Маргарита Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на первенстве Москвы по старшему возрасту
Фигуристка Маргарита Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на первенстве Москвы по старшему возрасту.
Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, прыгнула каскад четверной тулуп – двойной аксель, четверной сальхов, а также четверной тулуп.
За выступление она получила 155,71 балла, общая оценка – 221,74 балла. Это первое место по итогам соревнований.
А Лена прекрасная катальщица, жалко, что наошибалась
P.S. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность модераторам портала)) Спасибо за оперативную реакцию.)