Алина Горбачева: «Стараюсь питаться правильно. Умею готовить достаточно хорошо, но сейчас мы часто заказываем еду»
Фигуристка Алина Горбачева рассказала о режиме питания.
— Я просто стараюсь питаться правильно — на завтрак ем кашу с ягодами, фруктами, омлет или сырники тоже с ягодами, иногда блинчики с творогом. Я часто перекусываю — в основном ягоды, фрукты, иногда батончики люблю шоколадные без сахара.
На обед я ем, если это полу-выходной или мало тренировок, это какой-то суп, борщ, уху — жидкие. Или если тренировка есть вторая, то я ем какой-то гарнир или мясо с овощами. Условно, гречка, макароны, рис с курицей, с индейкой или с рыбой и какие-нибудь огурцы, помидоры.
На ужин я люблю овощи на пару с креветками или рыбу тоже с овощами или листьями салата.
— Готовишь сама?
— Да, в целом я умею готовить достаточно хорошо, но сейчас мы часто заказываем еду. Времени на готовку мало.
— Если ты сама готовишь, какое у тебя коронное блюдо?
— Люблю готовить тортики тренерам. Пробовала разные: и обычные, и ПП-шные.
— А ПП-шные — это как?
— С сахарозаменителями и более натуральные, низкокалорийные продукты в них добавляются, – сказала Горбачева.
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Ее вью вообще выглядит заученной и заготовленной калькой...
Вью трнерши- жертва НЛП и эмпатическая подушка безопасности.
Хорошая многоходовка ... Все Плющенко и Федченко увлеклись с комиссиями по этике, а тем временем....
Хотя я вообще сомневаюсь,что у неё был пубертат,хоть тренерша и уверяет всех.Выглядит в 15 с ½ на 12-13 лет максимум.
"Подсыпали,но велели умалчива,чтобы не было скандала".
Так и кто,по-вашему,это делал,если не ТШТ?)
А Алинка с Софьей всем интересны.
Помните, как в "Белом солнце.. " Верещагин уже смотреть не мог на чёрную икру?))