Маргарита Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на первенстве Москвы по старшему возрасту

Теги сборная России женское катание первенство Москвы Маргарита Базылюк Фигурное катание

Фигуристка Маргарита Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на первенстве Москвы по старшему возрасту. 

Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, прыгнула каскад четверной тулуп – двойной аксель, четверной сальхов, а также четверной тулуп.

За выступление она получила 155,71 балла, общая оценка – 221,74 балла. Это первое место по итогам соревнований. 

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35 комментариев

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nadenki
Вот это я понимаю,не го@@@@а;))
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Спорт_в_массы
Ответ Е...С
Самсонов тоже бык уникальный.
он не прыгал три квада в ПП
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Храбрая виолончелистка
Там Василевский стоял в кепочке, стенку подпирал ? После проката аж поаплодировал Марго...
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Спорт_в_массы
Рита так запросто штампует квады, я даже у Саши с Соником не помню такой лёгкости. Здорово.
А Лена прекрасная катальщица, жалко, что наошибалась
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фынский аксель
Ответ Беглый*
Базылюк молодец, чистое хрустальное катание, скорость, куча квадов, но у меня вот такой вопрос. Почему у Рудковских нет никого конкурентоспособного по этому возрасту? В чём вообще заключается их работа и где они, их успехи? Что у них в будущем? Снова переманивания?
Была Мазур, выиграла с квадом первый же турнир по сезону и... далее развал, как сегодня
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Ostinato
Ответ Defender64
Раньше я был бы восхищён, но сейчас нет уверенности, что это позитивная новость. Да, уверенное владение 4Т и 4С - круто. Но сколько ей лет? 12? Наверняка будут усложняться дальше. Пока побеждает на внутренних турнирах статусом ниже Первенства и ЧР. А дальше что будет ? Большой вопрос. Что будет в 15 и в 17 со здоровьем, с техникой? Поможет такой уровень в этом возрасте или, наоборот, навредит?
А что будет с теми, кто не прыгает ультраси? Что будет с их здоровьем и техникой? Где Константинова, Радионова, Самодурова? Они не прыгали ультраси и у них "правильные" тренеры были, но что-то я не вижу их в списке побеждающих или хотя бы участвующих на олимпиаде.
+4
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+4
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alexnew
Это 2 место на первенстве России было бы. Чуть не дотянула до результата Горбачевой, но всех остальных, включая Жилину, вынесла.
+8
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+8
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or.om
Честно, вообще не прикалывают четверные у детей
+4
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LoRa
Убедительная победа Маргариты!!! Поздравления ТШТ!! 🥇🌹🌹🌹
+7
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+7
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Беглый*
Базылюк молодец, чистое хрустальное катание, скорость, куча квадов, но у меня вот такой вопрос. Почему у Рудковских нет никого конкурентоспособного по этому возрасту? В чём вообще заключается их работа и где они, их успехи? Что у них в будущем? Снова переманивания?
+8
-3
+5
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Iuliia Timofeyeva
А, видимо, правильно Тутберидзе разглядела тогда в той ситуации с йогуртом, кто настоящий бриллиант, а кто не настолько и с кем можно распрощаться. Ведь по достижениям именно тогда Базылюк отставала от Костылевой)
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Elena Polkina
Ответ Е...С
А я верю, что Базылюк его попросила, а потом сказала, что ничего не просила.
Со слов мамы Костылевой? Наверное стоит ей верить, она еще пишет, что гордится дочерью, у которой отставание от девочки с 7 квадами всего 20 баллов. Ну и Тутберидзе, наверное, совсем взбалмошная получается, раз за этот йогурт погнала Лену со сборов.
+6
0
+6
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Додик Аксель
Сама ПП и исполненный Марго сложный прыжковый контент с ультра-си впечатляет. Молодчина ! С убедительной победой !
+8
0
+8
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lenapan
Ответ REA-13
Кто-то в соседней новости написал, что Базылюк сама с собой соревнуется, что она в отдельной лиге. Оказался прав ;) P.S. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность модераторам портала)) Спасибо за оперативную реакцию.)
Молодцом, теперь дело за малым - сохранить и приумножить. Хотя бы сохранить.
+2
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ТМЗ
Осталось сдать на допинг
+4
-8
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тучка60
Ответ Defender64
Раньше я был бы восхищён, но сейчас нет уверенности, что это позитивная новость. Да, уверенное владение 4Т и 4С - круто. Но сколько ей лет? 12? Наверняка будут усложняться дальше. Пока побеждает на внутренних турнирах статусом ниже Первенства и ЧР. А дальше что будет ? Большой вопрос. Что будет в 15 и в 17 со здоровьем, с техникой? Поможет такой уровень в этом возрасте или, наоборот, навредит?
Так можно сказать про любую фигуристку, прыгающую или не прыгающюю ультра си в этом возрасте.
+7
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+7
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REA-13
Кто-то в соседней новости написал, что Базылюк сама с собой соревнуется, что она в отдельной лиге. Оказался прав ;)
P.S. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность модераторам портала)) Спасибо за оперативную реакцию.)
+10
-1
+9
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Е...С
Ответ Elena Polkina
Интересно, почему йогурт припоминают Базылюк, а не Костылевой? Однако, Костылева на нем опарофинилась... но никак не Базылюк.
А я верю, что Базылюк его попросила, а потом сказала, что ничего не просила.
+2
-8
-6
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Georgi Georgiev
Подрастает прекрасное поколение!
+3
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Е...С
Ответ Е...С
Самсонов тоже бык уникальный.
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-14
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Татьяна Семёновна
Хороший подарок Рита сделала Этери Георгиевне к предстоящему дню рождения! Лучший подарок тренеру - победа! Поздравляю чемпионку и ТШТ !
+26
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Е...С
Ответ Yaroslove
Вот что йогурт животворящий делает))
Она от него как раз отказалась.
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Девочка на стакане
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-16
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Галина Александрова
Ответ Defender64
Раньше я был бы восхищён, но сейчас нет уверенности, что это позитивная новость. Да, уверенное владение 4Т и 4С - круто. Но сколько ей лет? 12? Наверняка будут усложняться дальше. Пока побеждает на внутренних турнирах статусом ниже Первенства и ЧР. А дальше что будет ? Большой вопрос. Что будет в 15 и в 17 со здоровьем, с техникой? Поможет такой уровень в этом возрасте или, наоборот, навредит?
Лучше попробовать и уметь в 12, чем не попробовать и не уметь никогда)
+31
0
+31
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Е...С
Ответ Наталья Карлова
Умница! Это даже не юниорский уровень! Марго просто уникальная! Прыгает очень легко! Дай бог здоровья девочке и успехов в будущем!
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+3
-22
-19
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