Уткин об отстранении Тарасовой: «Приличному человеку и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае, на ТВ»

Теги Василий Уткин Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Фигурное катание

Василий Уткин высказался об отстранении Татьяны Тарасовой от комментирования на ТВ.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы, так как она поддержала критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России.

«Татьяну Тарасову, говорят, отстранили от комментирования. Господи, эка невидаль! Давеча со мной это произошло в девятый, кажется, раз.

Приличному человеку, как по мне, и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае, на телевидении», – написал спортивный журналист в своем телеграм-канале.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redmurza
Ответ chicharitto
А кто там остался из незашкварных? Генич?
Ну, у каждого свои категории зашкваров, но чем провинились те же Неценко, Керимов, Нагучев, Кларк - мне непонятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
такими темпами ТАТ скоро начнёт поддерживать.... а там и эмиграция в сшп или в Израиль не за горами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Первый канал после выходки с Татьяной Анатольевной для меня самый днищенский.💩
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orange carrot
Вася, тебя отстранили после бухого абзаца в прямом эфире🤪и не стыдно прикрываться чем-то другим?

А суперспециалиста Тарасову мы вчера оценили, когда у нее пп Аделия проиграла🤪 (кто в танке, девчонка ее выиграла)

Им бы вместе с Васей вести программу «спорт в параллельной вселенной»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chicharitto
Ответ Redmurza
Взял и обосрал всех коллег) Эх, Вася-Вася
А кто там остался из незашкварных? Генич?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Смирнов
Ответ Montenegro Serbian
Вот что характерно: Вася хоть и человек-мудень, но комментатор талантливый. Но стоило дать косяка с бухлишком и храпом, то сразу как в анекдоте: про строителя мостов и козу. Теперь вечно ему за это косяк на работе будете предъявлять? При том, что сейчас на ТВ куча комментаторов, которые кроме как УГ сложно назвать, но зато профессионалы и не храпят в эфире, ага?) Ну и самое главное, я на 99% уверен, что многие кто вечно тыкают Васе тем эпизодом, сами не раз косячили на работе. Причём возможно ещё хлеще, просто их на камеру не снимали) Лига святых подъехала)
Уткин прекрасный комментатор. Когда Василий уснул в эфире - это было глупо. Какая бы у него не была репутация прекрасного комментатора. Какие бы обстоятельства этому не способствовали. Это только усугубляет историю. Ты знаешь, что у тебя плохие отношения с работодателем и некоторыми коллегами. Ты знаешь, что на тебя идёт давление. И ты делаешь всё, чтобы подтвердить это. Если бы Василий никогда бы не обижался публично, история носила бы другой характер. Именно тот, который описал ты. Просто человек ошибся на работе. Но в данном случае человек зная, что находится под прессом специально ошибся и теперь высказывается, как с ним плохо поступили. Это мягко говоря не делает его хорошим в моих глазах. Если уж ты бунтарь и знаешь, что на тебя будут давить, будь хитрее. А если проиграл, так ещё и как ребёнок себя ведешь, ну тогда получишь то, что получил Василий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Ответ Montenegro Serbian
Вот что характерно: Вася хоть и человек-мудень, но комментатор талантливый. Но стоило дать косяка с бухлишком и храпом, то сразу как в анекдоте: про строителя мостов и козу. Теперь вечно ему за это косяк на работе будете предъявлять? При том, что сейчас на ТВ куча комментаторов, которые кроме как УГ сложно назвать, но зато профессионалы и не храпят в эфире, ага?) Ну и самое главное, я на 99% уверен, что многие кто вечно тыкают Васе тем эпизодом, сами не раз косячили на работе. Причём возможно ещё хлеще, просто их на камеру не снимали) Лига святых подъехала)
Иди спать, Васек.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Васю никуда не пускают в силу того, что несёт пургу и личико не влезает в объектив камеры и вот теперь он мстит :)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ян Константинопольский
Тарасова всегда выделяла скверну из своего рта. Ничего нового
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Montenegro Serbian
Ответ Гусеконь
видимо приличные люди бухими комментируют и за это отстраняются
Вот что характерно: Вася хоть и человек-мудень, но комментатор талантливый. Но стоило дать косяка с бухлишком и храпом, то сразу как в анекдоте: про строителя мостов и козу.
Теперь вечно ему за это косяк на работе будете предъявлять?
При том, что сейчас на ТВ куча комментаторов, которые кроме как УГ сложно назвать, но зато профессионалы и не храпят в эфире, ага?)

Ну и самое главное, я на 99% уверен, что многие кто вечно тыкают Васе тем эпизодом, сами не раз косячили на работе. Причём возможно ещё хлеще, просто их на камеру не снимали)

Лига святых подъехала)
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
И почему все эти алкаши так любят рассуждать высокомерно?)) ну в каком месте вася этот приличный?)) ком желчи и злобы остался от некогда яркого ведущего Футбольного клуба - одни скандалы и словесные перепалки. И о ком он вообще? Ну кроме себя. Неужто об Андронове? Так и там наркологам работа.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Уткин и приличия - две вещи несовместные.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Ответ Анастасия98.98
Вася опять в лужу пукнул. Хоть бы поинтересовался, за что именно ТАТ отстранили. То есть типа ей обсуждать и осуждать судейство в грубой форме, а как за это дали по рукам, так сразу, усе караул. И если уж говорить про порядочность, то с семейкой Рудковских водиться–себя не уважать.
Так вы сами, не далее как вчера, обсуждали здесь судейство в грубой форме.😆Т.е. вам, которая мимо проходила, это делать можно, а ТАТ, которая явно больше вас и всех судей вместе взятых разбирается в фк - нельзя.🤡🤡🤡
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Приличным человеком Тарасову давно сложно назвать.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Magicbrain
Ответ Гусеконь
видимо приличные люди бухими комментируют и за это отстраняются
Невероятные истории, о которых трудно молчать!) конечно его именно за это отстранили, ага)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Ответ Бальзам Биттнера
По мне Уткин один из лучших комментаторов был. Можете писать фрик, бухой и тэдэ, но этого не отнимешь
Тут главное слово Был....
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Тебя то, Уткин, хоть за что отстранять? Подрывную работу ведешь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Вася и Приличный человек:)))))
анекдот...
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фокс&#8772;
Уж не васе заикаться про приличность..
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бальзам Биттнера
Ответ krupin82
Вас фриков убрали с ТВ и слава Богу!
По мне Уткин один из лучших комментаторов был. Можете писать фрик, бухой и тэдэ, но этого не отнимешь
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeyPyrom
Проспался... Надыть что-то хрюкнуть... крякнуть... пукнуть...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Уткин, кто ты и кто Тарасова Татьяна Анатольевна? Ты то какой вклад внес и во что ? Чтобы сравнивать. Она имеет полное право комментировать где хочет и как хочет.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bahmut
Ни один приличный человек не станет писать о том что он приличный, это же неприлично) А Вася приличил себя к оным, прямым текстом между строк.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenal.ave
Эка невидаль, давеча…, этот приличный человечек в каком веке живет?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redmurza
Взял и обосрал всех коллег) Эх, Вася-Вася
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий