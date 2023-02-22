Глава USADA об апелляции WADA по делу Валиевой: «Это должно было быть сделано, чтобы восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе»

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) высказался о допинговом деле российской фигуристки .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Это должно было быть сделано, чтобы восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны.

Теперь будем надеяться, что слушания пройдут быстро и будут открытыми для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли верить окончательному результату, каким бы он ни был. И что справедливость может быть восстановлена в ближайшее время», – сказал Тайгерт.

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