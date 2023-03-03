Никита Сарновский: «Ставлю себе четверку. Прокат надо улучшать, главным образом работать над второй оценкой»

Теги сборная России мужское катание Никита Сарновский Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Никита Сарновский прокомментировал свое выступление с произвольной программой в финале Гран-при России. 

Сарновский завоевал серебро, набрав 252,32 балла по итогам двух программ. В произвольной он прыгнул четверные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп – двойной тулуп. 

«Ставлю себе четверку. Прокат надо улучшать, главным образом, работать над второй оценкой.

Сезон для меня прошел хорошо, красочно. Я эмоциональный человек, поэтому в конце был рад, что закончил все элементы», – сказал Сарновский.

⚡ Финал Гран-при России. КМС. Федотов победил, Никита Сарновский – 2-й, Соловьев – 3-й, Лазарев – 4-й

6 комментариев

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ЮИ
Никита ещё подросток. Руки выросли, ноги выросли, вот и болтаются, туловище ещё детское. Самое время развиваться, работать над хореографией, иначе получим Самарина 2.0
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Jessi
Никита красавчик ! Поработать над компонентами -будет лидером
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Simiral
Хоть и бегал от прыжка к прыжку, но понравился, красивый мужской стиль катания вырисовывается+ эмоциональный действительно парень.
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Спорт_в_массы
прыжки у Никиты шикарные, сам красавец.
но программы нет, хореографии нет, весь согнутый, руки болтаются.
при таких атлетических данных надо подтягивать вторую оценку и будет бомба.
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pashkka
Молодец, Никитка!
Видно было как старался всё контролировать!
От всей души поздравляю!
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Фатима Кочкарова
Молодец. Прыжки хорошие были, качественные. Первый по технике, это тоже не плохо
+4
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