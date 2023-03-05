Бойкова и Козловский не планировали участвовать в турнире по шоу-программам

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не планировали участвовать в турнире шоу-программ.

«Мы изначально не планировали участвовать в турнире шоу-программ. У нас спросили, будем ли мы подавать заявку, поскольку без отбора только чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр, мы отметили, что у нас немного другие планы на это время», – сказали фигуристы.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бунтарь без идеала
Ну, работать над программами пришлось бы начать еще до финала гран-при, тут надо расставить приоритеты. Вообще была удивлена датам, неужели нельзя было в апреле провести?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sky Smoker
Вот это очень обидно, ребята умеют классно презентовать программы :(
Но, судя по Диминым словам, им уже не терпится поставить новые программы, выступить в шоу и укатить в отпуск. Оба очень устали после сезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леличек
Жаль(( Но ребятам виднее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий