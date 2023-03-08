«В английском есть два очень похожих слова». Евгения Медведева вспомнила, как в Канаде случайно назвала тренера «педиком»

Теги Евгения Медведева Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева вспомнила, как в Канаде случайно назвала тренера «педиком»

«Несколько лет назад я тренировалась в Канаде, и когда я только-только приехала туда, у меня был не летящий английский, мне нужно было очень сильно думать, перед тем, как сказать. Практики как таковой не было. И вот уже вторая неделя моего пребывания в Канаде, я учусь коммуницировать с людьми, и я пришла на дополнительные занятия в зал.

У нашей группы был очень классный тренер по ОФП, но он тогда про меня забыл в какой-то момент. Забыл поставить меня в расписание. Он на меня смотрит и спрашивает: а ты сегодня тренируешься? Я говорю: да, сегодня. Он стоит и смотрит на меня, а я понимаю, что он просто про меня забыл. И есть два очень похожих слова: forgot (забыл) и faggot (педик). И я таким шутливым видом ему говорю: ooo, you faggot!

В общем, мы разошлись на той ноте, что он забыл, английский я не знаю и сказала, что он педик. Потом оказалось, что у него очень ранимая душа – он неделю со мной не разговаривал и очень криво на меня смотрел.

Пока я у другого тренера не спросила, в чем дело. И тогда мне объяснили, что forgot и faggot – два абсолютно разных слова. Потом я краснела, когда ходила к нему на тренировки. Но что не сделаешь ради результата, поэтому пришлось потерпеть немного кринжа», – рассказала Медведева.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasanotu
Ответ H-KEy
объясните это тренеру, который на обиделся на Женю, уж найтив-спикеры точно должны такие вещи понимать
Байка
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
Я понял почему у неё на Канадщине сразу был сильный регресс - ей "нужно было очень сильно думать" и большая часть её энергия затрачивалась на мыслительный процесс, а на физику, хореографию, платья оставалось мало энергии и времени. Теперь понятны и «Orange Colored Sky» и платье и т.д.
По поводу её английского - no сomments потому что это из разряда физиологических её воспоминаний.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блинчик
Ответ H-KEy
и про то, кто дал допинг Валиевой
Это я и без Медведевой знаю.) Но пусть расскажет тоже. Нужны доказательства от человека из мира ФК.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ H-KEy
произносятся эти слова настолько по-разному, что я даже не знаю как их можно спутать
не так уж по -разному. Тем более если она точно не помнила вторую форму неправильного глагола фогет. Как-то образовала, показалось - правильно.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
H-KEy
Ответ Iuasanotu
Лол, вы думаете везде в мире говорят на чистом англйиском?)))) Даже в англии миллиард акцентов, не говоря уже про канаду
объясните это тренеру, который на обиделся на Женю, уж найтив-спикеры точно должны такие вещи понимать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notafan
Шутка настолько бородатая, что есть сомнения. Скорей всего ей кто-то рассказал эту шутку там.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasanotu
Ответ H-KEy
произносятся эти слова настолько по-разному, что я даже не знаю как их можно спутать
Лол, вы думаете везде в мире говорят на чистом англйиском?))))
Даже в англии миллиард акцентов, не говоря уже про канаду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ Delirium
Зачем ей врать в таком вопросе? Это просто говорит об уровне английского с которым она приехала в Канаду, вот и все.
Согласна, незачем. Но такую чушь представить даже если возможно, то вряд ли человек, услышав акцент и неверно произнесенное слово обидится на неделю, что его геем обозвали. Скорее не поймет, о чем она.
Слова совершенно непохожи в произношении.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Ответ Великий Алонсо
Не выпендривайся, для человека не очень хорошо владеющим английским, эти слова легко можно перепутать в произношении
в слове forgot (забыл) ударение на втором слоге, а в слове faggot на первом.
Это надо сильно постараться, чтобы такой кринж словить)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Очередная история про Эдика
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магнетист*
Неделю не разговаривал и косо смотрел...а потом узнал, сколько за ЕМ платит ФФКР
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ответ H-KEy
произносятся эти слова настолько по-разному, что я даже не знаю как их можно спутать
Не выпендривайся, для человека не очень хорошо владеющим английским, эти слова легко можно перепутать в произношении
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Koiry
Ой да ладно, я в свои первые годы в Канаде работала в одном отделе в банке, мне одна коллега в чем-то помогла и я ей хотела сказать что она - ас своего дела! Сказала "you are ass!" 🙈🤣🤣🤣 Смотрю она в шоке. Потом говорю "emmm ace?" И мы обе рассмеялись)
В Канаде все понимают, что люди не с идеальныс английским сначала приезжают и бывают такие казусы. Странно что Женя не смогла ему донести что она не это и ела в виду
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ Lennuci
Она имеет ввиду, что forgOt звучит как fAggot? По-мАсковcки, разве что. Или врет, как дышит. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Зачем ей врать в таком вопросе? Это просто говорит об уровне английского с которым она приехала в Канаду, вот и все.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Петрова
Ответ H-KEy
произносятся эти слова настолько по-разному, что я даже не знаю как их можно спутать
С мАсковской дикцией легко
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайга86
))) Не она одна так попадалась с похожими словами. А тот тренер странный конечно, понятно же что у неносителя английского банально ошибка) Они там частенько ржут над этим) Ранимый чел оказался....фиг знает, может просто в точку....
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pele_kan
Орсер бы даже счел за комплимент)
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
H-KEy
Ответ Lennuci
Она имеет ввиду, что forgOt звучит как fAggot? По-мАсковcки, разве что. Или врет, как дышит. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
произносятся эти слова настолько по-разному, что я даже не знаю как их можно спутать
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Бедоносец
🤣👍 Ну Женя ты оригинал.
Ну что за оригинальная и лингвистическая икона🙏🙏🙏
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Lennuci
Она имеет ввиду, что forgOt звучит как fAggot? По-мАсковcки, разве что. Или врет, как дышит. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
МАсковская дикция превратилась в тАронтовскую🤓
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
H-KEy
Ответ Блинчик
Может, она такими темпами и про коррупцию расскажет?
и про то, кто дал допинг Валиевой
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Ответ oleg
Она точно пьяна. То писать хотела, то педиком обзывала. Не наливайте ей больше.
проблема в том, что Медведева в трезвом виде такая
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oleg
Она точно пьяна. То писать хотела, то педиком обзывала. Не наливайте ей больше.
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrinaKin
Интересная история, это американский сленг, видимо уже и в Канаде
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MosesPray
Да ладно, заливать...
Случайно она...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий