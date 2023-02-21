Валиева о Кубке Московского спорта: «Рада, что смогу выступить перед нашими будущими чемпионами»

Фигуристка Камила Валиева высказалась о выступлении с показательным номером на Кубке Московского спорта.

«Я очень рада, что смогу выступить перед нашими будущими чемпионами. Путь фигуриста начинается в совсем юном возрасте, и такие соревнования помогают упростить переход из детского спорта во взрослый.

Кроме того, мне кажется, что выступления действующих атлетов на подобных мероприятиях очень вдохновляют юных спортсменов и дополнительно мотивируют их, поэтому для меня выступление тут – большая честь и ответственность», – сказала Валиева.

Четвертый этап Кубка Московского спорта пройдет 25 февраля.