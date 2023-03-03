Никита Сарновский: «Ставлю себе четверку. Прокат надо улучшать, главным образом работать над второй оценкой»

Фигурист Никита Сарновский прокомментировал свое выступление с произвольной программой в финале Гран-при России.

Сарновский завоевал серебро, набрав 252,32 балла по итогам двух программ. В произвольной он прыгнул четверные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп – двойной тулуп.

«Ставлю себе четверку. Прокат надо улучшать, главным образом, работать над второй оценкой.

Сезон для меня прошел хорошо, красочно. Я эмоциональный человек, поэтому в конце был рад, что закончил все элементы», – сказал Сарновский.

⚡ Финал Гран-при России. КМС. Федотов победил, Никита Сарновский – 2-й, Соловьев – 3-й, Лазарев – 4-й