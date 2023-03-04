Софья Муравьева: «Двоякие ощущения после проката. Но рада, что здесь нахожусь, были небольшие проблемы»
Софья Муравьева поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России.
«Рада, что здесь нахожусь, что здесь много зрителей. Большая поддержка. Про прокат не могу сказать, двоякие ощущения.
С одной стороны, рада, что здесь. Были небольшие проблемы. Но с размером площадки сложностей нет, привыкала ко льду.
Лед разный, какие-то прыжки ультра-си сложно прыгать на некоторых льдах. Например, на тренировочной арене там лед совсем мне не удался. Этот лучше, — сказала Муравьева.
Спасибо,что Лизе ты помогла с жеребьевкой.
Проникновенно ты каталась, зрителей завела,была мощная зрительская поддержка у тебя.