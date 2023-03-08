«Евгения, почему вы не вышли на разминку на чемпионате мира? А я пописать не успела». Медведева рассказала об инциденте на ЧМ-2016

Теги Евгения Медведева Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как опоздала на разминку ЧМ из-за похода в туалет.

«Расскажу про неловкость мирового масштаба, потому что случай произошел на чемпионате мира. Это был мой первый ЧМ, на который я отобралась и поехала, короткая программа. Это был 2016 год в Бостоне. У нас обычно перед выступлением есть шестиминутная разминка, где шесть участниц выходят на лед и готовятся к прокату программ.

Весь эфир всегда подстраивается под американский прайм-тайм. И поскольку мы были в Америке, я была абсолютно уверена, что минута в минуту все будет начинаться. Потому что эфирное время очень дорогое и за этим следят. То есть там соревнования построены не вокруг спортсмена, а вокруг прайм-тайма, потому что это огромное бабло.

У меня, короче, часы запаздывали на пять минут. А пять минут в той ситуации это очень и очень много. Мне только-только 16 лет исполнилось, я такая выскочка. Люди такие в разминке со мной были: двукратные чемпионы мира, призеры Олимпийских игр, которые уже очень много повидали в спорте, настолько опытные люди (это были Елена Радионова, Анна Погорилая, Грейси Голд, Эшли Вагнер и Сатоко Мияхара – Sports.ru).

И я решила, что мне на дорожку нужно сходить пописать. А это такая морока, костюмы наши – застежка на застежке, молния на молнии. Это в принципе долго – расстегнуть, застегнуть обратно, прическу поправить, перчатки надеть, натянуть петелечку. Это очень долго. Но я решила, что пять минут – достаточно. Пошла и как только зашла в кабинку, время разминки уже пошло.

И я понимаю, что ко мне тренер уже бьется в дверь, говорит: Женя, быстрее, разминка началась без тебя! А на ЧМ выходить без разминки, да еще с таким скандальчиком – это в принципе так себе. Да и репутацию себе портить не хотелось бы.

Представляю интервью: Евгения, скажите, почему вы не вышли на разминку на чемпионате мира? А я пописать не успела.

Короче, выбегая я оттуда: платье расстегнуто, перчатки не одеты, один конек полузавязанный. Я бегу на лед, тренер там по пути мне что-то завязывает, молния еще заедает. И вот в таком виде я прибегаю и понимаю, что в зале сидят 25 тысяч человек, там пять величайших фигуристок мира, организаторы соревнований, камеры, прайм-тайм.

И я вот выбегаю в абсолютной тишине, и на меня все смотрят. Провалиться можно было. Я потом извинялась перед всеми, потому что разминка идет шесть минут, а девочки ждали меня пять», – сказала Медведева

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24 комментария

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АннаФ
Женька отжигает.
Забавная история.
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всё тот же максим
Я сегодня вообще не какал.
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Тайга86
С одной стороны рассказывать подобное было бы лишним...С другой, всегда интересны закадровые истории, которые показывают, что та картинка, которую мы видим на экране - всего лишь несколько красивых минут из спортивной жизни. А там бывает всего и много, того, чего мы никогда не увидим и не узнаем...Такие же проблемы, неловкие ситуации, страхи и тд как и у всех остальных. Представляю реакцию Этери) Надеюсь одной не сильно попало, а другую быстро отпустило)
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Маргарита Михайловна
Бабасян со своим запахом для того чтобы испортить праздник.
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Лакс
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
про то как чуть это не случилось в прокате, она уже сообщала
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sasha00
Ответ Wintersun
Зачем она это рассказала?
Это хороший вопрос. Видимо хоть как-то надо привлечь аудиторию. Упрминаемость падает, а с ней и гонорары.
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Андоррский почтальон
Ответ Вячеслав Самбур
да, поинтересуемся у видоса на ютубе
Слишком надменно себя ведёте.
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mahurat
К чему нам этот натурализм семилетней давности?
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Лакс
Ответ brig_Mercury
Подмочила репутацию
Обмочила
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Melnica
Надо было сказать: "не ждите, разминайтесь без меня", я всегда так на футбольчике делаю и иду спокойно писять за гаражи, проверено.
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Великий Алонсо
Может она ещё расскажет как покакать ходит? Какое позорище....
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Wintersun
Зачем она это рассказала?
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Bartez1986
перчатки не одеты? что ж так с ними. Одеть бы их во что-то, замёрзнут
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Вячеслав Самбур
Ответ edem_sandlar
Ну так может еще поинтересуетесь, каким пальцем она в носу ковыряется. Спортивный же ресурс
да, поинтересуемся у видоса на ютубе
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sasha00
Тренера не
разу даже по фамили не назвала не говоря уже по имени отчеству.До сих пор ее не отпустило
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edem_sandlar
Ответ Вячеслав Самбур
а зачем? вы же сами написали. а мы написали то, что сказала она
Ну так может еще поинтересуетесь, каким пальцем она в носу ковыряется. Спортивный же ресурс
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brig_Mercury
Подмочила репутацию
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Atsuktuvas
Романтическая история к 8 марта.
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svetlic
Срочно на главную спортса эту новость, пусть футболисты тоже почитают и выскажут свое ценное мнение, как про других фигуристок.
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Sincere
и потом каскад пришлось переносить третьим элементом, помнится)))
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Вячеслав Самбур
Ответ edem_sandlar
Да ну, зачем ограничивать себя, спортс. Пишите сразу. Поссать и посрать забыла
а зачем? вы же сами написали. а мы написали то, что сказала она
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Бедоносец
Ах хах Да с каждым может случиться такое.🤣
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Игорь Замаруев
Ответ edem_sandlar
Да ну, зачем ограничивать себя, спортс. Пишите сразу. Поссать и посрать забыла
В штаны:)
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edem_sandlar
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