Софья Муравьева: «Двоякие ощущения после проката. Но рада, что здесь нахожусь, были небольшие проблемы»

Теги женское катание Спорт-Экспресс Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Софья Муравьева поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России. 

«Рада, что здесь нахожусь, что здесь много зрителей. Большая поддержка. Про прокат не могу сказать, двоякие ощущения.

С одной стороны, рада, что здесь. Были небольшие проблемы. Но с размером площадки сложностей нет, привыкала ко льду.

Лед разный, какие-то прыжки ультра-си сложно прыгать на некоторых льдах. Например, на тренировочной арене там лед совсем мне не удался. Этот лучше, — сказала Муравьева.

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19 комментариев

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Дружба11
Ответ Анна Круглова
А как Соня помогла Лизе с жеребьёвкой? Жеребьёвку не смотрела
Сонечка помогла в отсутствии Лизы вытащить за нее номер....Молодец!
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severyanka
Ответ Сергей Южин
То ли подросла, то ли у нее травма, прокат худший в сезоне - движения дерганные и неуклюжие. Где там Плющенко увидел эмоции?
Скорее всего стабильные прокаты положили на плаху в угоду квадов, увы.... Не умеет он развивать спортсменку. Очень жаль, но 3А у Муравьевой очень качественный, а на выходе пшик теперь.
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Ольга Ветрова
Очень красивая КП, единственная программа, которая зацепила на ОП. И сам Софья красивая и музыкальная. Удачи в ПП.
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Ezhevika33
Ответ Loliloo
Удачи любимой Мурочке! Видимо начали восстанавливать квады и перестарались. Главное, что ничего серьёзного
Тоже проверь квады подумала, потому что Соня заметно похудела.
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Loliloo
Ответ Дружба11
Сонечка-молодец, опять разволновалась только. Спасибо,что Лизе ты помогла с жеребьевкой. Проникновенно ты каталась, зрителей завела,была мощная зрительская поддержка у тебя.
Да, зрители любят Муру, они чувствуют ее свет
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Loliloo
Удачи любимой Мурочке! Видимо начали восстанавливать квады и перестарались. Главное, что ничего серьёзного
+2
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Анна Круглова
Ответ Дружба11
Сонечка-молодец, опять разволновалась только. Спасибо,что Лизе ты помогла с жеребьевкой. Проникновенно ты каталась, зрителей завела,была мощная зрительская поддержка у тебя.
А как Соня помогла Лизе с жеребьёвкой? Жеребьёвку не смотрела
+1
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+1
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Сергей Южин
То ли подросла, то ли у нее травма, прокат худший в сезоне - движения дерганные и неуклюжие. Где там Плющенко увидел эмоции?
+3
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Nerrr
В любом случае, спасибо Софи, что украшает собою турнир. И удачи в произвольной! Из нового поколения уже традиционно болею за неё
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Анастасия Ларина
Соня лучшая, замечательная, такая красивая 😍 Мне оооочень нравится ее короткая программа, прям по многу раз могу ее пересматривать. Удачи ей, желаю, чтобы она взяла медаль 🎉
+5
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Дружба11
Ответ Здравый@смысл@
Очень милая, воспитанная, интеллигентная девушка Софья
Полностью согласен.Очень достойная девочка.
+6
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Е...С
Удаче Соне в ПП! Надеюсь проблема - не травма.
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Ir2019
Всегда приятно на Соню смотреть.
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ВИван
Завтра гладкого льда Сонечке и пусть всё получится!
+6
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Евгения Брылёва
Хочется поддержать Муру, очень красиво катается⚘️⚘️ но вот уж очень волнуется, что и сказывается на прокате🫣 Удачи в пп, Соня, и только с холодной головой
+7
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Здравый@смысл@
Ответ Дружба11
Сонечка-молодец, опять разволновалась только. Спасибо,что Лизе ты помогла с жеребьевкой. Проникновенно ты каталась, зрителей завела,была мощная зрительская поддержка у тебя.
Очень милая, воспитанная, интеллигентная девушка Софья
+9
-3
+6
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AllaS
Соне удачного проката ПП на все 100%
+8
-1
+7
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Kareglazaya
Было видно, что Соня очень нервничала. Отсюда и такая обидная ошибка. А в остальном прокат хороший, эта программа ей очень подходит.
+13
-2
+11
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Дружба11
Сонечка-молодец, опять разволновалась только.
Спасибо,что Лизе ты помогла с жеребьевкой.
Проникновенно ты каталась, зрителей завела,была мощная зрительская поддержка у тебя.
+14
-5
+9
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