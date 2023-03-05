Петр Гуменник: «Я по сезону довольно много болею – может, из-за больших нагрузок или с иммунитетом проблемы»
Фигурист Петр Гуменник рассказал, что в этом сезоне часто болеет.
«Плохо болел очень. Я по сезону довольно много болею – может, из-за нагрузок больших. С иммунитетом какие-то проблемы, может. Сейчас со здоровьем нет проблем», – сказал Гуменник.
Спортсмен идет вторым после короткой программы в финале Гран-при России.
«Я доволен, чуть-чуть похуже по прыжковой части, может. Наверное, недокрут был. Но во второй оценке я откатался настолько, насколько смог», – отметил Гуменник.
Неделю назад он выступил на концерте в составе фортепианного дуэта.
«Это точно не мешает (спорту), потому что много времени я на это не трачу. Помогает ли – не знаю. Но, думаю, да, потому что это повышает настроение, что сказывается на тренировках», – добавил фигурист.
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