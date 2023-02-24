Федченко объяснила, почему живет с Горбачевой: «Я не могла позволить тратить ребенку по 4 часа на дорогу каждый день. Ну и забрала Алину к себе»

Тренер Софья Федченко объяснила, почему живет вместе со своей ученицей Алиной Горбачевой, победившей на юниорском первенстве России в Перми.

«Алинина мама не видела больших перспектив в ее занятиях фигурным катанием. Либо не имела финансовой возможности, либо, как мне кажется, не хотела вкладываться в тренировки. Воспитать спортсмена уровня сборной – дорого.

К сожалению, у нас такой вид, что без огромного количества индивидуальных подкаток никуда не пробиться, какие бы хорошие условия ни были в твоей школе. Плюс еще нужны массаж, восстановительные процедуры, специальные витамины и спортивное питание.

Если ты хочешь, чтобы у фигуриста был индивидуальный стиль, свой почерк, с ним обязательно нужно много работать индивидуально. Я всегда подкатывала Алину бесплатно, но помимо меня с ней работало большое количество специалистов. По прыжкам не было никого, а по скольжению, вращениям, постановкам программ были сторонние тренеры. Всех их я оплачивала сама.

Но так как на первых порах мы катались на массовом катании, Алининой маме приходилось оплачивать выход на лед. В среднем это стоит одну тысячу рублей в час для тренера и спортсмена. И когда ты катаешься по 4-5 часов в день, сумма выходит солидная – 100-120 тысяч в месяц. Подчеркиваю – только за выход на лед.

На этой почве у них часто случались конфликты. Мама считала, что в этом нет никакого смысла, потому что девочки-ровесницы уже прыгают четверные, а мы только учим тройной риттбергер.

А затем случился такой момент. Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, ее мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросила жить со мной.

Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях – скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своем: «Я не перееду».

Ну а я не могла позволить тратить ребенку по четыре часа на дорогу каждый день. Она же просто не может тренироваться в таком режиме. Ну и забрала Алину к себе», – рассказала Федченко.

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