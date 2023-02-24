Федченко объяснила, почему живет с Горбачевой: «Я не могла позволить тратить ребенку по 4 часа на дорогу каждый день. Ну и забрала Алину к себе»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко объяснила, почему живет вместе со своей ученицей Алиной Горбачевой, победившей на юниорском первенстве России в Перми.

«Алинина мама не видела больших перспектив в ее занятиях фигурным катанием. Либо не имела финансовой возможности, либо, как мне кажется, не хотела вкладываться в тренировки. Воспитать спортсмена уровня сборной – дорого.

К сожалению, у нас такой вид, что без огромного количества индивидуальных подкаток никуда не пробиться, какие бы хорошие условия ни были в твоей школе. Плюс еще нужны массаж, восстановительные процедуры, специальные витамины и спортивное питание.

Если ты хочешь, чтобы у фигуриста был индивидуальный стиль, свой почерк, с ним обязательно нужно много работать индивидуально. Я всегда подкатывала Алину бесплатно, но помимо меня с ней работало большое количество специалистов. По прыжкам не было никого, а по скольжению, вращениям, постановкам программ были сторонние тренеры. Всех их я оплачивала сама.

Но так как на первых порах мы катались на массовом катании, Алининой маме приходилось оплачивать выход на лед. В среднем это стоит одну тысячу рублей в час для тренера и спортсмена. И когда ты катаешься по 4-5 часов в день, сумма выходит солидная – 100-120 тысяч в месяц. Подчеркиваю – только за выход на лед.

На этой почве у них часто случались конфликты. Мама считала, что в этом нет никакого смысла, потому что девочки-ровесницы уже прыгают четверные, а мы только учим тройной риттбергер.

А затем случился такой момент. Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, ее мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросила жить со мной.

Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях – скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своем: «Я не перееду».

Ну а я не могла позволить тратить ребенку по четыре часа на дорогу каждый день. Она же просто не может тренироваться в таком режиме. Ну и забрала Алину к себе», – рассказала Федченко.

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88 комментариев

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Bulkina
Ответ Светлана Менова
Больше всего меня удивило во всей этой истории даже не это, а то, что Алина до сих пор представляет Тверь, хотя их тамошние тренеры не хотели пускать на лёд, а потом и попросту выгнали.
Больше всего удивляет что девушка 27 лет, без образования, может просто взять к себе жить чужого ребёнка. Ну и пиар обеих как развитие регионов тоже доставил. Сразу было понятно что это распиаренный проект, после того как её посадили на КПК в КМ и ТАТ соловьём заливалась.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Bulkina
Хрустаботы, травящие Плющенко, забегали. Что-то много у нас женщин тренеров завелось, специалезирующися на малолетних девочках. И все они одинокие, не замужние. Наводит на определённые мысли.
Просто они сосредоточены на работе и делают бриллианты, а такие как Янка-парихмахерша могут только потом их красть и портить!
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Светлана Менова
Ответ Alina Kernes
Ну, Рудковская тоже воспитывала детей чужой женщины, которых отобрал у матери её тогдашний муж. Так что - не стоит вам лезть в эту тему.
Рудковская причём непосредственно участвовала в отжатии одного из этих детей.
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Redermin
Если сама девочка попросилась, то мама видно на себе зациклена.
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Oksana-tg
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Да в ней чувствуется, что-то от Этери!
Вот прямо с языка сняли, честное слово! Тоже подумала именно об этом!
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Светлана Менова
Ответ Oksana-tg
Единственное, я бы обошла тему с мамой более мягко. Можно было бы сказать, что они просто решили с самой мамой , что Алина будет жить с Софьей. Так удобнее для тренировочного процесса. И всё.
Так было бы не совсем честно.
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Светлана Менова
Ответ Bulkina
Хрустаботы, травящие Плющенко, забегали. Что-то много у нас женщин тренеров завелось, специалезирующися на малолетних девочках. И все они одинокие, не замужние. Наводит на определённые мысли.
Про походы Плющенко в баню с подопечными Ангелов не хотите поговорить?
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Bulkina
Ответ Doctor V
А говорят, что тренеры мало зарабатывают! А эта по 120т платит за лёд за ученицу!
120 тыс она заломила, зная что у мамы Алины нет денег, ещё и настроила девочку против мамы. Видимо её очень хотелось отобрать её, как куклу и самой в неё играть. Мать мешалась под ногами.
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buturlinomo
Непонятно только зачем набрасывать на маму. Тянуть ребенка в таком дорогом спорте непросто
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Alina Kernes
Ответ nina1212
сама Алина говорила про отца, что он живет на юге, в Краснодаре видимо, раз оттуда они переехали. Когда он приезжает в Москву, видятся
О, отлично. Нашёлся отец 👍
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Bulkina
Ответ nina1212
почитайте интервью Там и про учебу много, про ЕГЭ и про будущее образование Алины.
Вы в своём уме? Она тренер, всё остальное вне сферы её деятельности. Кто следит за благополучием ребёнка? Какую ответственность Федченко официально возложила на себя, в курсе ли государство и федерация?
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nina1212
Ответ Manowar66
родная мать тоже человек и пожить хочет для себя, а не выбрасывать по по 150к на ветер, и получить на выходе больного ребенка. А она разведенка что-ли? Про отца чего-то ни слова
сама Алина говорила про отца, что он живет на юге, в Краснодаре видимо, раз оттуда они переехали.
Когда он приезжает в Москву, видятся
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sss404
главное, чтобы опека не заинтересовалась этой ситуацией
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Alina Kernes
Ответ Светлана Менова
Да прекратите вы. К вашему сведению, Туктамышева жила у Мишина, когда её мама ещё не могла переехать из Питера. И много других подобных историй было. Все, кто действительно любят этот спорт, выкручиваются как могут.
Да вот именно. Фигуристы "привязаны" к своему льду. Ради возможности тренироваться будут жить, где получится и ездить на трени, когда скажут.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Oksana-tg
Слушайте, ну прочитала я сейчас полное интервью от Софии Федченко. Отличное интервью, конечно. Очень цельное. Прямо чувствуется характер тренера, уверенность в своих словах. Статья даже немного пропитана мужским характером и мужской энергетикой.
Да в ней чувствуется, что-то от Этери!
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tancha.20
Куда "патриоты" подевались, которые тут орали в Новости """19 февраля | Рудковская о возможной смене гражданства учениками Плющенко: «Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет? Все, чего они ищут – справедливости!»"""
---Орали: "Пусть заплатят и уходят!!!"
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Alina Kernes
Ответ Светлана Менова
Больше всего меня удивило во всей этой истории даже не это, а то, что Алина до сих пор представляет Тверь, хотя их тамошние тренеры не хотели пускать на лёд, а потом и попросту выгнали.
Ну, какие-то у них, значит, остались договоренности.
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Е...С
Сейчас уже хочется услышать версию мамы. Возможно, Федченко поставила условие или мама оплачивает все, или Алина живет с ней.
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region03
Фигурка жжет всё-таки! Намечается новый холивар :)
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Bulkina
Ответ Сейлем Сэйберхеген
На самом деле история с травлей Софьи со стороны Плюща это разминка, потому что скоро мы увидим как будут травить мальчиков и их тренеров, когда выйдет на старты Гном
Хрустаботы, травящие Плющенко, забегали. Что-то много у нас женщин тренеров завелось, специалезирующися на малолетних девочках. И все они одинокие, не замужние. Наводит на определённые мысли.
+4
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Alina Kernes
Ответ Jessi
А если бы Рудковская так сделала, сердобольные люди давно бы написали в органы опеки! А тут непонятные отношения с несовершеннолетней
Ну, Рудковская тоже воспитывала детей чужой женщины, которых отобрал у матери её тогдашний муж.
Так что - не стоит вам лезть в эту тему.
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Alina Kernes
Ответ Bulkina
Плющенко переехал вместе с мамой, а тут молодая женщина забрала себе несовершенолетнюю девочку. Это ненормально. Представьте себе как бы выглядела ситуация если бы это сделал молодой тренер - мужчина.
Ага, но тренер - женщина. Хотя тут некоторым уже мерещится "мужская энергетика")) Они все втроем: мама, Алина и тренер - решили, что так в их ситуации для всех будет лучше. И эта конструкция едет, какой бы странной она кому-то ни казалась.
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Сейлем Сэйберхеген
На самом деле история с травлей Софьи со стороны Плюща это разминка, потому что скоро мы увидим как будут травить мальчиков и их тренеров, когда выйдет на старты Гном
+3
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nina1212
Ответ Bulkina
Ювенальная юстиция и соцслужбы обязаны провести проверку Федченко. Что значит она просто забрала девочку к себе? Девочка посещает школу и полноценно развивается или это игрушка Федченко?
почитайте интервью Там и про учебу много, про ЕГЭ и про будущее образование Алины.
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Heopsa
Ответ Doctor V
А говорят, что тренеры мало зарабатывают! А эта по 120т платит за лёд за ученицу!
Вам бы научиться читать не между строк, а то что написано, может тогда бы набросы удачнее были бы.
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