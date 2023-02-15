Кацалапов о продолжении карьеры: «Посмотрим и создадим какой‑то стратегический план с нашими тренерами»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий с Викторией Синициной, ответил на вопрос о возвращении к соревнованиям.

Осенью прошлого года дуэт объявил о приостановке карьеры.

«Мы со льда вообще не уходим. Мы не выступали в этом спортивном сезоне, но катались больше, чем обычно. Постоянно на тренировках.

Посмотрим и создадим какой‑то стратегический план с нашими тренерами», – сказал Кацалапов.

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5 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Стратегический план будет состоять в том, чтобы и на внутренних стартах кататься как-нибудь, все призы брать, ибо конкурентов нет вообще, совсем нет, и на бесконечные шоу успевать.
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Skyolker
В Сызрань!
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ДИАНА
Вика и Никита прекрасная пара! Ждем Вас❤️
0
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pashkka
Стратегический план?
Неужели тоже шоу с Жулиным замутят, хлеб у Навки с Авером отнимать?
0
-1
-1
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olvl
Лучше "да", чем "нет", просто по одной простой причине - на льду вы прекрасны.
+2
0
+2
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