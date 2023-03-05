Бойкова и Козловский не планировали участвовать в турнире по шоу-программам

и не планировали участвовать в турнире шоу-программ.

«Мы изначально не планировали участвовать в турнире шоу-программ. У нас спросили, будем ли мы подавать заявку, поскольку без отбора только чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр, мы отметили, что у нас немного другие планы на это время», – сказали фигуристы.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.