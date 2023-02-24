Чемпион мира по танцам Каташинский: «Трусова превращается в настоящую девушку, и на нее приятно смотреть. Мне кажется, что стрип-пластика сыграла свою роль»

Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские поделились мнением о том, как на повлияли занятия танцами.

– Прошло уже полгода, как Саша Трусова начала заниматься стрип-пластикой. Вы заметили какие-то изменения в ее хореографии? Стала ли она женственнее на льду?

Марина: В принципе, Саша и до этого была очень талантливой и показывала хорошую пластику. Я думаю, здесь сыграла такая составляющая, как получать наслаждение от того, что ты делаешь.

До тех пор, пока она шла по заданному пути и не развивала дополнительно в себе различные навыки, то не испытывала никакого наслаждения от происходящего, потому что не могла погрузиться в процесс.

Я думаю, когда эта практика вошла в регулярную основу, она начала чувствовать себя раскрепощеннее и действительно погружаться в танец. <...>

У нас были итальянские коучи, Екатерина Барулина и Лука Тонелло, и они нам сказали такую интересную вещь: «Мы танцевали 20 лет, но получили удовольствие в танце один раз.

Это был момент, когда мы решили завершить карьеру. На этом последнем турнире, когда мы всем объявили, что заканчиваем, мы первый раз в жизни поняли, что такое наслаждаться танцем».

Очень хотелось бы, чтобы все спортсмены немножечко раньше поняли, что это можно делать не в момент, когда ты уходишь из спорта.

– У Саши появилось это наслаждение на льду?

Марина: Я думаю, зрители это чувствуют. Не знаю, связано это с занятиями стрип-пластикой или нет, но мы однозначно видим ее развитие.

– Раньше Сашу больше считали прыгуном, атлетом. Сейчас ощущается, что она спрогрессировала и по другим параметрам и стала фигуристкой в полном смысле этого слова?

Артемий: Да, и это видно не только по тому, как она показывает танец на льду, это видно по тому, как она взрослеет. На мой взгляд, взросление спортсмена основывается на тех качествах, которые он развивает в себе.

Саша превращается в настоящую девушку, и на нее приятно смотреть. Мне кажется, что стрип-пластика сыграла свою роль.

Я считаю, что надо добавить еще латиноамериканских танцев, приехать к нам с Мариной на мастер-класс, добавить женской пластики. Мы с удовольствием в этом всем поможем.

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