Евгений Семененко: «Каталось тяжело, было мало времени на подготовку после болезни, подвела выносливость»

Фигурист Евгений Семененко оценил выступление в финале Гран-при России, где занял 4-е место.

«Каталось тяжело, было мало времени на подготовку после болезни, подвела выносливость. По технике ошибок не было, настрой нормальный. Не хватило пары недель тренировок. Тулуп третьим прыжком идет, флип в конце программы. Ноги не на пике.

Видел ли баннер «Первый мед за Женю»? Не знаю, пришли ли одногруппники, но всегда смотрят в прямом эфире. Им большой привет.

Передохнуть надо. Тяжело кататься после олимпийского сезона, но еще и предолимпийский тяжелый. Катаюсь, несмотря на активный образ жизни, стараюсь бороться до конца.

Турнир по шоу-программам? Готов на один процент. Ладно, с музыкой на 10», – сказал Семененко.