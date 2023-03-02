Софья Самодурова: «Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать»

рассказала, почему тренером быть сложнее, чем спортсменом.

Сегодня ученица Самодуровой Агата Петрова выступила с короткой программой в финале Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге. Она занимает 4-е место.

«Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься.

Почему не подавала заявку на турнир шоу-программ? Времени не было, помимо Агаты, у нас девять спортсменов, у всех соревнования, еще учеба и все остальное», – сказала чемпионка Европы 2019 года.