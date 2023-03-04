Петр Гуменник: «Без Ханю и Чена, мне кажется, мужское катание стало менее захватывающим. Пока из иностранцев удивил разве что Малинин»

назвал фигуриста, который удивил его в этом сезоне.

«За иностранными фигуристами стараюсь следить, чемпионат мира вот буду смотреть – как минимум, те выступления, которые удивят.

Пока в сезоне из иностранцев удивил разве что с четверным акселем.

А так без сильнейших – и Нейтана Чена – немножко, мне кажется, стало менее захватывающим мужское одиночное катание.

И русских спортсменов тоже не хватает. С нами было бы лучше, конечно», – передает слова Гуменника корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.