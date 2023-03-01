Федченко о работе с Горбачевой: «Я выполняю две роли: и на льду пожурить, и дома похвалить, а это не всегда работает. Разделить лед и жизнь очень сложно»

Тренер Софья Федченко призналась, что предлагала уйти в другую школу.

– Наверное, гораздо легче контролировать спортсмена, когда вы живете вместе? Режим, питание – все перед глазами, ничего не скроешь?

– Наоборот, всем гораздо проще, когда ребенок живет с родителями. Разделить лед и жизнь очень сложно. Я, конечно, стараюсь дома вести себя мягче, как родной человек, но все равно Алине тяжело. Особенно с учетом пубертата, когда чувства обостряются, и какие-то вещи воспринимаются как очень обидные, хотя ты даже не вкладываешь в них этого.

Обычно ты, например, скажешь что-то, спортсмен придет домой и пожалуется: «Мам, вот Софья Анатольевна сказала, что я опять не натянула ногу, а я тянула ногу изо всех сил! И вообще она сказала, что я не стараюсь – а я очень старалась!» Ну, мама (если это правильная мама) погладит по головке, вытрет слезки и скажет: «Ничего страшного, постарайся завтра больше – и тебя обязательно похвалят! Ты у меня самая лучшая»

У нас же такого не получается. Я иногда говорю: «Алин, ты недостаточно стараешься, вот тут можно сделать лучше». А ей кажется, что она лучше не может. А третьего мнения-то нет, нет еще одного человека, который ее пожалеет и скажет, что действительно уверен, что она может лучше. Я выполняю две роли: и на льду пожурить, и дома похвалить, а это не всегда работает.

Как раз из-за этого в прошлом году Алину на первенство России выводила Влада Данилкина. Мы решили попробовать, чтобы Влада стала основным тренером, а я только занималась техникой и дома жалела и рассказывала, какая она молодец. Я была с Алиной на соревнованиях, мы вместе жили в номере, но я ее не выводила на лед.

После я ей предлагала уйти в другую школу. Посмотреть, как вообще бывает, а если что – вернулась бы без проблем. Начались проблемы с весом, я просила похудеть, она говорила, что не получается, а потом вдруг получилось... Уходить она категорически отказалась. Пару месяцев ее основным тренером была Влада Николаевна, а мы с ней занимались только прыжками.

А летом самый кризисный момент в пубертате закончился, и сейчас у нас в команде все отлично.

– Как у вас строятся отношения с семьей Алины?

– Наверное, это больше вопрос к ней самой. Когда я взяла ребенка, конечно, понимала, что теперь я за нее несу полную ответственность. Здоровье, безопасность, образование – все это на мне.

Мы с Алиной не обсуждаем тему отношений с родителями. Я не считаю правильным в это вмешиваться. Они созваниваются, видятся и сами могут обсудить все вопросы.

Алина очень хорошо общается с папой и бабушкой, они так и живут в Краснодаре. С мамой тоже общается, просто они видятся не так часто. Все нормально.

– Вы себя по отношению к Алине воспринимаете скорее как мама или старшая сестра?

– Как тренер.

– Но вы же очевидно больше, чем тренер.

– Но все-таки – тренер. И точка, – рассказала Федченко.

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