ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта

Теги сборная России ISU Матч ТВ Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

В марте прошлого года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). 

В январе МОК выступил за возвращение россиян и белорусов на международные старты при соблюдении строгих условий.

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41 комментарий

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Татьяна Моисеева
Ничего неожиданного. Будут ждать уточнений МОК по определению статуса нейтральности российских и белорусских спортсменов, которые затребованы представителями 30 стран.
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Этери горячая
Я думаю, что Туктик будет отправлена, и она легко победит.

ISU примет решение после чемпионата мира или в последний момент устроить максимальный срыв.

Они хотят дешевую золотую медаль для японца или бельгийца. Они превратят 15-летнего американца в медаль, если смогут.
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ДМ-1чемпион
Ответ Антон Сватковский
Судя по сегодняшней речи великого вождя, в его планах многолетняя перманентная спецоперация и многолетний же разрыв контактов с Западом. Увы, спортсменам стоит призадуматься.
А что Байден уже выступил!?
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Viks
Ответ Александр Крольков
Надо создавать евразийскую федерацию фигурного катания. На следующий год планировать проведение чемпионата. Россия, Белоруссия, Китай, Корея, Япония. Привлечь спонсоров. Какие конькобежцы?
С какого китайцы и японцы должы променять чемпионаты мира на твою фантазию?
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Olga.t
Ответ Александр Крольков
Надо создавать евразийскую федерацию фигурного катания. На следующий год планировать проведение чемпионата. Россия, Белоруссия, Китай, Корея, Япония. Привлечь спонсоров. Какие конькобежцы?
А зачем это нужно Китаю, Корее (Южной), Японии??
Пустые разговоры...
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ДМ-1чемпион
Ждут инструкций из Вашингтона!
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KMR
Про март какого года речь?
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Инесса Тюкалова
Ответ EmperorNazer
Не совсем так, у ИСУ есть отдельное уточнение про “Comeback Skater” - фигурист, пропустивший один или несколько сезонов, но занимавший призовое место на ЧМ за последние 10 лет, может получить два этапа Гран-при, если решит вернуться. Соответственно, у нас этим правом, если допуск все-таки состоится, смогут воспользоваться Аня, Лиза и Саша.
Интересное уточнение. По этому правилу ещё получается Мишина/Галямов и Бойкова/Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Михаил Коляда как бронзовый 2018 года.
ТМ правда могут отбросить как не полит нейтральных за участие в митинг-концертах.

А остальным всем видимо с бешек придется начинать зарабатывать рейтинг и техминимум или по юниорским ГП, кому возраст позволит
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Ezhevika33
Ответ Антон Сватковский
Судя по сегодняшней речи великого вождя, в его планах многолетняя перманентная спецоперация и многолетний же разрыв контактов с Западом. Увы, спортсменам стоит призадуматься.
Это в планах Запада.
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Alexander X
Ответ Татьяна Моисеева
Если МОК предлагает допустить спортсменов до ОИ, это автоматически предполагает допуск к отборочным стартам на ОИ. По-другому на ОИ не попасть...
мок ни к какому ои ещё не предлагает допустить... а рассматривает вопрос возможности участия в отборочных турнирах... без которых, даже при последующем формальном допуске, никто на ои не поедет...
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Kareglazaya
Ответ Den3Lo
Допустить то в итоге допустят. Что с квотами будет ?
Скорее всего, будет по одной квоте в каждом виде.
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Alexander X
Ответ EmperorNazer
Не совсем так, у ИСУ есть отдельное уточнение про “Comeback Skater” - фигурист, пропустивший один или несколько сезонов, но занимавший призовое место на ЧМ за последние 10 лет, может получить два этапа Гран-при, если решит вернуться. Соответственно, у нас этим правом, если допуск все-таки состоится, смогут воспользоваться Аня, Лиза и Саша.
на гран при попадают по приглашению... все критерии - условность, никого ни к чему не обязывающая... кого захотят - того пригласят... сколько захотят дать этапов, столько и дадут...
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Александр Крольков
Ответ Александр Крольков
Надо создавать евразийскую федерацию фигурного катания. На следующий год планировать проведение чемпионата. Россия, Белоруссия, Китай, Корея, Япония. Привлечь спонсоров. Какие конькобежцы?
Американцев и канадцев не пускать. Если только прилюдно отрекутся от террористов: Байдена и ЦРУ.
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balo1990
Ответ Den3Lo
Задачи будут выполнены и все закончится. Ожидай.
сам жди. ждун
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Александр Крольков
Надо создавать евразийскую федерацию фигурного катания.
На следующий год планировать проведение чемпионата. Россия, Белоруссия, Китай, Корея, Япония. Привлечь спонсоров.
Какие конькобежцы?
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Акселек давай
Надо уже выходить из этого ISU.
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EmperorNazer
Ответ Gilonjon862
Кого распределять-то? Сизон бестов у наших нет, рейтинга нет, результатов ЧМ тоже нет. Даже если допустят, то на ГП россияне не попадают по действующим правилам отбора
Не совсем так, у ИСУ есть отдельное уточнение про “Comeback Skater” - фигурист, пропустивший один или несколько сезонов, но занимавший призовое место на ЧМ за последние 10 лет, может получить два этапа Гран-при, если решит вернуться. Соответственно, у нас этим правом, если допуск все-таки состоится, смогут воспользоваться Аня, Лиза и Саша.
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Viks
Ответ Татьяна Моисеева
Если МОК предлагает допустить спортсменов до ОИ, это автоматически предполагает допуск к отборочным стартам на ОИ. По-другому на ОИ не попасть...
на отборы в Европе МОК допускать НЕ предлагал, потому что европейские страны просто не пустят.
А на отборы в Азию МОК предлагает допустить только после конкретизации критерия "нейтрального спортсмена"
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Den3Lo
Ответ Viks
Какие, нахрен, политические дебаты? ЧТО изменилось, чтобы россиян допускать к международным соревнованиям? СВО была причиной отстранения и она не закончилась.
Задачи будут выполнены и все закончится. Ожидай.
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Den3Lo
Ответ Саша Кутузова
Наверное по 1 квоте каждому виду.
Да, скорее всего так и сделают (((
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Red Sonya
До середины марта 2026 года, полагаю. Зачем с каким то нато бегать. Бегать надо среди стран брикс ( кстати, англосакс придумал словечко акроним), юар и китай. Еще можнт подтянуть африку.
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Viks
МОК выдвинул расплывчатый критерий: Не поддерживать активно СВО - ведущие страны выдвинули требования конкретизировать. Пока этого не произойдёт никаких допусков не будет.
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Татьяна Моисеева
Ответ Viks
Чудо, главные международные старты - это ЧЕ и ЧМ. - МОК на них допускать НЕ предлагал. И на отборы в Европе МОК допускать НЕ предлагал.
Если МОК предлагает допустить спортсменов до ОИ, это автоматически предполагает допуск к отборочным стартам на ОИ. По-другому на ОИ не попасть...
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Антон Сватковский
Судя по сегодняшней речи великого вождя, в его планах многолетняя перманентная спецоперация и многолетний же разрыв контактов с Западом. Увы, спортсменам стоит призадуматься.
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Viks
Ответ Анна Беляева
Чудо, как попасть на олимпиады без отбора?
Чудо, главные международные старты - это ЧЕ и ЧМ. - МОК на них допускать НЕ предлагал.
И на отборы в Европе МОК допускать НЕ предлагал.
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