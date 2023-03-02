Софья Самодурова: «Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать»

Теги сборная России женское катание Софья Самодурова Серия Гран-при России Открытый турнир по шоу-программам Агата Петрова Фигурное катание

Софья Самодурова рассказала, почему тренером быть сложнее, чем спортсменом.

Сегодня ученица Самодуровой Агата Петрова выступила с короткой программой в финале Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге. Она занимает 4-е место.

«Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься.

Почему не подавала заявку на турнир шоу-программ? Времени не было, помимо Агаты, у нас девять спортсменов, у всех соревнования, еще учеба и все остальное», – сказала чемпионка Европы 2019 года.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Смирнова
Ответ AllaS
Ну, как же так, ведь Соня , сама выходила на лед и собиралась творить там, но выходило часто : натворила. Так , что и сам фигурист, не знает, что там натворит!
Соня чисто катала программы... Особенно в 2019... Что помогло стать ЧЕ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
"ученица Самодуровой Агата Петрова" --- " Вот вижу я, что нет у вас никакого вкуса!" - Ну, нельзя к простым русским фамилиям лепить непонятные имена!
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
"ученица Самодуровой Агата Петрова" --- Звучит!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Ну, как же так, ведь Соня , сама выходила на лед и собиралась творить там, но выходило часто : натворила.
Так , что и сам фигурист, не знает, что там натворит!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Галина Александрова
Софья всегда целовала Мишина в губы находясь в кике. Вопрос: будет ли Софья разрешать своим спортсменам целоваться с ней в губы в кике?)))
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Самодурову уже приняли в клуб "шуб". Не рановато ли?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Что она несёт...Меньше по косметологам надо бегать,все мозги в губы перетекли.
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий