Ирина Роднина: «Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Его не так поняли, СМИ начали раздувать из мухи слона»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на слова Евгения Плющенко после первенства России среди юниоров.
Плющенко заявил, что его ученицы из-за несправедливого судейства могут перейти в сборные других стран.
«Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Его не так поняли, и СМИ начали раздувать из мухи слона.
Конечно, подобные высказывания не красят олимпийского чемпиона и тренера, но это был не призыв к действию, а просто эмоции после поражения», – сказала Роднина.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
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Это уже не смешно. 5 день мусолят Плющенко, как будто он первая проблема.
Луивитоновна уже не та.
Так всё поняли, Роднина. Начинающий на эмоциях просто проговорился о своих планах.
И никаких эмоций у деляги-бизнесмена быть не может, только холодный расчëт.
Это купленные Рудковскими людишки стараются.