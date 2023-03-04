Петр Гуменник: «Без Ханю и Чена, мне кажется, мужское катание стало менее захватывающим. Пока из иностранцев удивил разве что Малинин»

Теги сборная России мужское катание Юдзуру Ханю Нэтан Чен Петр Гуменник Илья Малинин Серия Гран-при России Фигурное катание

Петр Гуменник назвал фигуриста, который удивил его в этом сезоне.

«За иностранными фигуристами стараюсь следить, чемпионат мира вот буду смотреть – как минимум, те выступления, которые удивят.

Пока в сезоне из иностранцев удивил разве что Илья Малинин с четверным акселем.

А так без сильнейших – Юдзуру Ханю и Нейтана Чена – немножко, мне кажется, стало менее захватывающим мужское одиночное катание.

И русских спортсменов тоже не хватает. С нами было бы лучше, конечно», – передает слова Гуменника корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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8 комментариев

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Tata777
вы так то с себя начинайте
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Skyolker
Без Юзуру так точно, но он сейчас на своей планете делает то, что другим недоступно. Ну, помимо Ильи еще и Шома есть. Петя и Марк сегодня просто прекрасны!
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TUGRI
Ответ Шубы
Без войны на Украине тоже было лучше, но никого это не остановило.
А без войны на Донбассе вообще жили бы одной семьей, но вам зачем то надо к чужестранцам.
+9
-2
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Маргарита В Сафронова
А для меня Петя отлично заменил и Ханю, и Чена.А также Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк. У нас классные ребята.
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JL JL
банальщина
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Katerina Sunny
ФГП было интересно смотреть, надеюсь что и ЧМ будет не хуже. А Илья непредсказуемый.
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Шубы
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Ayla
Петя, согласна, я даже на Малинина не смотрю, не интересно
Наши парни и то больше захватывают)
+11
-4
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