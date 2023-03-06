Траньков об участии в турнире по шоу-программам: «Я человек подневольный, как выяснилось»

Теги Максим Траньков сборная России пары Сергей Дудаков Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Максим Траньков назвал себя «человеком подневольным», говоря о турнире шоу-программ.

Об этом двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сказал Сергею Дудакову в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале. Ранее Траньков заявлял, что не будет подавать заявку на турнир шоу-программ, который пройдет в Москве 18 марта, но позже вошел в список участников (в паре с Татьяной Волосожар).

Траньков: А ты знаешь, что у нас скоро пройдет турнир шоу-программ? Не думал заявку подать?

Дудаков: Нет. А ты?

Траньков: Я человек подневольный, как выяснилось (смеется).

Дудаков: Будешь участвовать?

Траньков: Не знаю. Если доживу. Я думаю, что меня раньше положат в больничку.

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16 комментариев

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Додик Аксель
У нас шоу-программ началось давно до самого соревнования, судя по многим заявлениям и интервью. Пусть участвуют те, кто подготовил программу, находится в спортивной форме и готов это продемонстрировать. А не собирать заслуженных и именитых, которые давно больше с микрофоном работают или на звонки отвечают...
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Toba Door
Он лутц от флипа не отличает, а когда гришин сальхов с тулупом перепутал стал с ним спорить, вот такой он, очень некорректно комментирует, свои программу провали ничего не говорит, а у бк комарки видит
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Nataly1991
Я бы с удовольствием посмотрела на Алиева, чем на ВТ. Тем более, что Траньков не хочет. Но видимо жена посчитала не лишними 250000 в семейном бюджете
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nina1212
Ответ Katerina Sunny
Волосожар? А стоит ли Транькова тащить на лёд, если он так откровенно не хочет? Семейные дела.
тем более так много других желающих, которые хотят, но им отказали
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Анна Беляева
Ответ Анаис_Анаис
Наговорил каких-то обтекаемых фраз. Какая больничка? И почему всё-таки он в списке участников?
Ну, потому что Таня подала заявку. А желание Тани в этой семье - закон для мужа.
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Анна Беляева
Ответ Утренняя Аврора
Интересно, в какой неволе живет Макс?
Он человек семейный. Какая уж тут воля? :-))
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Katerina Sunny
Ответ Утренняя Аврора
Скорее всего будет ведущим
Ведущим он работает с удовольствием, а не из-под палки. Может как раз вместо них будет Алиев.
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Katerina Sunny
Волосожар? А стоит ли Транькова тащить на лёд, если он так откровенно не хочет? Семейные дела.
+5
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Неволяшка
Подкаблучный точно) Жена его и держит крепко, и крутит им как хочет) Да и почему бы не выступить? 250000 руб. на подготовку тоже на дороге не валяются. Все в семью)
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Утренняя Аврора
Скорее всего будет ведущим
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Маргарита В Сафронова
Ведущим будет. Классно ведёт.
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Ayla
Снимите с этого турнира уже Транькова, он который день ноет
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Утренняя Аврора
Интересно, в какой неволе живет Макс?
+4
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ретроградный меркурий
То чувство, когда ляпнул, что не собираешься участвовать в турнире по шоу-программам, не посоветовавшись с женой и партнершей по льду))
+14
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Анаис_Анаис
Наговорил каких-то обтекаемых фраз. Какая больничка? И почему всё-таки он в списке участников?
+8
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они повсюду
Эксплуатация трудящихся
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