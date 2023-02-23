Квителашвили выложил влог о Гран-при России 2021 года: «Прошло уже много времени, но почему бы нет. Это история, это наша жизнь»

Теги Гран-при видео Гран-при России Морис Квителашвили Фигурное катание

Грузинский фигурист Морис Квителашвили опубликовал влог об этапе Гран-при России 2021 года, где он одержал победу.

«Знаю, знаю, прошло уже много времени, когда Гран-при Rostelecom Cup закончился, но почему бы нет. Это история. Это наша жизнь.

Я ведь уже говорил, что буду выкладывать видео в хаотичном порядке и в меру своего свободного времени? Вроде такое было! Поэтому не обессудьте. Приятного просмотра!» – подписал видео фигурист.

ВИДЕО

3 комментария

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Наталья Карлова
Морис не надо ностальгии! Ты талантливый и реально можешь выдавать шикарные прокаты! Если позволяет здоровье, ставь новые цели, а мы с удовольствием порадуемся твоим новым победам! На льду ты хорош, артистичен и когда все получается еще и техничен! Так что вперед, к новым вершинам!
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Delirium
Очень хороший и позитивный влог. Надеюсь Морису воспоминания об этой медали помогут побороть уныние последних месяцев.
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+3
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olvl
Спасибо, Морис, обязательно посмотрим.
+13
0
+13
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