Кацалапов о продолжении карьеры: «Посмотрим и создадим какой‑то стратегический план с нашими тренерами»

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий с Викторией Синициной, ответил на вопрос о возвращении к соревнованиям.

Осенью прошлого года дуэт объявил о приостановке карьеры.

«Мы со льда вообще не уходим. Мы не выступали в этом спортивном сезоне, но катались больше, чем обычно. Постоянно на тренировках.

Посмотрим и создадим какой‑то стратегический план с нашими тренерами», – сказал Кацалапов.