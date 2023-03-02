Алина Горбачева: «Стараюсь питаться правильно. Умею готовить достаточно хорошо, но сейчас мы часто заказываем еду»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о режиме питания.

— Я просто стараюсь питаться правильно — на завтрак ем кашу с ягодами, фруктами, омлет или сырники тоже с ягодами, иногда блинчики с творогом. Я часто перекусываю — в основном ягоды, фрукты, иногда батончики люблю шоколадные без сахара.

На обед я ем, если это полу-выходной или мало тренировок, это какой-то суп, борщ, уху — жидкие. Или если тренировка есть вторая, то я ем какой-то гарнир или мясо с овощами. Условно, гречка, макароны, рис с курицей, с индейкой или с рыбой и какие-нибудь огурцы, помидоры.

На ужин я люблю овощи на пару с креветками или рыбу тоже с овощами или листьями салата.

— Готовишь сама?

— Да, в целом я умею готовить достаточно хорошо, но сейчас мы часто заказываем еду. Времени на готовку мало.

— Если ты сама готовишь, какое у тебя коронное блюдо?

— Люблю готовить тортики тренерам. Пробовала разные: и обычные, и ПП-шные.

— А ПП-шные — это как?

— С сахарозаменителями и более натуральные, низкокалорийные продукты в них добавляются, – сказала Горбачева.

Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко