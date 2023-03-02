Дарья Садкова: «Немного тряслись ноги перед началом программы, но рада, что смогла неплохо для себя прокатать»

Теги сборная России ТАСС Дарья Садкова Серия Гран-при России Фигурное катание

Дарья Садкова прокомментировала прокат короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров. 

«Переживала перед прокатом, немного тряслись ноги перед началом программы, но рада, что смогла несмотря на волнение неплохо для себя прокатать.

На первенстве перед короткой такого не было. Отключила все ненужные мысли, слушала музыку, думала: если на тренировках все делала, и сейчас все получится. И получилось», – сказала Садкова. 

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13 комментариев

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Валико Лукина
Красиво Дарья молодец
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Сейлем Сэйберхеген
Чистой ПП завтра и победы!
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люблю тутберят
такая нежнятина,как говорила ТАТ)))
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flyhigh
Дашуля, лебедушка, удачи завтра 🤍🤞
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private dancer
Желаю чистого проката произвольной !
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Призрачный триксель
Даша,как пушинка на льду,такая лёгкая и грациозная,умничка!
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oldparakhod
Прокат удался. Завтра удачи.
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Самая цитируемая и вообще недура
Закаляй нервы, Дашуля, такую красоту надо уверенно нести в массы!
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Додик Аксель
Даша, ты для себя очень хорошо выступила в КП ! Удачного и успешного проката ПП !
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Спорт_в_массы
ещё бы скорости добавить - и вообще супер)
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AreYou
Даша, давай завтра такой же настрой, пожалуйста. Пусть получатся наконец-то два чистых проката.
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Алексей Токарев
Самый красивый прокат.
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тучка60
По делу первая.
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