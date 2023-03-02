Олег Васильев: «В ситуации, когда мы отстранены по политическим мотивам, смена гражданства, на мой взгляд, не может быть оправдана ничем»

высказался о смене спортивного гражданства российским фигуристами.

«Смена спортивного гражданства не является самоцелью спортсменов, это стечение обстоятельств. Очень часто бывает, что семьи меняют место жительства, переезжают из одной страны в другую. Это связано с работой, с воссоединением семьи и другими факторами. Поэтому это один из аспектов, который является абсолютно адекватным и понимаемым со всех сторон.

Если семья переезжает, например, из России в Канаду, то спортсмен будет жить и тренироваться в Канаде – естественно, он должен представлять Канаду, несмотря на то, что свои знания и умения он приобрел в России с помощью российской спортивной индустрии.

Есть небольшой процент спортсменов, которые понимают, что при такой жесткой конкуренции, какая существует в сегодняшней России, им не пробиться в первую тройку или пятерку, которая претендует на участие в чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, Гран-при. Чтобы как-то себя реализовать, получить внутреннее удовлетворение от вложенной работы, некоторые спортсмены меняют гражданство – с целью получить дивиденды для самоудовлетворения. Это не самый простой момент, но тоже понятный. И в моем понимании допустимый.

В сегодняшней ситуации, когда мы по политическим мотивам отстранены от международного фигурного катания, смена гражданства, на мой взгляд, не может быть оправдана особо ничем. Несмотря на то, что век спортсмена очень короткий, ты не можешь бросить своих сотоварищей, своих тренеров, свою федерацию, школу, которая тебя вырастила, просто только потому, что политическим мотивам тебя не допускают до участия в главных стартах.

Мне кажется, это время надо пережить, стойко пережить, научиться бороться в тяжелых условиях внутри той системы, в которой ты оказался. Рано или поздно двери обратно в мировой спорт все равно откроются. И когда эти двери открыты, надо показать, насколько ты силен внутренне, насколько ты смог выдержать это давление и прессинг внешних обстоятельств, и показывать свое спортивное совершенство уже на другом уровне после того, как на тебя был наложен вот такой прессинг. Ведь правильно говорят: что нас не убивает, делает сильнее.

Сегодняшняя ситуация должна разделить спортсменов на сильных и слабых. Те сильные, которые выдержат всю эту ситуацию и станут лучше, они будут суперконкурентоспособны и будут биться за высшие медали намного лучше, чем пару лет назад. А те, кто слаб – слаб характером, душой, тот все равно отвалится рано или поздно.

Спорт как раз и выявляет это, делит людей на тех, кто может бороться со сложностями, и на тех, кто сдается и поднимает руки. В сегодняшней ситуации я бы не рекомендовал прыгать из страны в страну только ради сиюминутного блага», – сказал олимпийский чемпион в интервью для Минsport.