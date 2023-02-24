Попова о Трусовой: «Чаще всего от травм спины не избавляются полностью, а лишь приводят в состояние, в котором они минимально дают о себе знать»

Теги сборная России травмы женское катание Бетина Попова Александра Трусова Фигурное катание

Хореограф и тренер Бетина Попова поделилась мнением о травме фигуристки Александры Трусовой.

Ранее сообщалось, что Трусова пропустит финал Гран-при России в Санкт-Петербурге из-за проблем со спиной.

«Конечно, травмы спины – это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать.

Но, в целом, до следующего сезона еще много времени, теоретически восстановиться возможность есть», – сказала Попова.

18 комментариев

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Loliloo
Ответ garovatat
Про спину - это верно. Может и спина, т.к. лишний вес... Но думаю что дело не в спине, так же как и не в болезни при снятии с ЧР. У Трусовой сейчас просто другие приоритеты. Она занимается всем чем угодно - висит на стропилах, стоит на пуантах, валяется по полу в стрипе, вию, мерчи, шоу, пиар-пиар, но только не спорт. Это очевидно. Там янка рулит, а теперь еще и подводное плавание в перспективе. Так что недосуг. Что же до спины - есть пример Тук, у которой эти проблемы пермонентны, но она выступает и выступает и выступает.
Почему всем не даёт покоя Трусова? Анечка вообще прикрылась травмой и закончила карьеру
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Большое Путешествие Рузика
Скоро Сашка сделает операцию по увеличению груди, после которой, естественно, ни о каких квадах и речи быть не может, а над тройными придётся потрудиться.
Скорее всего, подтянут тренером в Академию Плющенко, где будет типа тренеровать за большие деньги.
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nina1212
Ответ Евгения Гринева
Тут момент такой, Трусова сказала неделю назад, что проблем нет, прыгает четверной лутц, а Чайковская, что о снятии известно давно. Вот интересно, насколько давно? 🤔
Примерно с сентября. Тутберидзе отправила ее к Соколовской в санаторий, пока шоу, то да сё
Для видимости что Саша в спорте, поставили 1,5 проги, вытянули на пьедестал на этапах. ЧРи ФГП и не планировались
Возможно в следующий сезон выйдет и будет нормально тренироваться, хотя шоу же опять же, на год уже расписаны
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Lёna
Ответ Прекрасная фурия
На шоу надеяться тоже особо не стоит. Еще годик - другой и появится новая звезда- прима в шоу , а ракета уйдет в массовку. Ну можно заняться чем-то серьезным - учебой, саморазвитием. Эх, как жаль Сашку.
я думаю, что она не завяжет со спортом, если будет здоровье и мотивация
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-3
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Katerina Sunny
Ответ Евгения Гринева
Тут момент такой, Трусова сказала неделю назад, что проблем нет, прыгает четверной лутц, а Чайковская, что о снятии известно давно. Вот интересно, насколько давно? 🤔
Мне кажется, что расклады по участию в соревнованиях были известны в начале сезона. Но надо было показать в пику ИСУ, какой крутой ГП замутили. Ну а ЧР и финал уже в другие сроки.
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Прекрасная фурия
На шоу надеяться тоже особо не стоит. Еще годик - другой и появится новая звезда- прима в шоу , а ракета уйдет в массовку. Ну можно заняться чем-то серьезным - учебой, саморазвитием.
Эх, как жаль Сашку.
+1
-3
-2
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Black&White
Ответ Евгения Гринева
Тут момент такой, Трусова сказала неделю назад, что проблем нет, прыгает четверной лутц, а Чайковская, что о снятии известно давно. Вот интересно, насколько давно? 🤔
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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garovatat
Про спину - это верно. Может и спина, т.к. лишний вес... Но думаю что дело не в спине, так же как и не в болезни при снятии с ЧР. У Трусовой сейчас просто другие приоритеты. Она занимается всем чем угодно - висит на стропилах, стоит на пуантах, валяется по полу в стрипе, вию, мерчи, шоу, пиар-пиар, но только не спорт. Это очевидно. Там янка рулит, а теперь еще и подводное плавание в перспективе. Так что недосуг. Что же до спины - есть пример Тук, у которой эти проблемы пермонентны, но она выступает и выступает и выступает.
+8
-2
+6
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Евгения Гринева
Тут момент такой, Трусова сказала неделю назад, что проблем нет, прыгает четверной лутц, а Чайковская, что о снятии известно давно. Вот интересно, насколько давно? 🤔
+16
-1
+15
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Katerina Sunny
Ответ Montenegro Serbian
Да ладно вам.....не думаю что та же Туктамышева не переломанная наполовину за все эти года, но ведь продолжает. Травмы конечно влияют, но думаю на первом месте всё же мотивация пахать как лошадь и вгрызаться в лёд зубами (ну не в прямом смысле, конечно) в рамках большой конкуренции. У Трусовой такой огромной мотивации нет.
У Лизы хватало спадов. А у Саши уже есть серебро ОИ. Без международных стартов мотивацию искать сложно, когда есть шоу.
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+6
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As per
Ответ Montenegro Serbian
Да ладно вам.....не думаю что та же Туктамышева не переломанная наполовину за все эти года, но ведь продолжает. Травмы конечно влияют, но думаю на первом месте всё же мотивация пахать как лошадь и вгрызаться в лёд зубами (ну не в прямом смысле, конечно) в рамках большой конкуренции. У Трусовой такой огромной мотивации нет.
Это ты Питкеева имеешь ввиду? Почитай его интервью, к чему привело то, что его отправили с травмой на соревнования.
+4
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0
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As per
К сожалению, это действительно так. Саше Степановой раньше в межсезонье в Германии делали укол, чтобы в сезоне можно было нормально тренироваться.
+5
-4
+1
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Denis Travin
... может быть всему виной то, что Трусова решилась на стрип-пластику?

Не знаю от скольких кг удалось Трусовой избавиться с её помощью, но процедура откачивания жиров, судя по отказу от участия на ГП РФ, была явно болезненной.
Пусть русская ракетка немного отдохнёт на шоу и мастер-классах.

Зато у неё появилось куда больше времени для начала активной подготовки к сезону 2023-24!!!
+7
-1
+6
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Montenegro Serbian
Да ладно вам.....не думаю что та же Туктамышева не переломанная наполовину за все эти года, но ведь продолжает.
Травмы конечно влияют, но думаю на первом месте всё же мотивация пахать как лошадь и вгрызаться в лёд зубами (ну не в прямом смысле, конечно) в рамках большой конкуренции.
У Трусовой такой огромной мотивации нет.
+4
0
+4
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Биатлонная зима
Саше здоровья , долечить спину .
И не болеть всем
+13
-3
+10
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пильмень недожаренный
Хочется пожелать Саше здоровья. Травма спины-та ещё неприятность. Выздоравливай, сашка!
+3
0
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Den3Lo
Ну если это правда, то не удивительно, учитывая сколько она падала. В любом случае здоровья.
+5
-2
+3
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Lёna
Саше здоровья, это самое главное
+6
-3
+3
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