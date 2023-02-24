Попова о Трусовой: «Чаще всего от травм спины не избавляются полностью, а лишь приводят в состояние, в котором они минимально дают о себе знать»
Хореограф и тренер Бетина Попова поделилась мнением о травме фигуристки Александры Трусовой.
Ранее сообщалось, что Трусова пропустит финал Гран-при России в Санкт-Петербурге из-за проблем со спиной.
«Конечно, травмы спины – это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать.
Но, в целом, до следующего сезона еще много времени, теоретически восстановиться возможность есть», – сказала Попова.
Скорее всего, подтянут тренером в Академию Плющенко, где будет типа тренеровать за большие деньги.
Для видимости что Саша в спорте, поставили 1,5 проги, вытянули на пьедестал на этапах. ЧРи ФГП и не планировались
Возможно в следующий сезон выйдет и будет нормально тренироваться, хотя шоу же опять же, на год уже расписаны
Эх, как жаль Сашку.
Не знаю от скольких кг удалось Трусовой избавиться с её помощью, но процедура откачивания жиров, судя по отказу от участия на ГП РФ, была явно болезненной.
Пусть русская ракетка немного отдохнёт на шоу и мастер-классах.
Зато у неё появилось куда больше времени для начала активной подготовки к сезону 2023-24!!!
Травмы конечно влияют, но думаю на первом месте всё же мотивация пахать как лошадь и вгрызаться в лёд зубами (ну не в прямом смысле, конечно) в рамках большой конкуренции.
У Трусовой такой огромной мотивации нет.
И не болеть всем