Ирина Роднина: «Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Его не так поняли, СМИ начали раздувать из мухи слона»

Теги Евгений Плющенко сборная России Ирина Роднина чемпионат России среди юниоров женское катание Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на слова Евгения Плющенко после первенства России среди юниоров.

Плющенко заявил, что его ученицы из-за несправедливого судейства могут перейти в сборные других стран.

«Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Его не так поняли, и СМИ начали раздувать из мухи слона.

Конечно, подобные высказывания не красят олимпийского чемпиона и тренера, но это был не призыв к действию, а просто эмоции после поражения», – сказала Роднина.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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25 комментариев

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фуфырка
Ответ Фатима Кочкарова
Я вообще не понимаю, что за охота на Плющенко началась. 1) судят всегда очень странно и не только Плющенко. 2) 140 баллов действительно очень мало за два акселя и сальхов, пусть и не чисто было исполнено 3) В прошлом году супер Сонику поставили 157 баллов за пп, когда на обоих квадах у нее было касание рукой, минус она получила не большой. Будь Вероника в тшт она получила бы 160 баллов. Но Плющенко забыл, что он не Тутберидзе, ему таких грибов никто ставитьне будет. Это уже не смешно. 5 день мусолят Плющенко, как будто он первая проблема.
Сравнили Акатьеву и Титову! У Соника уровень другой и компоненты наработаны за всё первые места.
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Додик Аксель
Да куда нам понимать. Мы же не депутаты ГД.
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Ёжик_в_тумане
Вооот, Ирина Константиновна, когда гуляют сплетни о переходе чьей-то дочери: "Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту – тренеру-маме", а когда в открытую о переходах зявляет ОЧ: "его не так поняли". Как говорится: "Мы с тобой одной крови, ты и я".
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Блотт Айс
Не, реально, классно придумал насчет перевода 2-4 спортсменов за бывшие республики. Будет мотаться с ними по миру. А они еще и в шоу отработают. Можно и поскандалить, до ОИ еще 3 года.
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Евгения Гринева
Ответ Фатима Кочкарова
Я вообще не понимаю, что за охота на Плющенко началась. 1) судят всегда очень странно и не только Плющенко. 2) 140 баллов действительно очень мало за два акселя и сальхов, пусть и не чисто было исполнено 3) В прошлом году супер Сонику поставили 157 баллов за пп, когда на обоих квадах у нее было касание рукой, минус она получила не большой. Будь Вероника в тшт она получила бы 160 баллов. Но Плющенко забыл, что он не Тутберидзе, ему таких грибов никто ставитьне будет. Это уже не смешно. 5 день мусолят Плющенко, как будто он первая проблема.
Вот это имеете ввиду? Ну так при куда более чистом прокате и каскаде 4-3, а не 4-2 разница в технике всего 3 балла
https://ibb.co/3stQfM4
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Loliloo
Ответ Лека-Лека
Это не сми раздувают. Это купленные Рудковскими людишки стараются.
Это раздули СМИ для очернения Плющенко. Его школа стала слишком опасным противником, деньги через нее прокрутить невозможно, вот и решили уничтожить
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Ёжик_в_тумане
Ответ Gella Moon
Поедставляю себе, как над этим всем ржет Этери 🤣
Этери, не до смеха у неё Железняков от России 1 оторваться не может.
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garovatat
отстирываете, миленькая моя?))) другана то своего подмосковного! сбиваете с толку и уводите в сторону! какой призыв к действию?? не об этом речь. и никакие СМИ на этот раз ничего не раздувают! мерзкая прямая речь Плю в открытом доступе - каждый может насладиться))) И это все что угодно, но не "просто эмоции после поражения" (да, да, пожалеем бедненького, он так настрадался, так нанервничался!) Это - манифест! Косой/кривой и корявый - но он. Зрело, зрело и прорвалось. Объявил войну федре и судейству! Наболтал на два кодекса, оскорбил спортсменов, оскорбил и скомпрометировал (попытался) судейство, наврал с три короба!! всю его речь уже разложили на молекулы, Роднина, не старайся.
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Светлана Менова
Опять "эмоции". 🤣 Хорошая отмаза для всего
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Loliloo
Ответ Gella Moon
Поедставляю себе, как над этим всем ржет Этери 🤣
Не знает, то ли радоваться, что Плющенко прессуют, то ли плакать от появления молодой и дерзкой тренерши
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Loliloo
А какие его высказывания не красят, мольба о честном судействе? Они реально не смотрели его интервью
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Фатима Кочкарова
Я вообще не понимаю, что за охота на Плющенко началась. 1) судят всегда очень странно и не только Плющенко. 2) 140 баллов действительно очень мало за два акселя и сальхов, пусть и не чисто было исполнено 3) В прошлом году супер Сонику поставили 157 баллов за пп, когда на обоих квадах у нее было касание рукой, минус она получила не большой. Будь Вероника в тшт она получила бы 160 баллов. Но Плющенко забыл, что он не Тутберидзе, ему таких грибов никто ставитьне будет.

Это уже не смешно. 5 день мусолят Плющенко, как будто он первая проблема.
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Блотт Айс
Президентка ФК Московской области покрывает своего подопечного? Или ее уже сместили?
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Евгения Гринева
Ответ Gella Moon
Поедставляю себе, как над этим всем ржет Этери 🤣
Не думаю, скорее понимает, что подобное поведение будет сопровождать ФК теперь на постоянной основе. Это только какое-то пр, а что будет тогда на гс страшно представить
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LoRa
Ну если только Вы не можете отличить эмоции от угроз и шантажа!! Эмоций нет, вместо них в глазах 💰💰💰
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22somebody22
Ответ Gella Moon
Поедставляю себе, как над этим всем ржет Этери 🤣
Этери давно не до смеха.Она не знает,как пальто от дедушкиной микстуры очистить.
Луивитоновна уже не та.
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Viks
Плющенке вообще ничего менять не надо: будет тренировать в Москве какую-нибудь новую "грузинку", как Тренерша Ту-зе тренирует итальянца.
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фуфырка
У него что был аффект? Нет он был спокоен, тогда это шантаж и хамство.
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Gella Moon
Поедставляю себе, как над этим всем ржет Этери 🤣
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flyhigh
Как дружно стали все выгораживать нос и ко
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Viks
Смены гражданства вообще не будет. Но некоторые спортсменки вполне могут получить второй паспорт от стран бывшего СССР.
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Anna Stefan
===это был не призыв к действию, а просто эмоции после поражения===
Так всё поняли, Роднина. Начинающий на эмоциях просто проговорился о своих планах.
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Назар Игорь
Его поняли именно так.
И никаких эмоций у деляги-бизнесмена быть не может, только холодный расчëт.
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Denkaaaa
Плюща плющит,а его Ирина зачем-то продолжает защищать и выгораживать
+5
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+4
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Лека-Лека
Это не сми раздувают.
Это купленные Рудковскими людишки стараются.
+4
-1
+3
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