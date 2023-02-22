Глава USADA об апелляции WADA по делу Валиевой: «Это должно было быть сделано, чтобы восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе»
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Валиевой.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.
WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).
«Это должно было быть сделано, чтобы восстановить доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны.
Теперь будем надеяться, что слушания пройдут быстро и будут открытыми для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли верить окончательному результату, каким бы он ни был. И что справедливость может быть восстановлена в ближайшее время», – сказал Тайгерт.
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Этот последний комментарий является возмутительным, поскольку предполагает, что правосудие будет восстановлено, если защищенное недееспособное лицо, у которого положительный результат теста на заражение, должно получить такое же наказание, как и взрослый спортсмен, который умышленно участвует в изощренной допинговой программе.
CAS должен принять к сведению, что это явные попытки предвзято относиться к этому делу и заставить комиссию CAS опасаться за свою позицию, если они не вынесут приемлемого вердикта для ВАДА и их американского рупора USADA.
И есть такой тип Гейтлин помоему, негр. Дважды получил бан, и ничего сейчас тоже бегает. А по факту, если дважды попался бан навечно. Так написано в в
АДЕ