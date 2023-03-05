Бойкова и Козловский не планировали участвовать в турнире по шоу-программам
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не планировали участвовать в турнире шоу-программ.
«Мы изначально не планировали участвовать в турнире шоу-программ. У нас спросили, будем ли мы подавать заявку, поскольку без отбора только чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр, мы отметили, что у нас немного другие планы на это время», – сказали фигуристы.
Турнир пройдет 18 марта в Москве.
Но, судя по Диминым словам, им уже не терпится поставить новые программы, выступить в шоу и укатить в отпуск. Оба очень устали после сезона.