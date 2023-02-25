Алина Горбачева: «Я с первого занятия влюбилась в Федченко, поняла, что хочу у нее кататься, что это мой человек»

рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

– Вы же довольно поздно пришли в фигурное катание?

– Да, в 7 лет. Для современного фигурного катания это очень поздно. Так получилось, потому что я сама захотела заниматься где-то лет в шесть с половиной. Меня подружка пригласила на день рождения на каток, и там я в первый раз встала на коньки. Мне понравилось, и я стала просить маму для начала просто ходить на каток. А потом как-то раз увидела, как девочка катается и делает какие-то элементы. Они были несложными, но для меня тогда это было прямо вау как круто.

Я загорелась и захотела тоже научиться кататься. Мама звонила в разные секции, но ей везде отказывали – говорили, девочка слишком поздняя, в шесть с половиной брать не будем. Потом однажды шли по торговому центру и увидели, что там на маленьком катке девочка занимается с тренером. Мы подошли к нему, и он меня взял.

Начала заниматься в торговом центре, на таком же небольшом катке. Сперва ходила туда три раза в неделю и занималась по часу, потом начало немного получаться – увеличили до 6 дней. Затем пошел прогресс, и мы решили переходить к более сильному тренеру. Так все и началось. <...>

– Тяжело было родителей убедить, что спорт – правильный выбор?

– Родители в начале были немного в шоке. Мама не была против, когда я только начала ходить на занятия. Но когда я сказала, что хочу переехать в Москву к Софье Анатольевне ( ), она удивилась, конечно. Я прямо так и сказала: «Мама, все, я переезжаю в Москву». Она приняла мой выбор и отпустила. Сперва я была там наездами – две недели у Софьи Анатольевны, две недели в Краснодаре. И лет в 9 примерно я уже окончательно переехала.

– Помните тренеров, у которых занималась в Краснодаре?

– Первым моим профессиональным тренером была Оксана Константиновна Грищенко, она многому меня научила, хоть и недолго у нее занималась. Потом она ушла в декрет, и я перешла к Виталию Юрьевичу Малахову. Он тренировался вместе с Софьей Анатольевной, они хорошо общаются.

В какой-то момент он уезжал на соревнования с другими девочками, а Софья Анатольевна как раз была в Краснодаре. Он очень попросил ее взять меня: «Я уезжаю, возьми пока девочку, она очень хорошая, покатайся с ней». Сперва не соглашалась ни мама моя, потому что не любит менять тренеров, ни Софья Анатольевна. Она ведь тогда просто отдохнуть приехала, работать не планировала. Но в итоге обе согласились. Я с первого занятия в нее влюбилась, поняла, что хочу у нее кататься. Что это мой человек.

– Чем она вас привлекла?

– Знаете, просто иногда смотришь на человека и понимаешь – все, мой. Чувствуешь его, что ли. У меня так случилось с первого занятия. Сперва я начала ездить к ней в Москву, потом мы катались в Твери. У Софьи Анатольевны катались две местные девочки, мы там все вместе занимались, я там в школу ходила, начала представлять Тверь. А затем мы уже стали заниматься в Москве. <...>

– Софья Анатольевна говорила, что в один из трудных моментов предлагала вам перейти к другому тренеру.

– Было такое, но я не хочу переходить к другому тренеру. Считаю, что всего добьюсь со своими тренерами. Уверена в этом на 100%.

– Прямо всю карьеру хотите провести с нынешними тренерами? Это очень сильное заявление.

– Я уверена в нашем общем успехе. И если я так считаю, то почему нет? – сказала чемпионка России среди юниоров.