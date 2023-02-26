Challenge Cup. Конти и Мачии победили в парном катании, Павлова и Святченко – 2-е, Осипова и Эпштейн – 3-и

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Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии победили на турнире Challenge Cup в парном катании.

Challenge Cup

Тилбург, Нидерланды

Пары

Итоговое положение

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 188,40

2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 173,63

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 165,92

4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 164,04

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 157,78

6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 150,01

7. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 145,74

8. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 142,46

9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 133,84

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 126,93

Произвольная программа

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 124,71

2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 115,19

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 107,07

4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 103,36

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 100,50

6. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 100,25

7. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 98,95

8. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 95,27

9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 87,64

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 85,81

Короткая программа

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 63,69

2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 60,68

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 58,85

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 58,44

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 57,28

6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 54,74

7. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 46,20

8. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 45,49

9. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 43,51

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 41,12

Полные результаты – здесь.

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