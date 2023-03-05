Евгений Семененко: «Каталось тяжело, было мало времени на подготовку после болезни, подвела выносливость»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Серия Гран-при России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко оценил выступление в финале Гран-при России, где занял 4-е место.

«Каталось тяжело, было мало времени на подготовку после болезни, подвела выносливость. По технике ошибок не было, настрой нормальный. Не хватило пары недель тренировок. Тулуп третьим прыжком идет, флип в конце программы. Ноги не на пике.

Видел ли баннер «Первый мед за Женю»? Не знаю, пришли ли одногруппники, но всегда смотрят в прямом эфире. Им большой привет.

Передохнуть надо. Тяжело кататься после олимпийского сезона, но еще и предолимпийский тяжелый. Катаюсь, несмотря на активный образ жизни, стараюсь бороться до конца.

Турнир по шоу-программам? Готов на один процент. Ладно, с музыкой на 10», – сказал Семененко.

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16 комментариев

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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Irina Kuznetsova
Все бы так разваливались. Держал программу до конца.
Вы с закрытыми глазами смотрите? Он ничего не держал. Ладно прыжки, их все наши парни время от времени валят. Тут он, как все, такой же нестабильный.
Но дорожка второго(!) уровня - это что вообще такое? Хуже него только у Ерохова была. Тому, кажется, вообще первый уровень поставили.
Как у спортсмена уровня сборной могут быть такие низкие уровни на непрыжковых?
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Irina037
Ответ Katerina Sunny
А Коляде что ли Мишин программу будет ставить? Какая связь с подготовкой Евгения к шоу?
Коляде Авербух поставит
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Дарья Захарова
Женя, классный, произволка в этом году ему очень идет! Пусть не все получилось, но в любом случае спасибо за борьбу, ждем в новом сезоне! И очень здорово, что на ЧР выиграл Женя, а на ФГП - Петя.
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Lennuci
Болел? Надо было восстанавливаться. Тем болeе еще сессия "должна была быть". Лутфуллин сразу сказал, хорошо - не готoв, а плохо не хочу. А Семененко наверное на новую машинку Бенц копит.
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Елизавета Смородина
Ответ Irina Kuznetsova
Все бы так разваливались. Держал программу до конца.
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Здравый@смысл@
Ответ Kon Shem
Не нужно выступать, если не готов, я считаю. На кпк развалился, тут развалился...
Четвертое место - это развалился? То есть, те; кто занял место ниже третьего, должны были изначально предвидеть результат и сняться заранее???
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Алеся Ткаченко
Ответ Здравый@смысл@
Женя, спасибо тебе за подвиг: как после тяжелейшей травмы на шоу Плющенко ты сумел собраться, восстановиться и не пропустить сезон.. Мы видим, как ты работаешь над техникой, выезды стали намного лучше, чем год-два назад; пришла уверенность в катании, выросло мастерство. При этом ты студент , пожалуй, самого сложного факультета/вуза. Женя, ты большой молодец, мы верим в тебя! Спасибо!
Да,выезды лучше стали.
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Katerina Sunny
Ответ Светлана Романова
Комментарий удален модератором
А Коляде что ли Мишин программу будет ставить? Какая связь с подготовкой Евгения к шоу?
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Алеся Ткаченко
Ничего страшного,Женя.молодец,что бился до конца
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vanessa2021
Ответ Здравый@смысл@
Женя, спасибо тебе за подвиг: как после тяжелейшей травмы на шоу Плющенко ты сумел собраться, восстановиться и не пропустить сезон.. Мы видим, как ты работаешь над техникой, выезды стали намного лучше, чем год-два назад; пришла уверенность в катании, выросло мастерство. При этом ты студент , пожалуй, самого сложного факультета/вуза. Женя, ты большой молодец, мы верим в тебя! Спасибо!
У Жени еще и на шоу Авербуха в августе тяжелейшая травма была, просто меньше освещали в сми. Как-то не везет ему с травмами на шоу. Может вообще в шоу выступать не надо.
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MWLR
Спасибо за выступление, Женя! Несмотря на то, что были некоторые ошибки, прокаты были хорошими, а самое главное - эмоциональными. Жду турнира шоу-программ))
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Irina Kuznetsova
Ответ Kon Shem
Не нужно выступать, если не готов, я считаю. На кпк развалился, тут развалился...
Все бы так разваливались. Держал программу до конца.
+10
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Светлана Романова
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Здравый@смысл@
Женя, спасибо тебе за подвиг: как после тяжелейшей травмы на шоу Плющенко ты сумел собраться, восстановиться и не пропустить сезон.. Мы видим, как ты работаешь над техникой, выезды стали намного лучше, чем год-два назад; пришла уверенность в катании, выросло мастерство. При этом ты студент , пожалуй, самого сложного факультета/вуза. Женя, ты большой молодец, мы верим в тебя! Спасибо!
+12
-1
+11
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Kon Shem
Не нужно выступать, если не готов, я считаю. На кпк развалился, тут развалился...
+3
-8
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Анастасия Прудникова
Евгению приходится совмещать учебу на медика и фигурное катание, а это довольно сложно. По мне и 4 место в таких условиях неплохой результат.
+14
-2
+12
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Женя молодец, несмотря на срывы, оставил приятное впечатление в обеих прогах. Удачи на турнире шоу-программ!
+16
-1
+15
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