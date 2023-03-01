Федченко о работе с Горбачевой: «Я выполняю две роли: и на льду пожурить, и дома похвалить, а это не всегда работает. Разделить лед и жизнь очень сложно»

Теги сборная России женское катание Влада Данилкина Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко призналась, что предлагала Алине Горбачевой уйти в другую школу.

– Наверное, гораздо легче контролировать спортсмена, когда вы живете вместе? Режим, питание – все перед глазами, ничего не скроешь? 

– Наоборот, всем гораздо проще, когда ребенок живет с родителями. Разделить лед и жизнь очень сложно. Я, конечно, стараюсь дома вести себя мягче, как родной человек, но все равно Алине тяжело. Особенно с учетом пубертата, когда чувства обостряются, и какие-то вещи воспринимаются как очень обидные, хотя ты даже не вкладываешь в них этого.

Обычно ты, например, скажешь что-то, спортсмен придет домой и пожалуется: «Мам, вот Софья Анатольевна сказала, что я опять не натянула ногу, а я тянула ногу изо всех сил! И вообще она сказала, что я не стараюсь – а я очень старалась!» Ну, мама (если это правильная мама) погладит по головке, вытрет слезки и скажет: «Ничего страшного, постарайся завтра больше – и тебя обязательно похвалят! Ты у меня самая лучшая» 

У нас же такого не получается. Я иногда говорю: «Алин, ты недостаточно стараешься, вот тут можно сделать лучше». А ей кажется, что она лучше не может. А третьего мнения-то нет, нет еще одного человека, который ее пожалеет и скажет, что действительно уверен, что она может лучше. Я выполняю две роли: и на льду пожурить, и дома похвалить, а это не всегда работает. 

Как раз из-за этого в прошлом году Алину на первенство России выводила Влада Данилкина. Мы решили попробовать, чтобы Влада стала основным тренером, а я только занималась техникой и дома жалела и рассказывала, какая она молодец. Я была с Алиной на соревнованиях, мы вместе жили в номере, но я ее не выводила на лед. 

После я ей предлагала уйти в другую школу. Посмотреть, как вообще бывает, а если что – вернулась бы без проблем. Начались проблемы с весом, я просила похудеть, она говорила, что не получается, а потом вдруг получилось... Уходить она категорически отказалась. Пару месяцев ее основным тренером была Влада Николаевна, а мы с ней занимались только прыжками. 

А летом самый кризисный момент в пубертате закончился, и сейчас у нас в команде все отлично.   

– Как у вас строятся отношения с семьей Алины?

– Наверное, это больше вопрос к ней самой. Когда я взяла ребенка, конечно, понимала, что теперь я за нее несу полную ответственность. Здоровье, безопасность, образование – все это на мне. 

Мы с Алиной не обсуждаем тему отношений с родителями. Я не считаю правильным в это вмешиваться. Они созваниваются, видятся и сами могут обсудить все вопросы. 

Алина очень хорошо общается с папой и бабушкой, они так и живут в Краснодаре. С мамой тоже общается, просто они видятся не так часто. Все нормально. 

– Вы себя по отношению к Алине воспринимаете скорее как мама или старшая сестра?

– Как тренер.

– Но вы же очевидно больше, чем тренер. 

– Но все-таки – тренер. И точка, – рассказала Федченко.

Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко

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26 комментариев

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nina1212
Ответ 22somebody22
Не слишком много откровений от начинающей тренерши?Будто её ученица минимум весь сезон топов обыгрывает.Девушка крайне неумная.Так ей хочется побыстрее место Георгиевны занять,что готова на любой вопрос в подробностях ответить,лишь бы про неё статью написали.А между тем,Яна Александровна может очень даже ухватиться за мутную тему сожительства девушки и подростка.С её то опытом,из этого такую сенсацию раздует,и даже придумывать ничего не нужно будет,коли у Федченко такой длинный язык.Яне останется только капнуть поглубже.
наверно оформила опеку над ребенком. Так как и в Дубай возила одна Алину, да и вообще везде ее возит
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vanessa2021
Третья статья про Федченко сегодня. И еще не вечер)))
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Е...С
Ответ Анна Беляева
Вообще, давайте честно, для современных реалий девятилетний ребенок, который сам себе способен нормально постирать трусы и носки - это сильно нестандарт в уровне самостояетльности. И понятно, что Алина этому научена с детства. Я не говорю, что это плохо. Я всего лишь подразумеваю, что девочка, видимо, с раннего возраста обучена сама себя обслуживать в силу каких-то причин. Может, ее родители всегда очень много работали, им было не до возни с ребенком, может, там просто прохладные отношения, как минимум с матерью. Может, мама сама по себе непривязчивая, может, простите, Алина нежеланный и нелюбимый ребенок, так тоже бывает. Всякое бывает. Нашел ребенок у тренера тепло и заботу, которой не хватало - да и бог с ним. Главное, чтобы всех все устроило.
А может и другое. Когда детям 3-4 года они хотят постоянно помогать. Некоторые говорят, чтобы отошли и не мешали, а другие поощряют. Возможно, мама, бабушка именно поощряли желание ребенка помочь и на даче, например, стирали вместе.
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Loliloo
Горбачева сказала наоборот - Софья тренер, но все-таки мама.
Если Федченко найдёт новую протеже, как воспримет это Алина?
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Ольга Долгова
Чем дальше в лес, тем больше дров... Уже после первого интервью тренера у многих возник вопрос, на каком основании девочка живет с ней. Она оформила опеку над ней или как? Кто за все эти годы оплачивал покупки для Алины одежды, обуви, игрушек, книг, если они вдруг появлялись в квартире Федченко, за все секции, которые она посещала и если это делали родители Алины, то знает ли она об этом? И как работа с Федченко у них выстроена по контракту по западному образцу, как у Плющенко практикуется, так как школа частная или безвозмездно? Так как тренер не пояснила это в новом интервью, то этими вопросами должны заинтересоваться органы опеки и федерации фигурного катания, в сборных которых числится Алина.
ну если мама скажет что есть не законные действия этому сожительству придет конец. Видимо мама Алины все же не хочет разушить мечты дочери поэтому и молчит. А есть реальный повод не молчат на всю страну очерняют ее.
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22somebody22
Ответ Бильм@н
Федченко всё пытается удержать возникший к ней интерес. Уже прямо ни дня не проходит, чтобы не было бы интервью или от Горбачевой или от ее тренерши. Мне вот интересно, а когда мама девочки не выдержит и тоже не выдаст откровенное интервью как там на самом деле обстоят дела.
Отличный шанс для Евгения и Яны убрать конкурентку.Она им сама все карты в руки даёт.За кругленькую сумму от Яны,мама точно молчать не будет.Тем более,есть о чем рассказать.
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Kareglazaya
Зачем обсуждать отношения девочки с мамой и всеми остальными? Каждый живёт, как считает нужным. Если Алина живёт у тренера, значит, они посчитали этот вариант наиболее удобным и правильным. Нужно уважать этот выбор.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Ezhevika33
С каждым интервью всё больше вопросов. Если она "все таки тренер", то на каком основании распоряжается здоровьем, безопасностью, образованием ребёнка?
у меня есть скромное предположения что она сама себя подставляет.
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Ezhevika33
Ответ Бильм@н
Видимо почитала, что многие не одобрили как она из себя вторую маму изображает. Вот и резко сменила образ.
Да, заметно, что поняла что наговорила лишнего и попыталась дать заднюю.
И тут же закапывается опять.
С точки зрения закона на основании чего она распоряжается жизнью чужого ребёнка? Ведь родители не лишены родительских прав, она не говорит об этом.
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Ольга Долгова
Чем дальше в лес, тем больше дров... Уже после первого
интервью тренера у многих возник вопрос, на каком
основании девочка живет с ней. Она оформила опеку над ней или как? Кто за все эти годы оплачивал покупки для Алины одежды, обуви, игрушек, книг, если они вдруг появлялись в квартире Федченко, за все секции, которые она посещала и если это делали родители Алины, то знает ли она об этом? И как работа с Федченко у них выстроена по контракту по западному образцу, как у Плющенко практикуется, так как школа частная или безвозмездно? Так как тренер не пояснила это в новом интервью, то этими вопросами должны заинтересоваться органы опеки и федерации фигурного катания, в сборных которых числится Алина.
+1
-1
0
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Этери горячая
Тренер должен быть добрее к матери. Будет ли тренер продолжать поддерживать Алину, если она получит серьезную травму или устанет от катания, или ее отправят обратно к маме?
+1
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Anatiana
О, боже! Тут уже обсуждают, что Горбачева сама себе трусы стирает! С этими дамами явно что-то не так
+1
0
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Ezhevika33
С каждым интервью всё больше вопросов.
Если она "все таки тренер", то на каком основании распоряжается здоровьем, безопасностью, образованием ребёнка?
+3
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+2
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pas33pas
Ответ Е...С
В суворовские училища или интернатах, ровесники живут все вместе, у них нет зависимости от "наставника". Здесь даже видно, как Алина смотрит на своего тренера, будто бы боится, что та ее выгонит. Софья может и очень добрый и мягкий человек, но если Алина будет бояться ее потерять, ничего хорошего из этого не получится.
У Алины взгляд перепуганный, это верно. Но это можно интерпретировать как угодно.
+1
0
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Бильм@н
Федченко всё пытается удержать возникший к ней интерес. Уже прямо ни дня не проходит, чтобы не было бы интервью или от Горбачевой или от ее тренерши. Мне вот интересно, а когда мама девочки не выдержит и тоже не выдаст откровенное интервью как там на самом деле обстоят дела.
+7
-3
+4
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Бильм@н
Ответ Katerina Sunny
Наконец- то Федченко пояснила отношения мама- дочь, тренер- ученица. И запретов на общение нет, Алина так же общается с мамой и папой.
Видимо почитала, что многие не одобрили как она из себя вторую маму изображает. Вот и резко сменила образ.
+5
-2
+3
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Анна Беляева
Ответ Акселек давай
Cтранноватые конечно отношеньки.
Вообще, давайте честно, для современных реалий девятилетний ребенок, который сам себе способен нормально постирать трусы и носки - это сильно нестандарт в уровне самостояетльности. И понятно, что Алина этому научена с детства. Я не говорю, что это плохо. Я всего лишь подразумеваю, что девочка, видимо, с раннего возраста обучена сама себя обслуживать в силу каких-то причин. Может, ее родители всегда очень много работали, им было не до возни с ребенком, может, там просто прохладные отношения, как минимум с матерью. Может, мама сама по себе непривязчивая, может, простите, Алина нежеланный и нелюбимый ребенок, так тоже бывает. Всякое бывает. Нашел ребенок у тренера тепло и заботу, которой не хватало - да и бог с ним. Главное, чтобы всех все устроило.
+5
-4
+1
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Е...С
Ответ pas33pas
ЭГ тоже прямым текстом говорила, чтобы никакой мамы Загитовой рядом не было. Про закон. Можно подумать, ребёнка выкрали тёмной ночью из семьи, мама оббивает пороги участковых но не находит помощи. Но - нет. Есть же "суворовские училища" где пацанчики такого же возраста вообще по-казарменному живут, и для военных никакая комиссия по этике не указ. Здесь же личный наставник. Про отношение девочки с мамой. Девочка - фанатик своего дела. Именно фанатик. Для таких нет семьи, родных и т.д. Есть лишь то, что их интересует, остального фанатики не видят, это не упрёк девочке или маме, просто судьба такая.
В суворовские училища или интернатах, ровесники живут все вместе, у них нет зависимости от "наставника". Здесь даже видно, как Алина смотрит на своего тренера, будто бы боится, что та ее выгонит. Софья может и очень добрый и мягкий человек, но если Алина будет бояться ее потерять, ничего хорошего из этого не получится.
+3
-1
+2
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Black&White
Ответ pas33pas
ЭГ тоже прямым текстом говорила, чтобы никакой мамы Загитовой рядом не было. Про закон. Можно подумать, ребёнка выкрали тёмной ночью из семьи, мама оббивает пороги участковых но не находит помощи. Но - нет. Есть же "суворовские училища" где пацанчики такого же возраста вообще по-казарменному живут, и для военных никакая комиссия по этике не указ. Здесь же личный наставник. Про отношение девочки с мамой. Девочка - фанатик своего дела. Именно фанатик. Для таких нет семьи, родных и т.д. Есть лишь то, что их интересует, остального фанатики не видят, это не упрёк девочке или маме, просто судьба такая.
Алина жила с бабушкой, которая родной человек. Я не знаю мотивы мамы и ее действия - интервью у нее никто не взял.
+8
-4
+4
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pas33pas
Ответ Black&White
Неприятно это читать. Девочка разлучена с мамой и стала игрушкой для своего тренера. Она действительно пошла дальше, чем Этери, которая хотя бы семьи не разделяет. А журналисты эти отношения еще разносят и преподносят как что-то хорошее. Комиссия по этике должна заняться этим делом, потому что это уже выходит за рамки этики и даже за рамки закона.
ЭГ тоже прямым текстом говорила, чтобы никакой мамы Загитовой рядом не было. Про закон. Можно подумать, ребёнка выкрали тёмной ночью из семьи, мама оббивает пороги участковых но не находит помощи. Но - нет. Есть же "суворовские училища" где пацанчики такого же возраста вообще по-казарменному живут, и для военных никакая комиссия по этике не указ. Здесь же личный наставник. Про отношение девочки с мамой. Девочка - фанатик своего дела. Именно фанатик. Для таких нет семьи, родных и т.д. Есть лишь то, что их интересует, остального фанатики не видят, это не упрёк девочке или маме, просто судьба такая.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Наконец- то Федченко пояснила отношения мама- дочь, тренер- ученица. И запретов на общение нет, Алина так же общается с мамой и папой.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pas33pas
Ответ 22somebody22
Не слишком много откровений от начинающей тренерши?Будто её ученица минимум весь сезон топов обыгрывает.Девушка крайне неумная.Так ей хочется побыстрее место Георгиевны занять,что готова на любой вопрос в подробностях ответить,лишь бы про неё статью написали.А между тем,Яна Александровна может очень даже ухватиться за мутную тему сожительства девушки и подростка.С её то опытом,из этого такую сенсацию раздует,и даже придумывать ничего не нужно будет,коли у Федченко такой длинный язык.Яне останется только капнуть поглубже.
Не будет откровений, докопаются как до Камилы Валиевой, почему молчишь, есть что замалчивать и т.д. Хейтерок грязь найдёт.
+8
-2
+6
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Black&White
Неприятно это читать. Девочка разлучена с мамой и стала игрушкой для своего тренера. Она действительно пошла дальше, чем Этери, которая хотя бы семьи не разделяет. А журналисты эти отношения еще разносят и преподносят как что-то хорошее. Комиссия по этике должна заняться этим делом, потому что это уже выходит за рамки этики и даже за рамки закона.
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акселек давай
Cтранноватые конечно отношеньки.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
22somebody22
Не слишком много откровений от начинающей тренерши?Будто её ученица минимум весь сезон топов обыгрывает.Девушка крайне неумная.Так ей хочется побыстрее место Георгиевны занять,что готова на любой вопрос в подробностях ответить,лишь бы про неё статью написали.А между тем,Яна Александровна может очень даже ухватиться за мутную тему сожительства девушки и подростка.С её то опытом,из этого такую сенсацию раздует,и даже придумывать ничего не нужно будет,коли у Федченко такой длинный язык.Яне останется только капнуть поглубже.
+10
-11
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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