лучшая и худшая оценки отбрасываются, средние баллы по каждому компоненту суммируются и дают итоговый результат.
Баллы выставляются по системе ISU по 10-балльной шкале с шагом в 0,25 балла – от 10 (выдающийся) до 0-0,75 (невероятно плохо).
Остальные пункты регламента можно посмотреть здесь.
Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.
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Не знаете кто будет в жюри, а уже высказались привычно против тех, кого не любите.
А если в жюри будет кто-то неформально связанный с Рудковскими или Мишиным или Медведевой или Ягудиным и т.д.
Идея и постановка номера будет значимее чем в спорте, а собственно ФК таланты могут отойти на 2-й план потому что жюри не из профи ФК.
В члены жюри подошли бы экс-участники ЛП, но они пристрастны из-за личных связей с участниками, даже если не были партнерами в ЛП.
И видимо это мероприятие не стоит относить к спорту.
Так же как в вокальных конкурсах, даже при профессиональном жюри часто хитовость песни берет верх над собственно вокальным мастерством, так и здесь впечатление от номера, бэкграунд члена жюри и отношение к конкретной музыке могут превалировать над чистым исполнительским мастерством.
Условно говоря, непрофессиональное жюри может обратить больше внимания на пантомиму а-ля открытого рта ЖМ, а не на ноги и корпус, как профи ФК.
https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/turnira-po-shou-programmam-russkij-vyzov-reglament