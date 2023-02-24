Попова о Трусовой: «Чаще всего от травм спины не избавляются полностью, а лишь приводят в состояние, в котором они минимально дают о себе знать»

Хореограф и тренер Бетина Попова поделилась мнением о травме фигуристки Александры Трусовой.

Ранее сообщалось, что Трусова пропустит финал Гран-при России в Санкт-Петербурге из-за проблем со спиной.

«Конечно, травмы спины – это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать.

Но, в целом, до следующего сезона еще много времени, теоретически восстановиться возможность есть», – сказала Попова.