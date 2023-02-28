Танцоры Анна Румак и Глеб Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров

Теги сборная России танцы на льду Анна Румак Глеб Гончаров Серия Гран-при России Фигурное катание

Танцевальный дуэт Анна Румак – Глеб Гончаров не выступит в финале серии Гран-при России среди юниоров.

По информации «Матч ТВ», Румак и Гончаров снялись из‑за болезни партнера.

В текущем сезоне Румак и Гончаров победили на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и стали серебряными призерами на этапе в Казани. 

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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6 комментариев

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papadok
А что все так разбегаются, будто там дустом присыпано? Если не затруднит, объясните неофиту?
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Ольга Богданова
Очень жаль, одна из любимых юниорских пар. Ритм-танец у них шикарный в этом сезоне.
Здоровья ребятам!
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askarik1992
Не последнее снятие
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askarik1992
Бред они в одной группе тренируются братья гончаровы и румак с щербаковой.. Просто решили сняться а не из за травиы
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Katerina Sunny
Отбирались-отбирались, а теперь на финал и 10 пар не набирается.
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Самая цитируемая и вообще недура
Предлагаю последней неснявшейся паре засчитать техническую победу, судей можно не собирать.
+14
-3
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