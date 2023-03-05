Анастасия Мишина: «Провести этот сезон собранно не получилось. Было намного больше ошибок, чем в прошлом и позапрошлом сезонах»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили свои результаты в нынешнем сезоне.

Сегодня фигуристы заняли второе место в финале Гран-при России в парном катании. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Мы довольны соревнованиями. Да, мы пошли на риск в короткой программе, вставив более сложный прыжок. Мы понимали, что это может не обернуться успехом. Был азарт, хотелось попробовать усложняться, не стоять на месте. Мы хотели начать напрыгивать его уже в этом сезоне, чтобы в следующем еще лучше подойти к этому прыжку, как к дежурному элементу», – сказал Галлямов.

«Для нас этот старт был сложным. Мы решили попробовать новый элемент – тройной лутц. Мы делали его не первый раз, но пока не делали его стабильно на соревнованиях. Мы осознавали риск, но не жалеем, что решили попробовать новый прыжок.

Для нас этот сезон был непростым. Это не связано с тем, что спортсмены после Олимпиады теряют мотивацию. В том сезоне мы себя собрали в начале и не отпускали до самого конца. За весь сезон была пара ошибок. Провести этот сезон собранно не получилось. Было намного больше ошибок, чем в прошлом и позапрошлом сезонах.

Конечно, мы будем смотреть чемпионат мира. Есть спортсмены, за которых мы болеем чисто по‑человечески. Их много, в разных видах. Нам интересно, как двигаются другие спортсмены из нашего вида. Наша планка в России никак не ниже. У нас огромная конкуренция. Как мы смотрим на мир, так и весь мир смотрит на нас», – отметила Мишина.

⚡ Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский победили в парах, опередив Мишину и Галлямова на 0,73 балла, Тарасова и Морозов 3-и

9 комментариев

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Alena R.
Дорогим и любимым Мишкам не расстраиваться! И это поражение было вам нужно, как и на ЧР, чтобы была мотивация совершенствоваться и улучшаться! Зная Настин максимализм, следующий сезон обещает быть интересным!)
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AnnaPak
Настенька , должна быть перегрузка, вы справитесьс лутцем , вы лучшие!
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Анна Селькина
Вот Настя и озвучила мои догадки: весь предыдущий сезон они были максимально собранными, но есть же предел человеческим возможностям! Себя нужно и отпускать, для того, чтобы не выгореть и не потерять интерес к своему делу. И совершенно не страшно, что в этом внутреннем сезоне у них пару раз что-то не получилось. Это спортивная жизнь) Дальше будет лучше!
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Маргарита В Сафронова
МиГи откатали фантастически! Но БК победили по делу. Как же мудро Тамара Николаевна свела эти две пары в прямой борьбе! Рост невероятный.
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Т. А.Д.
МГ🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇Первые всегда и во всем и так будет всегда.
+7
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Juliajulia
Надеюсь, получится накатать лутц до стабильности, тогда техника у ребят будет 🔥💣🔥
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Асель Кабышева
И вообще у пар Москвиной идет борьба не шуточная. Прям до сотых. И пока никто не может приблизиться к ним.
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+12
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galik55
Настя молодцы , что усложняетесь. Думаю 3Л будет стабильным. Лучшие, ПП сегодня на одном дыхании
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+10
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Асель Кабышева
Ну определено, что на этом старте ошибка была из-за усложнения. Был бы простой сальхов, без проблем бы откатали короткую. Но усложняться надо и правильно делают, что Лутц напрыгивать уже в этом сезоне начали. К следующем сезоне будут уже во все оружие. Прыгать Лутц будут с закрытии глазами. Может и каскад сделают с этим лутцем.
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-2
+18
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