Танцоры Анна Румак и Глеб Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров
Танцевальный дуэт Анна Румак – Глеб Гончаров не выступит в финале серии Гран-при России среди юниоров.
По информации «Матч ТВ», Румак и Гончаров снялись из‑за болезни партнера.
В текущем сезоне Румак и Гончаров победили на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и стали серебряными призерами на этапе в Казани.
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
Здоровья ребятам!