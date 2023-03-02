Олег Васильев: «В ситуации, когда мы отстранены по политическим мотивам, смена гражданства, на мой взгляд, не может быть оправдана ничем»

Теги Олег Васильев сборная России переходы Фигурное катание

Олег Васильев высказался о смене спортивного гражданства российским фигуристами.

«Смена спортивного гражданства не является самоцелью спортсменов, это стечение обстоятельств. Очень часто бывает, что семьи меняют место жительства, переезжают из одной страны в другую. Это связано с работой, с воссоединением семьи и другими факторами. Поэтому это один из аспектов, который является абсолютно адекватным и понимаемым со всех сторон.

Если семья переезжает, например, из России в Канаду, то спортсмен будет жить и тренироваться в Канаде – естественно, он должен представлять Канаду, несмотря на то, что свои знания и умения он приобрел в России с помощью российской спортивной индустрии.

Есть небольшой процент спортсменов, которые понимают, что при такой жесткой конкуренции, какая существует в сегодняшней России, им не пробиться в первую тройку или пятерку, которая претендует на участие в чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, Гран-при. Чтобы как-то себя реализовать, получить внутреннее удовлетворение от вложенной работы, некоторые спортсмены меняют гражданство – с целью получить дивиденды для самоудовлетворения. Это не самый простой момент, но тоже понятный. И в моем понимании допустимый.

В сегодняшней ситуации, когда мы по политическим мотивам отстранены от международного фигурного катания, смена гражданства, на мой взгляд, не может быть оправдана особо ничем. Несмотря на то, что век спортсмена очень короткий, ты не можешь бросить своих сотоварищей, своих тренеров, свою федерацию, школу, которая тебя вырастила, просто только потому, что политическим мотивам тебя не допускают до участия в главных стартах.

Мне кажется, это время надо пережить, стойко пережить, научиться бороться в тяжелых условиях внутри той системы, в которой ты оказался. Рано или поздно двери обратно в мировой спорт все равно откроются. И когда эти двери открыты, надо показать, насколько ты силен внутренне, насколько ты смог выдержать это давление и прессинг внешних обстоятельств, и показывать свое спортивное совершенство уже на другом уровне после того, как на тебя был наложен вот такой прессинг. Ведь правильно говорят: что нас не убивает, делает сильнее.

Сегодняшняя ситуация должна разделить спортсменов на сильных и слабых. Те сильные, которые выдержат всю эту ситуацию и станут лучше, они будут суперконкурентоспособны и будут биться за высшие медали намного лучше, чем пару лет назад. А те, кто слаб – слаб характером, душой, тот все равно отвалится рано или поздно.

Спорт как раз и выявляет это, делит людей на тех, кто может бороться со сложностями, и на тех, кто сдается и поднимает руки. В сегодняшней ситуации я бы не рекомендовал прыгать из страны в страну только ради сиюминутного блага», – сказал олимпийский чемпион в интервью для Минsport. 

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9 комментариев

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Оле-Лукойе
От давно закончившего спортсмена, который и в ситуацию такую не попадал, это звучит весьма лицемерно
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Katerina Sunny
Рано или поздно - особенно позабавило. Можно карьеру закончить на внутренних стартах, так и не дождавшись.
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Katerina Sunny
Ответ Mary Ion
Это сложный вопрос и на него нет такого однозначного ответа, который пытается дать Васильев. По сути, он предлагает достаточно большому количеству спортсменов просто закончить со спортом. Но с другой стороны, примеры поисков типа Девис/Смолкин - это какое-то позорище… наверное, должно сохраняться какое-то достоинство что ли… но это имхо. Жизнь каждый живет сам, выбор делает сам, последствия этого выбора тоже проживает сам.
Он предлагает, сам спокойно сменив страну.
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Анастасия Лукьянова
«Старость — думать, что выбил право наставлять или поучать»
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Maturmalai
Не знаю, мне кажется если стоит выбор между поменять спортивное гражданство или похерить свою жизнь и карьеру - то думать особо нечего.
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Mary Ion
Это сложный вопрос и на него нет такого однозначного ответа, который пытается дать Васильев. По сути, он предлагает достаточно большому количеству спортсменов просто закончить со спортом.
Но с другой стороны, примеры поисков типа Девис/Смолкин - это какое-то позорище… наверное, должно сохраняться какое-то достоинство что ли… но это имхо. Жизнь каждый живет сам, выбор делает сам, последствия этого выбора тоже проживает сам.
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Саша Кутузова
Как удобно в 63 года, когда у тебя всё есть, рассуждать о том, что делать молодым, у которых всё под откос пущено.
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lanfqk
Хорошо рассуждать о том, что и кому можно, когда уже давно все выиграл и завершил карьеру. Посмотрела бы я на Васильева, будь он действующим перспективным спортсменом без достижений.
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Alestern
"век спортсмена недолог" - всего лишь глупые отговорки, которые действительно в сложившейся ситуации совершенно неуместны. Хотят унижаться и выступать под белой тряпкой или совсем без роду и имени? Пускай выступают, но исключительно за свой счёт или вообще пусть меняют гражданство окончательно и отрекаются от всего. Либо пусть остаются до конца со своей Родиной, несмотря ни на что!
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