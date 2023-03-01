Софья Федченко: «Обычно дети ноют, устают, а Горбачеву, наоборот, приходится выгонять с катка. Она будет долбить элемент, пока не получится»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко рассказала, почему решилась опекать фигуристку Алину Горбачеву.

– Теперь уже все знают, что вы стали опекать Алину Горбачеву с ее 9 лет. Объясните, что вас, 20-летнюю девушку, настолько зацепило в ребенке, что вы отважились взять ее себе?

– Интересный вопрос, в таком ключе мне его еще не задавали. Я тренировала тогда целую группу, и по Алине сразу видно было, что она очень хочет и готова работать намного больше, чем другие дети. При этом у ее мамы не было то ли желания, то ли возможности вложиться в эти занятия. 

Я видела, что у Алины от природы есть определенные данные, которые можно развить. А мне хотелось сделать тренерскую карьеру. Алина была самой перспективной, причем со всех сторон – по физике, стрессоустойчивости, желанию. Поэтому я решила, что как бы ни складывались обстоятельства, я буду вкладываться в нашу работу. Мы стали работать индивидуально, ну а дальше все закрутилось-завертелось... 

Очень сложно сказать ребенку «нет», когда он просится на подкатку или дополнительные занятия: пойти в зал акробатики, на батуты, на балет... Алина везде хотела, а у меня язык не поворачивался отказать, так как я понимала, что она просит хорошего. 

У меня до сих пор не появилось другого такого спортсмена, который готов был бы столько тренироваться. Все равно дети ноют, устают, расстраиваются, просят выходной... Алину, наоборот, приходится выгонять с катка. Она будет долбить элемент, пока не получится, даже если я говорю, что хватит. 

– Но вы на тот момент студентка, это же самое классное время: друзья, тусовки, путешествия... И тут на ваших плечах ребенок.

– Это же получилось далеко не сразу. Поначалу мы тренировались в Твери, и Алина жила у президента местной федерации. Там большой дом, пятеро детей, одна из девочек тоже у меня тренировалась. Алина ходила в третий класс, все было нормально. Ко мне в Москву она приезжала только на выходные, или когда я на неделе по каким-то причинам не могла вырваться в Тверь. 

– С вами в Москве она жила в общежитии?

– Да, но это было всего на одну-две ночи в неделю. Алинка добрая, веселая, прикольная, мои однокурсники ее очень любили. Всем нравилось «понянчить пупсика». Тем более, Алина в 9 лет выглядела на 7. 

Но она была очень самостоятельная, наверное, так родители воспитали. Могла без проблем погреть еду в микроволновке, постирать носочки-трусики... 

– В какой момент она стала называть вас на «вы»?

– С тех пор, как я поняла, что это перерастет во что-то серьезное. Конечно, в отношениях с тренером нужно соблюдать субординацию – сейчас меня все дети называют на «вы» и по имени-отчеству. 

Поначалу я же не собиралась с ней заниматься. Ну, попросили подкатать девочку: «Привет, я Соня, а тебя как зовут?» Мне тогда было 20 лет, я не считала себя особенно взрослой. 

Когда я училась на последнем курсе, в Москву перебралась мама Алины, и Алина жила с ней. И только потом, когда мы сменили каток, она перебралась ко мне, – сказала Федченко.

Интервью-знакомство с 27-летним тренером, чья победа удивила нашу фигурку и разозлила Плющенко

57 комментариев

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Бильм@н
Ответ N-fox
Удивительные обе по характеру - и тренер и влспитанница. И так здорово, что они вместе росли профессионально! Повезло им друг с другом.
А вы всегда всему верите, что в интервью прочитаете?🤣
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Бильм@н
Ответ vanessa2021
Федченко просто пиарится как может и все. Плющенко тут ни при чем вообще. Ну и калибры совсем разные. Пару недель назад Федченко вообще никто не знал, скоро уйдет обратно в небытие. Никто и не вспомнит
Вот займет Горбачева свое законное десятое место на ФГП и больше никому эта чудо-тренерша со своей воспитанницей будет не интересна.
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pas33pas
"Алина жила у президента местной федерации" - а чо, такое бывает? Чиновник не только воровал? Золотой человек, памятник отлить в граните.
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Tania09**
Ответ Anatiana
Каким таким всемогуществом надо обладать, чтобы засадить своего агента? Просто платить ему зп
Это ваш опыт?
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pas33pas
Ответ Anneta28
Как-то слишком много стало Федченко, как будто ее ученица ЧМ выиграла. За чей счет сей пиар, интересно бы узнать.
Много Федченко? 2 дня назад были вопли "куда столько Плюща, давайте о победителях Первенства".
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vanessa2021
Ответ Фотина Иркутская
Что вы все прицепились к тренеру, задайте вопрос маме, почему она отпустила дочь к, по сути, чужому человеку. Значит ей так удобно, она устраивает свою личную жизнь. Когда Алина выйдет на более высокий уровень, мамочка объявит я делить деньги
Относительно "когда Алина выйдет на высокий уровень- перед Алиной и высоким уровнем человек 10)))

А если Алина на этот высокий уровень не выйдет, что скорее всего. И тренерше станет не нужна, что тоже скорее всего- тогда и придется Алине вспоминать, что гдето есть мама и папа.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Jessi
Сколько ещё будет интервью ? А ведь на подходе еще большое от Лесика .и все мать у них плохая. Мать видимо очень хорошая, раз молчит, ей уж наверное есть что сказать , но молчит ради дочери
если до конца промолчит скорее думаю я поверю матери что она тут невиновна. А тут из за одной победы начали большой тур о себе в стиле Нугумановой.
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Фотина Иркутская
Ответ Девочка с севера
Очередной пиар несчастной Горбачёвой, профессионала Федченко и очередной пинок в сторону Алининой мамы... Доколе???
Что вы все прицепились к тренеру, задайте вопрос маме, почему она отпустила дочь к, по сути, чужому человеку. Значит ей так удобно, она устраивает свою личную жизнь. Когда Алина выйдет на более высокий уровень, мамочка объявит я делить деньги
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Tania09**
Ответ 22somebody22
Наверное,думала потом отжать с родителей в двойном объёме,а они послали её.
Вам просто захотелось оскорбить человека?
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Татьяна
Сколько интервью с Федченко восторженных, что "болеть" за них не хочется.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Ольга Долгова
Неужели вы не поняли, что Софья желает только одного, чтобы о ней узнала вся страна, а еще лучше, если и весь и фигурнокатательный мир.
согласен с вами слишком много выхлопа из пока что только одного фейерверка.
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vanessa2021
Ответ Olga.t
Плющенко молчит уже, а Федченко наговорила с тридцать три короба))) Они стОят друг друга, не удивлюсь, если будут "дружить против кого-то" вдвоём.
Федченко просто пиарится как может и все. Плющенко тут ни при чем вообще. Ну и калибры совсем разные. Пару недель назад Федченко вообще никто не знал, скоро уйдет обратно в небытие. Никто и не вспомнит
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Татьяна
Опять Плющенко припомнили. Ну никак без него комментарий не получается! Это делает ему честь. Без Плющенко никакой связки нет. Уважаемая Федченко, Вы только на самой первой ступеньке! Сколько их было, таких девочек... И где они? Журналисты, Плющенко не говорил ничего об этой паре!
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Tania09**
Ответ vanessa2021
Комментарий удален модератором
А на себя жалобы отправляете?
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Olga.t
Ответ Валерий Петров
Волну сначала создал Плющенко, ищите первоисточник "инфовзыва"
Плющенко молчит уже, а Федченко наговорила с тридцать три короба)))
Они стОят друг друга, не удивлюсь, если будут "дружить против кого-то" вдвоём.
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vanessa2021
Ответ Tania09**
Комментарий удален модератором
Хотелось бы вам посоветовать выбирать выражения, когда чтото пишете. И немного думать тоже.

И перестать всюду пихать Плющенко, к которому у вас видимо особая ненависть, что вы его даже к пиару Горбачевой примазываете. Тут он точно не при делах.
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Tania09**
Ответ vanessa2021
Причем тут Плющенко к непрекращающемуся пиару Горбачевой???? Вы думаете перед тем как чтото пишете? У Горбачевой тренер Федченко, которая как раз воюет с Плющенко.
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Ольга Долгова
Ответ Affinka
Это, конечно, все интересно, но лучше же было бы для Алины и Софьи, если информации о них было бы меньше, чтобы ей не воспользовались в дальнейшем для чего-то негативного и неприятного: разговоров, пересудов, всяческих теорий. Счастье любит тишину.
Неужели вы не поняли, что Софья желает только одного, чтобы о ней узнала вся страна, а еще лучше, если и весь и фигурнокатательный мир.
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Anneta28
Ответ CanBeThat
Вы удивитесь, но возможно, ни за чей. Просто СМИ выгодно устроить новое соперничество.
Да какое там соперничество. На ФКР и в шестерку не войдет.
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vanessa2021
Ответ CanBeThat
Вы удивитесь, но возможно, ни за чей. Просто СМИ выгодно устроить новое соперничество.
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22somebody22
Ответ Лена Самойлова
не хватает ума не упоминать родителей, не хотела вкладываться, мало ли что хочет ребенок, где взять более 100 тысяч ежемесячно, странная такая
Наверное,думала потом отжать с родителей в двойном объёме,а они послали её.
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22somebody22
Ответ Anneta28
Как-то слишком много стало Федченко, как будто ее ученица ЧМ выиграла. За чей счет сей пиар, интересно бы узнать.
Думаю,все по чуть-чуть вложились.И спонсоры Федченко и Федерация,заинтересованная в новой Тутберидзе.
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22somebody22
Ответ vanessa2021
Плющенко не упоминал никаких фио в своих речах. Он просто сказал, что всех фигуристов должны оценивать одинаково, всем одинаково выставлять ошибки, за одинаково выполненные элементы ставить одинаковые баллы. Тогда это спорт, а не договорняки. Ну и по потоку пиара Федченко и Горбачевой уже понятно, что они очередные блатные. У фигуристов столько спортивных новостей в их соцсетях, а пишут который раз только про эту Горбачеву. Где статьи про Акатьеву, к примеру? А она ЧР.
Не запятнала бы репутацию допинговым скандалом Георгиевна,были бы сейчас статьи про Акатьеву.А так,нужна теперь новая прима.
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Туц
Как то в некрасивом свете выставлены родители Алины. Как будто бы спихнули дочь.
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Pentrak
Ответ vanessa2021
Пошел пиар Горбачевой. Про ЧР России Акатьеву ничего не слышно, а про Горбачеву из каждой дыры уже.
Я ж говорю, мы ещё ЭТ будем вспоминать на полном серьёзе с благодарностью, потому что чем дальше, тем хуже всё.
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