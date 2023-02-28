Екатерина Чикмарева: «Когда после соревнований появится больше времени, попробуем тренировать новые прыжковые комбинации»

Теги сборная России пары Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков высказались о возможном усложнении контента.

–​ Специалисты отмечают удивительную гармонию в вашем дуэте, легкость и амплитуду подкруток, поддержек, выбросов. Планируете учить четверные парные элементы?

Янченков: Не вижу особого смысла учить четверной выброс или подкрут. Большого преимущества в баллах они не дают, а риск при исполнении огромный.

Очень сложно, чтобы четверная подкрутка была четвертого уровня. Обычно за нее ставят второй, что добавляет «копейки». Поэтому лучше делать тройные подкруты и выбросы на +5. Ну и усложнять прыжки.

Чикмарева: Да, прыжки усложнять нужно. Я легко прыгаю риттбергер, Матвей тоже близок к этому. А лутц он прыгает даже лучше меня. Когда после всех соревнований появится больше времени, попробуем тренировать новые прыжковые комбинации.

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7 комментариев

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Артур Петров
Ответ King_bez_ice
Обидно, что наши все парники стараются прогрессировать в прыжках; а зарубежным парам за счастье прыгнуть хоть один тройной прыжок Про выбросы вообще молчу - практически все делают Лутц и ритт наши
Не согласен вообще. Вот 3 марта будет японская пара катать произвольную на ЮЧМ и посмотрите на их прыжковый набор с 3Lz и комбинацию 3S+3T+2A. После Хабибуллиной и Княжука у них самый сложный прыжковый набор.

Единственный их минус - это то, что у них нет тройных выбросов. Но время есть, так как пара новенькая.
+1
-1
0
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Irina037
Молодцы,здраво мыслит,а то Смирнов Бойкову заставляет убиваться о 4й выброс
+2
0
+2
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Додик Аксель
Здраво ребята рассуждают и просчитывают вариант возможных оценок и надбавок по различным элементам исполнения в прокате программ. Удачи и успеха в ФГП !
+2
0
+2
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kate_ko
Очень изящная пара у Павла получилась, интересно будет следить за их развитием 🥰
+2
0
+2
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UVR
Удачных прокатов на финале гранпри. И Обязательно победы. А потом с новыми силами за сложные прыжки.
+3
0
+3
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King_bez_ice
Обидно, что наши все парники стараются прогрессировать в прыжках; а зарубежным парам за счастье прыгнуть хоть один тройной прыжок
Про выбросы вообще молчу - практически все делают Лутц и ритт наши
+3
0
+3
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ДИАНА
Хорошие ребята, главное чисто катайте, чтоб все прыжки были на +5 👌
+3
0
+3
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