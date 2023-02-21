ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта
Международный союз конькобежцев (ISU) не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В марте прошлого года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
В январе МОК выступил за возвращение россиян и белорусов на международные старты при соблюдении строгих условий.
ISU примет решение после чемпионата мира или в последний момент устроить максимальный срыв.
Они хотят дешевую золотую медаль для японца или бельгийца. Они превратят 15-летнего американца в медаль, если смогут.
Пустые разговоры...
ТМ правда могут отбросить как не полит нейтральных за участие в митинг-концертах.
А остальным всем видимо с бешек придется начинать зарабатывать рейтинг и техминимум или по юниорским ГП, кому возраст позволит
На следующий год планировать проведение чемпионата. Россия, Белоруссия, Китай, Корея, Япония. Привлечь спонсоров.
Какие конькобежцы?
А на отборы в Азию МОК предлагает допустить только после конкретизации критерия "нейтрального спортсмена"
И на отборы в Европе МОК допускать НЕ предлагал.