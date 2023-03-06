Уткин об отстранении Тарасовой: «Приличному человеку и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае, на ТВ»

Василий Уткин высказался об отстранении Татьяны Тарасовой от комментирования на ТВ.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы, так как она поддержала критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России.

«Татьяну Тарасову, говорят, отстранили от комментирования. Господи, эка невидаль! Давеча со мной это произошло в девятый, кажется, раз.

Приличному человеку, как по мне, и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае, на телевидении», – написал спортивный журналист в своем телеграм-канале.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей