Глава USADA об апелляции WADA по делу Валиевой: «Это должно было быть сделано, чтобы восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе»

Теги сборная России допинг USADA женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Это должно было быть сделано, чтобы восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны.

Теперь будем надеяться, что слушания пройдут быстро и будут открытыми для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли верить окончательному результату, каким бы он ни был. И что справедливость может быть восстановлена в ближайшее время», – сказал Тайгерт. 

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36 комментариев

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Luna02
Ответ AllenatoreFirenze
Какие претензии к губам? Дисквал у Йохауг был, на крупнейший турнир из-за него она не попала. Федерация её не выгораживала. Почему у вас такие сравнения некорректные? Ведь вашу "звёздочку" оправдало своё агентство, пробы не могли проверить у себя, потому что лаборатория нелицензирована. Ведь совершенно разные случаи! И отмазалась именно Валиева, а королева губ и лыж понесла заслуженное наказание!
Если бы ее дисквалифицировали на 4 года,что требуют для Валиевой,тогда да,было бы заслуженное наказание.
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Lala M
У них маленькие шансы на Золото, даже если признают Валиеву виновной и пусть скажут спасибо себе же. Тесты были сделаны не вовремя. В их же кодексе есть принцип справедливости, по которому не справедливо будет и по отношению к ней и по отношению к другим спортсменам лишать их заслуженных медалей, так лаборатория ВАДА не смогла их проверить вовремя, а это личные их проблемы. Поэтому пусть губозакаталку купят ю.
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Ярик01
Ответ Vendetta4111323
А вообще у меня тоска сплошная, почти все красивые победы или отобраны, или обваляны в грязи Ванкувер Устюгова, Лондон Антюх, Москва эстафеты 4х400, Пекин 2008 эстафеты 4х100, Эстафета Сочи биатлонная, теперь вот командник Пекина 22… Надеюсь, победы лыжной команды на последних играх никто не пересмотрит
Может жрать стероиды не надо, тогда Антюх, Кривошапка и Ко могли бы действительно красивыми победами похвастаться?
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Ирина С
Да, совершенно определенно, доверие к глобальной антидопинговой системе необходимо восстановить: четырехкратная Олимпийская чемпионка Симона Байлс подтвердит!
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3xclus1ve
Ответ maks44
Ну так РУСАДА год разбиралась. Где результаты разбирательства? Видимо нечего сказать в оправдание Валиевой.
или нечего доказать
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Этери горячая
С самого начала USADA и WADA пытались предвзято относиться к этому делу, несмотря на то, что не знали никаких фактов.

Этот последний комментарий является возмутительным, поскольку предполагает, что правосудие будет восстановлено, если защищенное недееспособное лицо, у которого положительный результат теста на заражение, должно получить такое же наказание, как и взрослый спортсмен, который умышленно участвует в изощренной допинговой программе.

CAS должен принять к сведению, что это явные попытки предвзято относиться к этому делу и заставить комиссию CAS опасаться за свою позицию, если они не вынесут приемлемого вердикта для ВАДА и их американского рупора USADA.
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3xclus1ve
Ответ AllenatoreFirenze
Какие претензии к губам? Дисквал у Йохауг был, на крупнейший турнир из-за него она не попала. Федерация её не выгораживала. Почему у вас такие сравнения некорректные? Ведь вашу "звёздочку" оправдало своё агентство, пробы не могли проверить у себя, потому что лаборатория нелицензирована. Ведь совершенно разные случаи! И отмазалась именно Валиева, а королева губ и лыж понесла заслуженное наказание!
потому что, он говорит не только про губ. Там есть дофига случаи когда людей просто отмазали.

И есть такой тип Гейтлин помоему, негр. Дважды получил бан, и ничего сейчас тоже бегает. А по факту, если дважды попался бан навечно. Так написано в в
АДЕ
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Viks
Теперь будем надеяться, что слушания пройдут быстро" --- С какого? Годовая тягомотина тебе даёт эту надежду?
+1
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Гусеконь
я правильно понимаю, что Валиева это допингистка, а Симона Байлз, которая без своей наркоты испытывает такую ломку, что даже выступить не смогла в Японии, это чистая спорстменка и УСАДА с ВАДА никак не обеспокоены тем, что спортсмен без наркоты не может даже выступить, не говоря о победах, хотя является фаворитом?
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Beriya
уже не интересно,,, про дедушкины лекарства
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Оскар Муравьев
Поскорее бы вердикт
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Бартоломью Робертс
Бред собачий :о))
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AllenatoreFirenze
Ответ Алекс Я
Доверие к ВАДА....ХА-ХА-ХА.Доверие можно восстановить только равным отношением ко всем случаем.и все равно-губы ты намазала ,сперму проглотила или таблетку выпила.
Какие претензии к губам? Дисквал у Йохауг был, на крупнейший турнир из-за него она не попала. Федерация её не выгораживала. Почему у вас такие сравнения некорректные? Ведь вашу "звёздочку" оправдало своё агентство, пробы не могли проверить у себя, потому что лаборатория нелицензирована. Ведь совершенно разные случаи! И отмазалась именно Валиева, а королева губ и лыж понесла заслуженное наказание!
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Маргарита Михайловна
Безнаказанность допинговой мошенницы Валиевой ведёт к ещё большему поощрению применения допинга и циничному вызову всем честным и чистым спортсменам во всём мире.
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Андрей Балабаев
Ответ Alestern
Коснись подобное любого спортсмена из другой страны, уже давно бы оправдали и дело закрыли. Дискриминация по национальному признаку... Русофобия...
Абсолютно. Специально придержали результаты и на сл день после соревнований "вдруг" проснулись. Лицемерность ещё и в том, что Россия в любом случае победила бы. Выступай Щербакова, Трусова или обе бы по одной программе откатали.
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Ёжик_в_тумане
".. открытыми для публики" и правда Шоу Трумана, вся жизнь у них на показ. Закупятся попкорном, примут удобное положение и приступят к просмотру драмы основанной на реальных событиях. А режиссёры за кадром будут требовать больше драмы, больше.
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Рустем Галеев
Справедливость по американски
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U. M. A. Muhammad
Провести расследование взвесить все за и против а потом принять решение, об этом речи и не идёт. Глава столь серьёзный комиссии сразу говорит надо дисквалифицировать. 🤡
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maks44
Ответ Vendetta4111323
Ещё одни. А разобраться не хотите? Или нужно обязательно устроить показательную порку, чтобы всем доказать, что ВАДА работает, есть дисквалы? Как можно требовать максимального наказания без расследования и фактов? Ваша цель - дисквалификации да побольше или всё-таки защита чистых спортсменов и справедливое наказание в зависимости от конкретного случая?
Ну так РУСАДА год разбиралась. Где результаты разбирательства? Видимо нечего сказать в оправдание Валиевой.
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-6
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Viks
"восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе --- Хорошо хоть признаёт, что это доверие давно утеряно.
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Alestern
Ответ Лютик
Вовремя не сделали анализ, свалили вину за просрочку на нас, теперь корчат из себя праведников. Противно.
Коснись подобное любого спортсмена из другой страны, уже давно бы оправдали и дело закрыли. Дискриминация по национальному признаку... Русофобия...
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Viks
Какое, нахрен, доверие? МОК и ВАДА в глубокой... яме из-за своих либероидных правил, которые позволяют плёвое дело с положительной пробой тянуть полтора года!
+6
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Алекс Я
Доверие к ВАДА....ХА-ХА-ХА.Доверие можно восстановить только равным отношением ко всем случаем.и все равно-губы ты намазала ,сперму проглотила или таблетку выпила.
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And-Rover
американская усада говорит о справедливости и о том что допинг принимать другие не могут, это нарушение спортивного движения. вы чё уколотые что ли?
+6
-2
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Джефф Лебовски
Travis, what about “justice for ALL”?
+4
-2
+2
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