«Евгения, почему вы не вышли на разминку на чемпионате мира? А я пописать не успела». Медведева рассказала об инциденте на ЧМ-2016

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как опоздала на разминку ЧМ из-за похода в туалет.

«Расскажу про неловкость мирового масштаба, потому что случай произошел на чемпионате мира. Это был мой первый ЧМ, на который я отобралась и поехала, короткая программа. Это был 2016 год в Бостоне. У нас обычно перед выступлением есть шестиминутная разминка, где шесть участниц выходят на лед и готовятся к прокату программ.

Весь эфир всегда подстраивается под американский прайм-тайм. И поскольку мы были в Америке, я была абсолютно уверена, что минута в минуту все будет начинаться. Потому что эфирное время очень дорогое и за этим следят. То есть там соревнования построены не вокруг спортсмена, а вокруг прайм-тайма, потому что это огромное бабло.

У меня, короче, часы запаздывали на пять минут. А пять минут в той ситуации это очень и очень много. Мне только-только 16 лет исполнилось, я такая выскочка. Люди такие в разминке со мной были: двукратные чемпионы мира, призеры Олимпийских игр, которые уже очень много повидали в спорте, настолько опытные люди (это были Елена Радионова, Анна Погорилая, Грейси Голд, Эшли Вагнер и Сатоко Мияхара – Sports.ru).

И я решила, что мне на дорожку нужно сходить пописать. А это такая морока, костюмы наши – застежка на застежке, молния на молнии. Это в принципе долго – расстегнуть, застегнуть обратно, прическу поправить, перчатки надеть, натянуть петелечку. Это очень долго. Но я решила, что пять минут – достаточно. Пошла и как только зашла в кабинку, время разминки уже пошло.

И я понимаю, что ко мне тренер уже бьется в дверь, говорит: Женя, быстрее, разминка началась без тебя! А на ЧМ выходить без разминки, да еще с таким скандальчиком – это в принципе так себе. Да и репутацию себе портить не хотелось бы.

Представляю интервью: Евгения, скажите, почему вы не вышли на разминку на чемпионате мира? А я пописать не успела.

Короче, выбегая я оттуда: платье расстегнуто, перчатки не одеты, один конек полузавязанный. Я бегу на лед, тренер там по пути мне что-то завязывает, молния еще заедает. И вот в таком виде я прибегаю и понимаю, что в зале сидят 25 тысяч человек, там пять величайших фигуристок мира, организаторы соревнований, камеры, прайм-тайм.

И я вот выбегаю в абсолютной тишине, и на меня все смотрят. Провалиться можно было. Я потом извинялась перед всеми, потому что разминка идет шесть минут, а девочки ждали меня пять», – сказала Медведева