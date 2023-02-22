«Ждете?🔥» Александра Трусова показала отрывок танца в стиле стрип-пластики

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала, как занимается танцами в стиле стрип-пластики.

«Ждете?🔥» – написала фигуристка.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой

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70 комментариев

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Fellina
Нет.
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Алексей Венедиктов
Фигуристки совсем не умеют двигаться😫 кринж
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Lubov Anikina
Чудесным образом минусы превращаются в плюсы и наоборот. Такое можно наблюдать только на ветках Саши и Алины
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Jane Earlosofical
Ответ 22somebody22
Нет прогресса...Скорее,даже регресс,по сравнению с 1-й попыткой.Тогда мне искренне казалось,что у неё намного лучше,чем у Загитовой,хотя тоже далеко от настоящего стриптиза. А сейчас,вообще похоже на сумасшедшие танцы обдолбанной Бритни Спирс в инсте. Неужели,Кондратюку это нравится?
стриптиз и стрип-пластика - это разные направления в танце. если вы оцениваете крутость танца по тому, что в нём разделись или не разделись - это не сюда.
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Варлампий Варлампий
Срамота!
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Девушка Безимени
да пофиг, сань
ты ж сбитый летчик
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Ольга Ольгина
Ответ natali5228
Ты от своей ласточку некосолапую хоть раз дождись
У моей ласточка лучше всех и по сей день.
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Ольга Ольгина
Ответ sad.lukovaya
Но ТАТ стрип похвалила. Сказала самое то. Развивает. Пластику тела.
Да мне нравится в принципе. Просто как грят не плюй в колодец...
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natali5228
Ответ Ezhevika33
Что хейтеры забыли в Сашиной ветке со своими комментами?) Не интересно, так не смотрите. Но нет, заходят, к той, которой не интересно, смотрят и пишут "не ждём" и прочее)) Логика.
Куда им идти, к своей? Так та только песни в машине поёт, не их же комментировать)
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Lennuci
Ответ Kareglazaya
Лучше б Кондратюку в качестве подарка на 23 февраля станцевала, а не в интернет выкладывала))) Это принесло бы гораздо больше положительных эмоций. Ответ на вопрос, заданный в заголовке: нет, не ждем) Ждём успешного выступления на Гран-при либо объявления о завершении карьеры.
А Кондратюк защитник Отечества? После двухнедельных сборов вместо службы и будущего звания за пребывание в ЦСКА?
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Джефф Лебовски
Ответ LSV
Она планирует удивлять этим на финале Гран-при? Планирует параллельное шоу в коридорах дворца спорта?
Не зевай, торопись!
Мерч, автограф и стриптиз!
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natali5228
Щербаботы- чем за Сашкины прыжки переживать, свою развалюху хоть на двойной сподобьте
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Ezhevika33
Что хейтеры забыли в Сашиной ветке со своими комментами?)
Не интересно, так не смотрите. Но нет, заходят, к той, которой не интересно, смотрят и пишут "не ждём" и прочее)) Логика.
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natali5228
Ответ Ольга Ольгина
Ждем четверные. Когда подтверждать пятиквадку будет интересно? И как там говорили про Алину? Фу, как пошло.
Ты от своей ласточку некосолапую хоть раз дождись
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Ezhevika33
Ответ supepper
Танец для подметания пола
Это партерная техника.
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Ezhevika33
Ответ Пользователь Гугла
да, чсв зашкаливает, конечно ждем саша всем миром этого события
А при чем здесь чсв, если она обращается к своим поклонникам, у неё их достаточно, которые ждут полное видео и им это интересно.
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Orange carrot
Ответ Kareglazaya
Лучше б Кондратюку в качестве подарка на 23 февраля станцевала, а не в интернет выкладывала))) Это принесло бы гораздо больше положительных эмоций. Ответ на вопрос, заданный в заголовке: нет, не ждем) Ждём успешного выступления на Гран-при либо объявления о завершении карьеры.
Так может финальный вариант ему и покажет🤷‍♀️тут демо-версия
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Ezhevika33
Ответ 22somebody22
Нет прогресса...Скорее,даже регресс,по сравнению с 1-й попыткой.Тогда мне искренне казалось,что у неё намного лучше,чем у Загитовой,хотя тоже далеко от настоящего стриптиза. А сейчас,вообще похоже на сумасшедшие танцы обдолбанной Бритни Спирс в инсте. Неужели,Кондратюку это нравится?
Пару секунд с тренировки отрывок, а вы уже накидали разного. Мда....
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Ezhevika33
Ответ Ольга Долгова
Ой, Саша, лучше бы прыжками на батуте занялась, это точно твое, а не танцы, в любом их виде.
Почему вы так решили.
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Kareglazaya
Лучше б Кондратюку в качестве подарка на 23 февраля станцевала, а не в интернет выкладывала))) Это принесло бы гораздо больше положительных эмоций.

Ответ на вопрос, заданный в заголовке: нет, не ждем) Ждём успешного выступления на Гран-при либо объявления о завершении карьеры.
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Биатлонная зима
Очень упертая Сашка
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Оле-Лукойе
Ответ AlexFed
Ждем на ФГП, хватит от соревнований бегать.
А вы думаете, она там будет?
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Александр Шульгин
Ответ Tell true
а Вы эксперт по танцам? На почве чего Вы считаете, что можете определить что либо как танец или не танец?
Я нет. Я говорю свое субъективное нравится не нравится. Видно что этот танец произошел из стриптиза и танцев на шесте. Смотреть это все может кому и нравится но в другой атмосфере. Но опять же если хочет пусть занимается чем хочет это ее дело.
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Irina037
Ждём на льду в соревнованиях
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Шубы
Ответ Агент Картер
Девицы, разврат🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Сколько вам лет вообще что вы как бабка на лавке рассуждаете? Сходите лучше тоже на танцы которые вам нравятся что бы снизить агрессию в сторону молодых девушек. Она полностью одета тем более. Пусть чем хочет тем и занимается. Танцы это всегда хорошо. Очень полезная физическая нагрузка плюс хорошее развитие для мозга, когда нужно запоминать и повторять много движений. Не фанатка Трусовой, если что - вообще ее не особо люблю как фигуристку. Но как же достало читать весь этот хейт в адрес наших девочек.
а вам куда нужно сходить, чтобы снизить агрессию в сторону других пользователей?
Танцы может и хорошо, да только для этого нормальные танцы есть, а не эта фигня.
А если достало читать, не читайте. Для меня Трусова никакая не "наша девочка". Мне она никто, так что за себя говорите.
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