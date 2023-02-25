Алина Горбачева: «С мамой я не очень хорошо общаюсь. В один момент она не хотела, чтобы я занималась фигурным катанием»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о сложных отношениях с мамой.

Чемпионка России среди юниоров живет со своим тренером Софьей Федченко.

– Вы сказали, что первое время родители были в шоке, что вы стали спортсменкой. Сейчас они поддерживают ваш выбор?

– Сильно этой темы касаться не хотелось бы. С мамой я не очень хорошо общаюсь. В один момент она не хотела, чтобы я занималась фигурным катанием, что это трата времени, сил, денег и здоровья. Я с ней была не согласна, поэтому контакт у нас не очень хороший.

– После первенства России мама вас поздравила?

– Ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда. Но я бы не сказала, что это отношения мамы и дочки. Мы достаточно давно уже так. Я в целом привыкла.

– А папа как относится к вашему решению?

– Папа... Он остался в Краснодаре, не переехал, но мы нормально общаемся. Мама живет в Москве, переехала. Разногласия случились уже здесь. Сперва, когда перебралась из Краснодара, жила с мамой, но когда мы переезжали на каток «Генезис», мама не смогла перебраться в Химки.

– Насколько трудно постоянно быть в контакте с тренером? Грубо говоря, выходишь с тренировки, хочется абстрагироваться, а тренировка-то продолжается.

– Я к этому привыкла. Софья Анатольевна постоянно помогает мне разбираться в моих эмоциях, она иной раз понимает мое состояние лучше, чем я сама. Она помогает мне из него выходить. Условно говоря, бывают плохие тренировки, я после них начинаю переживать, загоняться. Софья Анатольевна помогает мне успокоиться, разобраться во всем. И на следующий день я иду со спокойной головой.

Она очень поддерживает меня во всем. Она мне уже как мама. Нет, понятно, что она тренер. Но все-таки как мама, – сказала Горбачева.

Федченко объяснила, почему живет с Горбачевой: «Я не могла позволить тратить ребенку по 4 часа на дорогу каждый день. Ну и забрала Алину к себе»