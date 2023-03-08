«В английском есть два очень похожих слова». Евгения Медведева вспомнила, как в Канаде случайно назвала тренера «педиком»

Фигуристка Евгения Медведева вспомнила, как в Канаде случайно назвала тренера «педиком»

«Несколько лет назад я тренировалась в Канаде, и когда я только-только приехала туда, у меня был не летящий английский, мне нужно было очень сильно думать, перед тем, как сказать. Практики как таковой не было. И вот уже вторая неделя моего пребывания в Канаде, я учусь коммуницировать с людьми, и я пришла на дополнительные занятия в зал.

У нашей группы был очень классный тренер по ОФП, но он тогда про меня забыл в какой-то момент. Забыл поставить меня в расписание. Он на меня смотрит и спрашивает: а ты сегодня тренируешься? Я говорю: да, сегодня. Он стоит и смотрит на меня, а я понимаю, что он просто про меня забыл. И есть два очень похожих слова: forgot (забыл) и faggot (педик). И я таким шутливым видом ему говорю: ooo, you faggot!

В общем, мы разошлись на той ноте, что он забыл, английский я не знаю и сказала, что он педик. Потом оказалось, что у него очень ранимая душа – он неделю со мной не разговаривал и очень криво на меня смотрел.

Пока я у другого тренера не спросила, в чем дело. И тогда мне объяснили, что forgot и faggot – два абсолютно разных слова. Потом я краснела, когда ходила к нему на тренировки. Но что не сделаешь ради результата, поэтому пришлось потерпеть немного кринжа», – рассказала Медведева.