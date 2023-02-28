Танцоры Анна Румак и Глеб Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров

Танцевальный дуэт Анна Румак – Глеб Гончаров не выступит в финале серии Гран-при России среди юниоров.

По информации «Матч ТВ», Румак и Гончаров снялись из‑за болезни партнера.

В текущем сезоне Румак и Гончаров победили на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и стали серебряными призерами на этапе в Казани.

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие