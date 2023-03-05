Анастасия Мишина: «Провести этот сезон собранно не получилось. Было намного больше ошибок, чем в прошлом и позапрошлом сезонах»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили свои результаты в нынешнем сезоне.

Сегодня фигуристы заняли второе место в финале Гран-при России в парном катании. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Мы довольны соревнованиями. Да, мы пошли на риск в короткой программе, вставив более сложный прыжок. Мы понимали, что это может не обернуться успехом. Был азарт, хотелось попробовать усложняться, не стоять на месте. Мы хотели начать напрыгивать его уже в этом сезоне, чтобы в следующем еще лучше подойти к этому прыжку, как к дежурному элементу», – сказал Галлямов.

«Для нас этот старт был сложным. Мы решили попробовать новый элемент – тройной лутц. Мы делали его не первый раз, но пока не делали его стабильно на соревнованиях. Мы осознавали риск, но не жалеем, что решили попробовать новый прыжок.

Для нас этот сезон был непростым. Это не связано с тем, что спортсмены после Олимпиады теряют мотивацию. В том сезоне мы себя собрали в начале и не отпускали до самого конца. За весь сезон была пара ошибок. Провести этот сезон собранно не получилось. Было намного больше ошибок, чем в прошлом и позапрошлом сезонах.

Конечно, мы будем смотреть чемпионат мира. Есть спортсмены, за которых мы болеем чисто по‑человечески. Их много, в разных видах. Нам интересно, как двигаются другие спортсмены из нашего вида. Наша планка в России никак не ниже. У нас огромная конкуренция. Как мы смотрим на мир, так и весь мир смотрит на нас», – отметила Мишина.

⚡ Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский победили в парах, опередив Мишину и Галлямова на 0,73 балла, Тарасова и Морозов 3-и