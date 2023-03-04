Елизавета Туктамышева: «Аксель получился очень хорошим, мне даже понравился. Хотя я обычно придираюсь»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что получила удовольствие от проката короткой программы в финале Гран-при России.

«Точно все удалось, публика была потрясающая, я получила огромное удовольствие от проката. Думала, будет тяжелее, было и ответственно и жарко на льду. Но была такая энергетика от зала, что я получила сумасшедший кайф сегодня.

Аксель действительно получился очень хорошим, мне даже понравился. Хотя я обычно придираюсь. Хотя мне кажется, что на Гран-при в Москве в 2020 году аксель получился примерно такой же. Сегодняшний, наверное, тоже один из лучших.

Редко проводим здесь (в «Юбилейном») тренировки, потому что у нас есть своя арена. Сильного дискомфорта я не ощутила, потому что в длину он стандартный. В ширину он уже, так что дорожку нужно скорректировать.

Сегодняшней тренировки мне хватило, чтобы понять, как надо», – сказала фигуристка. 

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3 комментария

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Lesana
и оценку тебе поставили как вроде только за аксель, Лиз. Прыгай аксель в произвольной и в танец с саксофоном пускайся. Один .... нарисуют баллы.
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Александр Чирков
Елизавета была сегодня прекрасна!
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Ir2019
Такая красивая точка в сегодняшней погоне за акселями.
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