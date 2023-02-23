«Это я, когда просто отдыхаю, а потом вспоминаю». Медведева опубликовала пост об Олимпиаде-2018

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала пост, посвященный Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где она завоевала серебро. 

«5 лет🥰», – написала Медведева и прикрепила картинку с изображением смайла, на которой написано «Это я, когда просто отдыхаю, а потом... Потом я вспоминаю». 

5 лет победе Загитовой на Олимпиаде. Как мы ее предсказали и как вы были шокированы серебром Медведевой

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45 комментариев

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люблю тутберят
Ответ Виктория Китаева
Прошу прощения, была неправа.
🤝
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Виктория Китаева
Ответ люблю тутберят
где вы видели,что хоть раз я поливала Сашу помоями?
Прошу прощения, была неправа.
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Мария Тихонова
Ответ Lilia Sadykova
Мне казалось, что ее уже отпустило, оказалось мне казалось..
Это же шутка
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or.om
Ответ Yaroslove
Кстати, те же Тарасова и Морозов куда ближе к золоту были в Пекине и по идее им куда обиднее должно быть. Но тем не менее как то они смогли это пережить, хотя с очень большой вероятностью этот шанс был для них последним...
Тарасова Морозова такие интересные, весь прошлый олимпийский цикл оны были просто никакие, хронические ошибки как минимум в одной из программ. И тут впервые в жизни выдав два чистых проката, захотели золото
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-1
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Лариса Шевкун
Ответ Mary Ion
Интересно, а Жене обидно, что под новостями про нее больше не собирается хотя бы 200 комментариев?
А смысл? Стоит написать здесь положительный коммент, тут же набегут фаны одного сообщества и засыпят минусами. Тут интересно посмотреть, как складываются карьеры спустя 5 лет Жени и Алины. По крайней мере,.Женя очень успешно реализует себя в медиапространстве, и для этого ей не надо заниматься клоунадой.
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Verysia
Ответ Скелет_Полишинеля
Можно только надеяться, что Медведева серебро свое примет. Не хотелось бы получить ещё одного Плющенко.
А Плющенко каким боком? Он двукратный ОЧ
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Адриана
Ответ Gi Db
Золотую медаль выиграл глупый и невыразительный коллега, но не всегда побеждает сильнейший
Вы ошибаетесь, Олимпиаду выиграла блистательная Алина и побеждает всегда сильнейший в данный момент.
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люблю тутберят
Ответ Виктория Китаева
Уже не дождетесь, когда в очередной раз можно будет ее полить помоями?)
где вы видели,что хоть раз я поливала Сашу помоями?
+1
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Адриана
Ответ Gemma157
тарасова и морозов даже чм ни разу не выигрывали, с прошлых ои уехали без медали, чуть ли не единственный раз в карьере откатали чисто пп. а женя на момент ои много лет была непобедимой и непревзойденной
Ключевое слово - "БЫЛА"
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Olga Dunyak
Ответ Gi Db
Золотую медаль выиграл глупый и невыразительный коллега, но не всегда побеждает сильнейший
не расстраивайтесь
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Виктория Китаева
Ответ люблю тутберят
Спортс,где новость о Трусовой?
Уже не дождетесь, когда в очередной раз можно будет ее полить помоями?)
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Наталья Грабовская
Ответ russalka
Женя 2 года феерила и наивно полагала, что и дальше так будет. Совсем не усложнялась, хотя про усложнение и самосовершенствование рассказывала чуть ли не в каждом интервью. Мама должна была вовремя осадить и дать понять, что тренер работает не только на неё, великую. Но что скажешь, как сложилось, так сложилось.
Ну, в целом очень даже неплохо сложилось - в плане карьеры - многие о таком даже мечтать не могут - один из лучших проектов ТШТ.
+9
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pele_kan
Ответ Скелет_Полишинеля
Комментарий удален пользователем
нет, "me when im just chilling" - это относится к первому смайлу, когда все ок. А "and then i remember" - ко второму. Вроде все логично)
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Delirium
Ответ Юлия Величко
Уже и не отпустит, наверное.
Посмотрим, но для ее же блага хотелось бы пожелать ей перешагнуть через это и найти новые смыслы жизни. По сей день практически каждый раз как Медведева дает какие-то интервью или передачи, вот эта обида и злость на жизнь нет нет, а проглядывает. Это разрушает, а Женя все-таки далеко не плохой человек, пусть лучше созидает.
+1
-1
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AlexFed
Ответ andrej shabanov
а Куница по твоему некто левый тип? Он с Тумановой до этого выступал!
Да с кем он только не выступал, в итоге ни до чего не довыступался и свалил в закат.
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Скелет_Полишинеля
Ответ pele_kan
картинка с надписью относится ко второму смайлику
Комментарий удален пользователем
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Птичка певчая
Ответ Gi Db
Золотую медаль выиграл глупый и невыразительный коллега, но не всегда побеждает сильнейший
Эта коллега могла то,чего никогда не смогла ЕМ: прыгать 0-7 и исполнять лутц-ритт, а еще побить мировой рекорд , только что установленный Медведевой. К тому же в следующем сезоне был контрольный выстрел на ЧМ-19: победа с большим отрывом! А вы пишите про невыразительность и глупость. Ваше мнение очень ценно . Для вас.
+6
-2
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andrej shabanov
Ответ AlexFed
В пары - это когда соревнования, а так просто в шоу.
а Куница по твоему некто левый тип?
Он с Тумановой до этого выступал!
+2
-2
0
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Маргарита Михайловна
Ответ AlexFed
Да пофиг на МЖ с её психическими травмами. Там Трусова с ФГП снялась. ТЩК кончились в полном составе.
Валиева тоже кончилась.
+6
-4
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Галина Александрова
Ответ Gi Db
Золотую медаль выиграл глупый и невыразительный коллега, но не всегда побеждает сильнейший
Ничего не попутали?
+4
-2
+2
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Алё? Алёна
Ответ AlexFed
Да пофиг на МЖ с её психическими травмами. Там Трусова с ФГП снялась. ТЩК кончились в полном составе.
Аня Фролова вместо нее
+3
0
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AlexFed
Ответ andrej shabanov
Косторная месяц назад ещё в пары ушла как бы
В пары - это когда соревнования, а так просто в шоу.
+5
-1
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Mary Ion
Интересно, а Жене обидно, что под новостями про нее больше не собирается хотя бы 200 комментариев?
+1
-9
-8
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russalka
Женя 2 года феерила и наивно полагала, что и дальше так будет. Совсем не усложнялась, хотя про усложнение и самосовершенствование рассказывала чуть ли не в каждом интервью. Мама должна была вовремя осадить и дать понять, что тренер работает не только на неё, великую. Но что скажешь, как сложилось, так сложилось.
+11
-3
+8
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pele_kan
Ответ Скелет_Полишинеля
Чёт я запуталась. Смайлик с сердечками означает одно из проявлений радости. А картинка с надписью - полная ему противоположность. Так, это... У Медведевой наметился когнитивный диссонанс?
картинка с надписью относится ко второму смайлику
0
-2
-2
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