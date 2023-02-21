Первенство Москвы. Костылева лидирует после короткой программы, Принева – 2-я, Базылюк – 3-я
Елена Костылева лидирует после короткой программы на первенстве Москвы по фигурному катанию.
Первенство Москвы
Девушки, старший возраст
Начало произвольной программы – 13.15 по московскому времени (21 февраля). Прямая трансляция – здесь.
Короткая программа
1. Елена Костылева – 69,74
2. Алена Принева – 66,25
3. Маргарита Базылюк – 66,03
4. Валерия Лукашова – 63,89
5. Варвара Кравчина – 63,22
6. Милана Лебедева – 62,87
7. Мария Агаева – 61,57
8. Ангелина Грачева – 61,12
9. Арина Калугина – 60,23
10. Ульяна Васильева – 59,74
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