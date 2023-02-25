Мозер об отстранении российских фигуристов: «Для многих наше отсутствие — шанс стать лидерами»

Теги сборная России Нина Мозер Матч ТВ Фигурное катание

Тренер Нина Мозер ответила на вопрос, поддерживает ли отношения с зарубежными коллегами. 

«Вы задали мне вопрос как Нине Мозер, человеку с большим международным опытом, который много медалей зарабатывал. Безусловно, у меня есть контакт с зарубежными коллегами. В том году я приехала со своей молодой парой на соревнования в Польшу. И вдруг я поймала себя на мысли, что у меня нет ощущения, что я на каком‑то серьезном турнире — все подходят, обнимаются, целуются, рассказывают про какие‑то свои события.

Понимаю, что им сейчас без нас хорошо, потому что они побеждают. При этом они все время спрашивают, как у нас дела. Конечно, когда видишь оценки, которые у них получают победители, то понимаешь, что у нас внутри намного все сильнее. Если бы мы приехали, то опять все забрали бы. Так что для многих наше отсутствие — шанс стать лидерами. Такое мое впечатление от того, что я вижу.

К слову, на одной из встреч в летний период я спросила: «А могла бы я приехать, например, на чемпионат мира просто на трибуне посидеть, посмотреть?» Ни на что не претендую, просто на трибуне, чтобы почувствовать вкус, запах соревнований. Мне сказали: «Нет, ты не можешь получить аккредитацию. Можешь купить билет и где‑нибудь сесть, но аккредитацию получить нельзя». И есть еще вариант приехать в иностранной команде.

На что я ответила: «Получается, вы говорите не со мной, а с моим паспортом». Очень странная история, она для меня непонятна. Естественно, я сказала, что в чужой команде никуда не поеду. Но вообще отношение ко мне лично не изменилось», — сказала Мозер. 

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8 комментариев

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JL JL
Ой, непанятнаа. Но, вообще проконсультируйтесь с рудко. Это существо-паразит без проблем по Парижам носится.
+1
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Биатлонная зима
Наша школа круче, просто подождать надо.
А нашим фигуристам не бросать тренировки, быть в форме и быть обязательно здоровыми⛸️👍
+1
0
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Светлана Менова
Ответ ribikorto
На этот раз он сработал даже лучше обычного, получилась неплохая пара Бояринцева-Плешков.
Согласна, эта пара получилась хорошая. Хотя то, что Плешков потерял кучу времени с Пепелевой - это явный тренерский просчёт Мозер.
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ribikorto
Ответ Светлана Менова
Нина Михайловна, вы лучше расскажите, что опять произошло с вашей группой, что снова почти все пары развалились, некоторые фигуристы уехали в Пермь (Осокина, Брюханов), а часть вообще ушла с Ушаковой к Плющенко. Снова конструктор не сработал как надо, да?
На этот раз он сработал даже лучше обычного, получилась неплохая пара Бояринцева-Плешков.
+1
0
+1
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Doctor V
Можешь купить билет и где‑нибудь сесть, но аккредитацию получить нельзя». - Нет халявы. Ужас-то какой!
+3
0
+3
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Наталья Карлова
от того, что там "легкая, непринужденная" обстановка, нашим спортсменам не легче...
+2
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+2
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Василий Мишарин
ЧЕ показал какие там лидеры, обхохочешься.
+2
-3
-1
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Светлана Менова
Нина Михайловна, вы лучше расскажите, что опять произошло с вашей группой, что снова почти все пары развалились, некоторые фигуристы уехали в Пермь (Осокина, Брюханов), а часть вообще ушла с Ушаковой к Плющенко. Снова конструктор не сработал как надо, да?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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