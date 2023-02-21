ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта

Международный союз конькобежцев ( ) не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В марте прошлого года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

В январе МОК выступил за возвращение россиян и белорусов на международные старты при соблюдении строгих условий.