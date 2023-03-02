Алина Горбачева: «Стараюсь питаться правильно. Умею готовить достаточно хорошо, но сейчас мы часто заказываем еду»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о режиме питания. 

— Я просто стараюсь питаться правильно — на завтрак ем кашу с ягодами, фруктами, омлет или сырники тоже с ягодами, иногда блинчики с творогом. Я часто перекусываю — в основном ягоды, фрукты, иногда батончики люблю шоколадные без сахара.

На обед я ем, если это полу-выходной или мало тренировок, это какой-то суп, борщ, уху — жидкие. Или если тренировка есть вторая, то я ем какой-то гарнир или мясо с овощами. Условно, гречка, макароны, рис с курицей, с индейкой или с рыбой и какие-нибудь огурцы, помидоры.

На ужин я люблю овощи на пару с креветками или рыбу тоже с овощами или листьями салата.

— Готовишь сама?

— Да, в целом я умею готовить достаточно хорошо, но сейчас мы часто заказываем еду. Времени на готовку мало.

— Если ты сама готовишь, какое у тебя коронное блюдо?

— Люблю готовить тортики тренерам. Пробовала разные: и обычные, и ПП-шные. 

— А ПП-шные — это как?

— С сахарозаменителями и более натуральные, низкокалорийные продукты в них добавляются, – сказала Горбачева. 

Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко

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40 комментариев

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gift...!
Ответ Doctor of Philosophy
Ну слушайте, это прямо выглядит как вполне здоровое меню. А то у нас нередко от откровений фигуристов об их рационе выпадаешь в осадок.
Так говорить можно все, что угодно..
Ее вью вообще выглядит заученной и заготовленной калькой...
Вью трнерши- жертва НЛП и эмпатическая подушка безопасности.
Хорошая многоходовка ... Все Плющенко и Федченко увлеклись с комиссиями по этике, а тем временем....
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Е...С
Трудно Алине будет выступать сейчас. Одно дело, когда о тебе никто не знает и только и делают, что представляют как региональную спортсменку и сейчас, когда о тебе только и говорят. Посмотрим, справится ли с таким интересом к своей персоне.
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Спорт_в_массы
рыбка, креветки - наш человек!)
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Verysia
Ответ Даша Лавренова
Алина нарасхват сейчас. Ещё Лесик обещал большое интервью, пока не вышло. Но да, интересно, почему с Акатьевой не так. Она не общается или журналисты не просят?
В ТШТ не особо любят интервью раздавать.
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Tata777
Ответ lanfqk
Никогда я еще не видела такой огромный интерес к победительнице юниорского ЧР. Обычно вопросы про еду, распорядок дня и прочий бред задают чуть позже, не после одной победы по юниорам на национальном уровне. Я, конечно, рада, что проявляют интерес к девчонкам не только из ТШТ и Ангелов, но это как-то уже слишком, на мой взгляд. Нехорошо, конечно, что карьера у Алины началась со скандала, но Плющенко, конечно, ей огромную пиар кампанию неосознанно провел))))
это Вам так кажется пиар в рамках спортс ру....и лупастика и яметову знаем и без плю
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Tata777
Ответ Loliloo
За эти 2 недели от Горбачевой интервью больше, чем от Акатьевой за всю карьеру
и что? с акатьевой всё понятно....
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Ezhevika33
Шёл десятый день ежедневных новостей о Горбачёвой и Федченко...
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Бильм@н
Ответ asusp527
Никогда такого не писала, но...Желаю Горбачевой провалиться.
Так она и займет на финале свое законное десятое место и наконец то этот агрессивный пиар закончится
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Бильм@н
Ответ Лека-Лека
От Ваших комментов тошнит. А Алинка с Софьей всем интересны.
Вы за всех то не говорите.
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Black&White
Ответ Loliloo
За эти 2 недели от Горбачевой интервью больше, чем от Акатьевой за всю карьеру
Кстати да, вроде начиналось все хорошо, и она даже спортивную одежду рекламировала, а сейчас ее не слышно и не видно.
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Doctor of Philosophy
Ответ 22somebody22
2-ю волну пубертата никто не отменял. Хотя я вообще сомневаюсь,что у неё был пубертат,хоть тренерша и уверяет всех.Выглядит в 15 с ½ на 12-13 лет максимум.
Это тут при чём? У Бойковой все пубертаты давно позади, а она про сникерс в качестве обеда рассказывает. Поразила до глубины души. У спортсмена должно быть нормально сбалансированное здоровое питание.
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Black&White
Ответ Sat397
С едой нужно быть осторожными фигуристкам, заказывать опасно. Завистницы могут подсыпать что нибудь, как Камиле, а бдительным быть 24 часа в сутки нереально, с ума сойдешь.
Лучший коммент)))), развеселили)))))
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22somebody22
Ответ Е...С
Вторая Васильевс, тот тоже очень любит готовить.
Да-да и с тренером любит все,что можно и нельзя)))
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22somebody22
Ответ Doctor of Philosophy
Ну слушайте, это прямо выглядит как вполне здоровое меню. А то у нас нередко от откровений фигуристов об их рационе выпадаешь в осадок.
2-ю волну пубертата никто не отменял.
Хотя я вообще сомневаюсь,что у неё был пубертат,хоть тренерша и уверяет всех.Выглядит в 15 с ½ на 12-13 лет максимум.
+3
-2
+1
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asusp527
Никогда такого не писала, но...Желаю Горбачевой провалиться.
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galik55
Ответ Лека-Лека
Чрезмерный пиар акадЭмии и Трусовой Вас не напрягает?
А при чем здесь Трусова. У вас уже мания на Сашу.
+7
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+7
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Doctor of Philosophy
Ну слушайте, это прямо выглядит как вполне здоровое меню. А то у нас нередко от откровений фигуристов об их рационе выпадаешь в осадок.
+5
-3
+2
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22somebody22
Ответ Sat397
Чушь не пишите, давно доказано что подсыпали, но велели умалчивать, чтобы не было скандала.
Вы сами то хоть поняли,что написали?
"Подсыпали,но велели умалчива,чтобы не было скандала".
Так и кто,по-вашему,это делал,если не ТШТ?)
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Е...С
Вторая Васильевс, тот тоже очень любит готовить.
+3
-3
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Лека-Лека
Ответ galik55
Спортсменка очень импонирует, а вот чрезмерный пиар напрягает. Алине удачи
Чрезмерный пиар акадЭмии и Трусовой Вас не напрягает?
+4
-6
-2
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Лека-Лека
Ответ 22somebody22
Опять Горбачева...Уже тошнит от неё и её тренерши,а еще целых 2 дня до взрослого финала. Кажется,такого агрессивного пиара даже у учениц Георгиевны не было.
От Ваших комментов тошнит.
А Алинка с Софьей всем интересны.
+3
-4
-1
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galik55
Спортсменка очень импонирует, а вот чрезмерный пиар напрягает. Алине удачи
+3
-6
-3
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Olga.t
Ответ Даша Лавренова
Так в первые дни наоборот в комментариях спортса спрашивали, почему про Алину ничего. А теперь слишком много, оказывается. Не угодить)
Просто во всём должна быть мера)
Помните, как в "Белом солнце.. " Верещагин уже смотреть не мог на чёрную икру?))
+5
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Loliloo
Ответ oldparakhod
А может оно было одно, а Спортс его частями выдает? Такой вариант в голову не приходил?))
Нет, они дали интервью как минимум 5 источникам
+7
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Sat397
Ответ 22somebody22
Камиле ТШТ в еду подсыпали,так что не надо клепать на доставку.
Чушь не пишите, давно доказано что подсыпали, но велели умалчивать, чтобы не было скандала.
+4
-9
-5
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