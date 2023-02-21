Первенство Москвы. Костылева лидирует после короткой программы, Принева – 2-я, Базылюк – 3-я

Теги сборная России результаты женское катание первенство Москвы Елена Костылева Алена Принева Ульяна Васильева Мария Агаева Варвара Кравчина Милана Лебедева Валерия Лукашова Маргарита Базылюк Арина Калугина Фигурное катание

Елена Костылева лидирует после короткой программы на первенстве Москвы по фигурному катанию. 

Первенство Москвы

Девушки, старший возраст

Начало произвольной программы – 13.15 по московскому времени (21 февраля). Прямая трансляцияздесь. 

Короткая программа

1. Елена Костылева – 69,74

2. Алена Принева – 66,25

3. Маргарита Базылюк – 66,03

4. Валерия Лукашова – 63,89

5. Варвара Кравчина – 63,22

6. Милана Лебедева – 62,87

7. Мария Агаева – 61,57

8. Ангелина Грачева – 61,12

9. Арина Калугина – 60,23

10. Ульяна Васильева – 59,74

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11 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Шубы
Базылюк в ПП всех порвет все равно. Она тут отдельная лига, соревнуется только сама с собой. Остальные между собой.
Не факт. Во-первых, Костылева на тренях прыгает 3А и худо-бедно квад, если выедет, то второй оценкой компенсирует разницу в технике. А у Базылюк ну очень уж сложный набор, это всегда мегариск.
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Маргарита В Сафронова
Маргарита рванёт в ПП.
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Светлана Менова
Спортс, вы хоть уточните, что это Первенство Москвы ПО СТАРШЕМУ ВОЗРАСТУ.
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Светлана Менова
Ответ olvl
Вчера ждали такую ветку. Так много интересных девочек и мальчиков участвуют и в Москве, и в Питере. И тишинаа. Хорошо, другие сайты и пишут, и комментарии почитать можно, и даже видео прокатов лидеров есть. Спасибо им за это.
А какие сайты, например?
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+2
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Светлана Менова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Эта ветка здесь появилась только в надежде битвы фанатов и не фанатов ТШТ, т.к. Костылева первая, а Базылюк-третья. Было бы наоборот, спортсу было б наплевать. Ветка с мальчиками на том же соревновании где? Нету.
Как и ветки с Первенства СПб, хотя вчера там соревновались 35 парней и было что обсудить)))
+2
-1
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ olvl
Вчера ждали такую ветку. Так много интересных девочек и мальчиков участвуют и в Москве, и в Питере. И тишинаа. Хорошо, другие сайты и пишут, и комментарии почитать можно, и даже видео прокатов лидеров есть. Спасибо им за это.
Эта ветка здесь появилась только в надежде битвы фанатов и не фанатов ТШТ, т.к. Костылева первая, а Базылюк-третья. Было бы наоборот, спортсу было б наплевать. Ветка с мальчиками на том же соревновании где? Нету.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алиска в Зазеркалье
Ответ Светлана Менова
Вот http://ffkm.ru/images/files/online/2023-02-20_pm/
спасибо)
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Светлана Менова
Ответ Алиска в Зазеркалье
Табличка соревнований есть?
Вот http://ffkm.ru/images/files/online/2023-02-20_pm/
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Алиска в Зазеркалье
Табличка соревнований есть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Вчера ждали такую ветку. Так много интересных девочек и мальчиков участвуют и в Москве, и в Питере. И тишинаа. Хорошо, другие сайты и пишут, и комментарии почитать можно, и даже видео прокатов лидеров есть. Спасибо им за это.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубы
Базылюк в ПП всех порвет все равно. Она тут отдельная лига, соревнуется только сама с собой. Остальные между собой.
+15
-8
+7
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