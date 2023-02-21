Валиева о Кубке Московского спорта: «Рада, что смогу выступить перед нашими будущими чемпионами»

Теги сборная России женское катание Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева высказалась о выступлении с показательным номером на Кубке Московского спорта. 

«Я очень рада, что смогу выступить перед нашими будущими чемпионами. Путь фигуриста начинается в совсем юном возрасте, и такие соревнования помогают упростить переход из детского спорта во взрослый.

Кроме того, мне кажется, что выступления действующих атлетов на подобных мероприятиях очень вдохновляют юных спортсменов и дополнительно мотивируют их, поэтому для меня выступление тут – большая честь и ответственность», – сказала Валиева.

Четвертый этап Кубка Московского спорта пройдет 25 февраля. 

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22 комментария

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xQcoW
Ей еще надо научить будущих чемпионов, какие секретные «витаминчики» надо употреблять
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Arzu0203
Ответ МИХАЛЫЧ
так уже сказали что вины её нет , официально
Не смешите, это сказала РУСАДА, а вы хотели, чтоб они подтвердили его наличие? Если б его, допинга, не было--не было б версии о дедушкином стакане
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Arzu0203
Ответ МИХАЛЫЧ
может я ошибаюсь, но Загитова никогда бы так не сказала за будущих чемпионов
Загитова точно бы их не назвала атлетами, как того требует запад
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Arzu0203
А ларчик просто открывался--не зря убрала флаг из инсты, чтоб поехать на международные соревы, называя сплртсменов России атлетами ноунейм, как того требует запад, фууу, жаль, что нельзя употребить крепкое словцо
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Anatiana
Как хорошо говорит... Сколько ещё талантов у этой девочки?
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Sat397
Представляю, как юные фигуритски обрадовались, что увидят выступление Камилы. Благодаря своему таланту и трудолюбию, Камила пример для очень многих спортсменок.
+9
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Sat397
Ответ Девушка Безимени
Свои проблемы с бурным ростом волос на других не проецируйте.
+3
-3
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МИХАЛЫЧ
Ответ Александр Шульгин
Причем здесь Загитова, зачем все время стрелки переводить
когда вижу складный текст .. всегда её вспоминаю , думаю почему она так не может.
+7
-4
+3
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Competition Score
Только не учи их в рот тянуть всякое запрещенное. Иначе они как и ты никем не станут.
+6
-11
-5
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Alexander X
Ответ Александр Шульгин
Никто ещё ничего не сказал. Если не будет апелляции тогда в выступала бы. Дождался надо окончательного решения.
уже сказано ДАК, что вины её нет... и нет протеста по этому решению ни одной из сторон!!! если не будет - то решение ДАК будет официально принято и мок, и ису... короче всеми...
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МИХАЛЫЧ
Ответ Александр Шульгин
Никто ещё ничего не сказал. Если не будет апелляции тогда в выступала бы. Дождался надо окончательного решения.
апелляция на основании официального решения, значить решение есть , но его оспаривают как в суде , и решение в силе на данный момент раз она выступает. Это как в суде наверно, до апелляции она не виновна , а там посмотрим
+8
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Alexander X
Ответ Александр Шульгин
Неправильно выступать перед детскими соревнованиями с незакрытой проблемой по допингу. Пример не правильный.
в России она уже полностью оправдана ДАК😔... а ВАДА или мок ещё даже апелляцию в cas не подали, по поводу этого решения... а сроки то уже заканчиваются🤷
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-2
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Александр Шульгин
Ответ МИХАЛЫЧ
может я ошибаюсь, но Загитова никогда бы так не сказала за будущих чемпионов
Причем здесь Загитова, зачем все время стрелки переводить
+2
-5
-3
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Александр Шульгин
Ответ МИХАЛЫЧ
так уже сказали что вины её нет , официально
Никто ещё ничего не сказал. Если не будет апелляции тогда в выступала бы. Дождался надо окончательного решения.
+6
-7
-1
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Александр Шульгин
Ответ Иван Любимов
Комментарий удален модератором
Это просто факт
+2
-6
-4
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Иван Любимов
Ответ Александр Шульгин
Неправильно выступать перед детскими соревнованиями с незакрытой проблемой по допингу. Пример не правильный.
Комментарий удален модератором
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МИХАЛЫЧ
Ответ KMR
Не смогла бы сформулировать?
да нет ,вообще сказать так о начинающих спортсменах , не в её духи ..
+3
-3
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KMR
Ответ МИХАЛЫЧ
может я ошибаюсь, но Загитова никогда бы так не сказала за будущих чемпионов
Не смогла бы сформулировать?
+12
-7
+5
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МИХАЛЫЧ
Ответ Александр Шульгин
Неправильно выступать перед детскими соревнованиями с незакрытой проблемой по допингу. Пример не правильный.
так уже сказали что вины её нет , официально
+14
-12
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МИХАЛЫЧ
может я ошибаюсь, но Загитова никогда бы так не сказала за будущих чемпионов
+8
-6
+2
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Иван Любимов
Отлично. С удовольствием посмотрим
+12
-6
+6
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Девушка Безимени
Комментарий скрыт
0
-12
-12
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Александр Шульгин
Неправильно выступать перед детскими соревнованиями с незакрытой проблемой по допингу. Пример не правильный.
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-19
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