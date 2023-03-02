Дарья Садкова: «Немного тряслись ноги перед началом программы, но рада, что смогла неплохо для себя прокатать»

прокомментировала прокат короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров.

«Переживала перед прокатом, немного тряслись ноги перед началом программы, но рада, что смогла несмотря на волнение неплохо для себя прокатать.

На первенстве перед короткой такого не было. Отключила все ненужные мысли, слушала музыку, думала: если на тренировках все делала, и сейчас все получится. И получилось», – сказала Садкова.