Екатерина Чикмарева: «Когда после соревнований появится больше времени, попробуем тренировать новые прыжковые комбинации»

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков высказались о возможном усложнении контента.

–​ Специалисты отмечают удивительную гармонию в вашем дуэте, легкость и амплитуду подкруток, поддержек, выбросов. Планируете учить четверные парные элементы?

Янченков: Не вижу особого смысла учить четверной выброс или подкрут. Большого преимущества в баллах они не дают, а риск при исполнении огромный.

Очень сложно, чтобы четверная подкрутка была четвертого уровня. Обычно за нее ставят второй, что добавляет «копейки». Поэтому лучше делать тройные подкруты и выбросы на +5. Ну и усложнять прыжки.

Чикмарева: Да, прыжки усложнять нужно. Я легко прыгаю риттбергер, Матвей тоже близок к этому. А лутц он прыгает даже лучше меня. Когда после всех соревнований появится больше времени, попробуем тренировать новые прыжковые комбинации.