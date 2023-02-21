Фигуристка Маргарита Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на первенстве Москвы по старшему возрасту.

Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, прыгнула каскад четверной тулуп – двойной аксель, четверной сальхов, а также четверной тулуп.

За выступление она получила 155,71 балла, общая оценка – 221,74 балла. Это первое место по итогам соревнований.