Траньков об участии в турнире по шоу-программам: «Я человек подневольный, как выяснилось»
Максим Траньков назвал себя «человеком подневольным», говоря о турнире шоу-программ.
Об этом двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сказал Сергею Дудакову в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале. Ранее Траньков заявлял, что не будет подавать заявку на турнир шоу-программ, который пройдет в Москве 18 марта, но позже вошел в список участников (в паре с Татьяной Волосожар).
Траньков: А ты знаешь, что у нас скоро пройдет турнир шоу-программ? Не думал заявку подать?
Дудаков: Нет. А ты?
Траньков: Я человек подневольный, как выяснилось (смеется).
Дудаков: Будешь участвовать?
Траньков: Не знаю. Если доживу. Я думаю, что меня раньше положат в больничку.
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