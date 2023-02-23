«Это я, когда просто отдыхаю, а потом вспоминаю». Медведева опубликовала пост об Олимпиаде-2018
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала пост, посвященный Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где она завоевала серебро.
«5 лет🥰», – написала Медведева и прикрепила картинку с изображением смайла, на которой написано «Это я, когда просто отдыхаю, а потом... Потом я вспоминаю».
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