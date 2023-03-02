Софья Самодурова: «Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать»
Софья Самодурова рассказала, почему тренером быть сложнее, чем спортсменом.
Сегодня ученица Самодуровой Агата Петрова выступила с короткой программой в финале Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге. Она занимает 4-е место.
«Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься.
Почему не подавала заявку на турнир шоу-программ? Времени не было, помимо Агаты, у нас девять спортсменов, у всех соревнования, еще учеба и все остальное», – сказала чемпионка Европы 2019 года.
Так , что и сам фигурист, не знает, что там натворит!