Софья Федченко: «Обычно дети ноют, устают, а Горбачеву, наоборот, приходится выгонять с катка. Она будет долбить элемент, пока не получится»

Тренер Софья Федченко рассказала, почему решилась опекать фигуристку .

– Теперь уже все знают, что вы стали опекать Алину Горбачеву с ее 9 лет. Объясните, что вас, 20-летнюю девушку, настолько зацепило в ребенке, что вы отважились взять ее себе?

– Интересный вопрос, в таком ключе мне его еще не задавали. Я тренировала тогда целую группу, и по Алине сразу видно было, что она очень хочет и готова работать намного больше, чем другие дети. При этом у ее мамы не было то ли желания, то ли возможности вложиться в эти занятия.

Я видела, что у Алины от природы есть определенные данные, которые можно развить. А мне хотелось сделать тренерскую карьеру. Алина была самой перспективной, причем со всех сторон – по физике, стрессоустойчивости, желанию. Поэтому я решила, что как бы ни складывались обстоятельства, я буду вкладываться в нашу работу. Мы стали работать индивидуально, ну а дальше все закрутилось-завертелось...

Очень сложно сказать ребенку «нет», когда он просится на подкатку или дополнительные занятия: пойти в зал акробатики, на батуты, на балет... Алина везде хотела, а у меня язык не поворачивался отказать, так как я понимала, что она просит хорошего.

У меня до сих пор не появилось другого такого спортсмена, который готов был бы столько тренироваться. Все равно дети ноют, устают, расстраиваются, просят выходной... Алину, наоборот, приходится выгонять с катка. Она будет долбить элемент, пока не получится, даже если я говорю, что хватит.

– Но вы на тот момент студентка, это же самое классное время: друзья, тусовки, путешествия... И тут на ваших плечах ребенок.

– Это же получилось далеко не сразу. Поначалу мы тренировались в Твери, и Алина жила у президента местной федерации. Там большой дом, пятеро детей, одна из девочек тоже у меня тренировалась. Алина ходила в третий класс, все было нормально. Ко мне в Москву она приезжала только на выходные, или когда я на неделе по каким-то причинам не могла вырваться в Тверь.

– С вами в Москве она жила в общежитии?

– Да, но это было всего на одну-две ночи в неделю. Алинка добрая, веселая, прикольная, мои однокурсники ее очень любили. Всем нравилось «понянчить пупсика». Тем более, Алина в 9 лет выглядела на 7.

Но она была очень самостоятельная, наверное, так родители воспитали. Могла без проблем погреть еду в микроволновке, постирать носочки-трусики...

– В какой момент она стала называть вас на «вы»?

– С тех пор, как я поняла, что это перерастет во что-то серьезное. Конечно, в отношениях с тренером нужно соблюдать субординацию – сейчас меня все дети называют на «вы» и по имени-отчеству.

Поначалу я же не собиралась с ней заниматься. Ну, попросили подкатать девочку: «Привет, я Соня, а тебя как зовут?» Мне тогда было 20 лет, я не считала себя особенно взрослой.

Когда я училась на последнем курсе, в Москву перебралась мама Алины, и Алина жила с ней. И только потом, когда мы сменили каток, она перебралась ко мне, – сказала Федченко.

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