Елена Вайцеховская: «Будет очень жаль, если шоу-турнир плавно перетечет в формат «Ледникового периода»

Теги сборная России Елена Вайцеховская Ледниковый период Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями от турнира по шоу-программам.

«Лучший шоу-формат спортивных соревнований (ну после Олимпийских игр, конечно) был реализован в свое время двукратным олимпийским чемпионом Диком Баттоном. Именно он придумал идею профессиональных чемпионатов мира, где стыковал несоединимых, на первый взгляд, соперников. Например, Катарину Витт, Оксану Баюл и Катю Гордееву. Брайана Бойтано и Илью Кулика. Людмилу Белоусову/Олега Протопопова и Тай Бабилонию/Рэнди Гарднера (была такая пара, чуть было не выигравшая у Родниной/Зайцева в 1980-м).

На нескольких таких чемпионатах я была единственным журналистом от России, довольно много об этом писала и тогда еще отметила для себя идею, которая, собственно, и позволила Баттону реализовать это уникальное соперничество. Он назвал одну из двух программ артистической, ограничив в ней количество прыжков и позволив участникам минимальное использование реквизита – плащей, головных уборов, темных очков, мячиков для жонглирования и прочей мелочёвки.

При этом действо оставалось спортом самого высокого уровня. Судили соревнования исключительно олимпийские чемпионы по фигурному катанию, и в этом тоже был глубокий смысл: профессиональное признание наиболее ценно, когда тебя выводят в лидеры те, кто сам достигал максимальных высот в той же самой профессии.

Профессиональные чемпионаты, продержавшись 25 лет, перестали существовать в 2002-м, и с тех пор ничего подобного в фигурке не проводилось. Поэтому, собственно, с таким интересом фигурнокатательная общественность восприняла идею провести турнир по шоу-программам. Да и задумка прекрасная. Тем более что Россия – едва ли не единственная на текущий момент страна, которая может себе позволить набрать чемпионский состав во всех четырех видах программы, причем с запасом, и не менее звездную судейскую панель.

Если шоу-турнир плавно перетечет в формат «Ледникового периода» (а отсутствие мало-мальски внятных правил пока говорит именно об этом), лично мне будет очень жаль», – написала журналист.

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

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35 комментариев

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expertmer2020
Ответ sabina_katarina
Например? Всё уже давно придумано - бери и пользуйся, но наши зачем-то пытаются велосипед изобрести. В итоге замах будет на рубль, а удар на копейку.
Не, ещё не всё придумано
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Дружба11
Ответ Manukello
А что, есть хоть что-то, говорящее о том что это не ЛП?
к глубочайшему сожалению и разочарованию-нет, грядет 1000001 сезон нафталинового ЛП,если кто-то не включит интеллект.
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Manukello
Ответ Gemma157
а когда чемпионат мира?
Лет через 10
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sabina_katarina
Ответ expertmer2020
Сейчас время, когда можно создать чисто российский продукт в спорте, который будет интересен во всём мире. Жаль, что нет в этом понимания и желания.
Например? Всё уже давно придумано - бери и пользуйся, но наши зачем-то пытаются велосипед изобрести. В итоге замах будет на рубль, а удар на копейку.
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Manukello
А что, есть хоть что-то, говорящее о том что это не ЛП?
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Лека-Лека
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ее не взяли в жюри вот и бесится)
Похоже. Она же у нас лучше всех в ФК разбирается. Экс ПЕРД.
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Додик Аксель
Не было критериев отбора. Одних взяли без идеи, программы и музыки, другим отказали в заявке. С правилами и регламентом тоже уже были проколы на прыжковом турнире и тут не всё ясно для участников и зрителей. С судьями похоже определились. Уважаемые люди из мира искусства и возможно спорта, как и на ЛП.
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Лакс
Ответ Kareglazaya
Радует, что прописали вариант с травмой/поломкой реквизита. Хотя бы не повторится ситуация, произошедшая на Кубке Первого канала. А вот с оценками - большой вопрос. По-хорошему, стоило бы оценивать не в процессе выступления, а когда выступят все участники. Иначе получится, что кого-то либо придержат, либо наоборот оценят слишком высоко.
после всех и сразу всех невозможно оценивать по такой шкале
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Дружба11
Ответ Альфира Смирнова
Согласна ...Авербух плохой постановщик. Хочу напомнить о том ,какую Авербух поставил прогу Алине на ЛП с абсурдными в махами в конце программы--видимо, для ЖМ старался, чтобы под "эхо" она казалась лучше Алины. Ещё у него была пошлая кабацкая постановка со стульями на шоу в Сочи 2022г.
Альфира поддерживаю Вас.У Алины всегда были -уникальнейшие филигранные проги и прога авера была к сожалению исключением,но Алина и из нее постаралась сделать конфетку за счет харизмы.А со стульями то -это самый большой треш-такое глумление над девочками-но он пошляк и ходок по натуре,вечно с массажем к девочкам лезет,жена-не жена там разницы нет.
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Gemma157
а когда чемпионат мира?
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Утренняя Аврора
Если будет жюри не профессиональное, там и прыжков не надо. Кто поярче оденется, да публику рассмешит. Тот и главный приз отхватит. Будет бардельер.
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Утренняя Аврора
Я, думаю, акцент будет сделан на шоу. И в жюри посадят не безизвестных Киркорова, Баскова, Лепса( для прикола), юмористов всяких, , ну Казарновскую для важности и минимум профи. А хотелось бы наоборот.Пусть бы действительно, судили олимпийские чемпионы. Настоящие и прошлые, знаменитые тренеры. Пусть даже формат шоу.
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ретроградный меркурий
"Судили соревнования исключительно олимпийские чемпионы по фигурному катанию". Ну так, может, и стоит пригласить в жюри компетентных в своем деле профи от фигурного катания, а не людей со стороны? Это могли бы быть как сторонние тренеры или хореографы, не связанные с участниками, либо бывшие фигуристы, благо у нас чемпионов прошлых лет вагон и маленькая тележка.
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AllaS
А без нормальных правил и турнира не может быть. Прежде правила , а потом соревнования.
А все остальное это субъективное мнение каждого и только . Должны быть чёткие критерии , ясные спортсменам , тренерам , судьям , болельщикам .
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Альфира Смирнова
Ответ Дружба11
Елена, все верно,авербух-заездился, рассматриваю его как ЗЛО во всех смыслах этого слова и в частности по отношению к Елизавете с ее последним жуткопоказательным номерочком.....СТОП Авербуху!!!!НЕТ ЛП!!!НЕТ бездарным шоупостановкам от него.Стоп конвейеру бездарных прог от Авера! Даешь НОВЫХ хореографов и постановщиков,не заезженные,а где уникальные постановки (ОБРАЗ_МУЗЫКА_КОСТЮМ_ХОРЕО)сродни произведению искусства к конкретному спортсмену с учетом его уникальности, одаренности,особенностям в возможностям в самовыражении!!! Всех спортсменов призываю к разнообразию-разглядите пожалуйста ДРУГИХ постановщиков,пусть и тех кто не на конвейере. Постановы Глейха под сомнения не ставлю,они до сих пор сильны. Но есть и другие бриллианты и самородки стоит внимательно посмотреть вокруг и сделать усилия включить интеллект.
Согласна ...Авербух плохой постановщик.
Хочу напомнить о том ,какую Авербух поставил прогу Алине на ЛП с абсурдными в махами в конце программы--видимо, для ЖМ старался, чтобы под "эхо" она казалась лучше Алины.
Ещё у него была пошлая кабацкая постановка со стульями на шоу в Сочи 2022г.
+4
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Лека-Лека
Какое отношение имеет Вайц к фигурнокатательной общественности и вообще к ФК? Лишний повод попиариться на том, что всем и так понятно. Будет стандартный бардак.
Ее не взяли в жюри вот и бесится)
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Маргарита Михайловна
У Вайцеховской давно своих мыслей нет. Всё что удаётся выдать черпает из обсуждений на спортсе.
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Лека-Лека
С судейством все ясно.
Понравятся:
- кому поп
- кому попадья
- а кому попова дочка.

А судить будут так как мафия прикажет. Это будет называться "Я ТАК ВИЖУ".
+3
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sasha00
Ответ Kareglazaya
Радует, что прописали вариант с травмой/поломкой реквизита. Хотя бы не повторится ситуация, произошедшая на Кубке Первого канала. А вот с оценками - большой вопрос. По-хорошему, стоило бы оценивать не в процессе выступления, а когда выступят все участники. Иначе получится, что кого-то либо придержат, либо наоборот оценят слишком высоко.
Выставлять будут сразу но видимо не будут оглашать баллы
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Девочка с севера
Она права.
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Девочка с севера
Ответ expertmer2020
Сейчас время, когда можно создать чисто российский продукт в спорте, который будет интересен во всём мире. Жаль, что нет в этом понимания и желания.
Потому что нужно отработать заказ. Нужно озолотить заранее назначенного человека. Сделать без понимания и без желания.
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sasha00
Регламент представили. Стало более понят. Также понятно что постараются все максимально наградить
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expertmer2020
Сейчас время, когда можно создать чисто российский продукт в спорте, который будет интересен во всём мире.

Жаль, что нет в этом понимания и желания.
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Kareglazaya
Ответ Лакс
!! Регламент опубликован федрой https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/turnira-po-shou-programmam-russkij-vyzov-reglament
Радует, что прописали вариант с травмой/поломкой реквизита. Хотя бы не повторится ситуация, произошедшая на Кубке Первого канала.
А вот с оценками - большой вопрос. По-хорошему, стоило бы оценивать не в процессе выступления, а когда выступят все участники. Иначе получится, что кого-то либо придержат, либо наоборот оценят слишком высоко.
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Olga.t
Ответ imaxim
«Призовые места Участникам на турнире (1-3 место) будут присуждаться на основании оценок, выставленных профессиональными членами жюри, на основании их собственных впечатлений от выступлений Участников.» Ну ясно понятно короче))
А мне кажется, что вообще ничего не ясно)))
Сплошной "сиреневый туман".
Не верится в успешность " данного предприятия ".
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