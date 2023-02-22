«Ждете?🔥» Александра Трусова показала отрывок танца в стиле стрип-пластики
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала, как занимается танцами в стиле стрип-пластики.
«Ждете?🔥» – написала фигуристка.
«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой
ты ж сбитый летчик
Мерч, автограф и стриптиз!
Не интересно, так не смотрите. Но нет, заходят, к той, которой не интересно, смотрят и пишут "не ждём" и прочее)) Логика.
Ответ на вопрос, заданный в заголовке: нет, не ждем) Ждём успешного выступления на Гран-при либо объявления о завершении карьеры.
Танцы может и хорошо, да только для этого нормальные танцы есть, а не эта фигня.
А если достало читать, не читайте. Для меня Трусова никакая не "наша девочка". Мне она никто, так что за себя говорите.