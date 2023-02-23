Квителашвили выложил влог о Гран-при России 2021 года: «Прошло уже много времени, но почему бы нет. Это история, это наша жизнь»

Грузинский фигурист Морис Квителашвили опубликовал влог об этапе Гран-при России 2021 года, где он одержал победу.

«Знаю, знаю, прошло уже много времени, когда Гран-при Rostelecom Cup закончился, но почему бы нет. Это история. Это наша жизнь.

Я ведь уже говорил, что буду выкладывать видео в хаотичном порядке и в меру своего свободного времени? Вроде такое было! Поэтому не обессудьте. Приятного просмотра!» – подписал видео фигурист.

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