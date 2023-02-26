Challenge Cup. Конти и Мачии победили в парном катании, Павлова и Святченко – 2-е, Осипова и Эпштейн – 3-и
Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии победили на турнире Challenge Cup в парном катании.
Тилбург, Нидерланды
Пары
Итоговое положение
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 188,40
2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 173,63
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 165,92
4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 164,04
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 157,78
6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 150,01
7. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 145,74
8. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 142,46
9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 133,84
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 126,93
Произвольная программа
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 124,71
2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 115,19
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 107,07
4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 103,36
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 100,50
6. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 100,25
7. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 98,95
8. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 95,27
9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 87,64
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 85,81
Короткая программа
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 63,69
2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 60,68
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 58,85
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 58,44
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 57,28
6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 54,74
7. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 46,20
8. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 45,49
9. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 43,51
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 41,12
Полные результаты – здесь.
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