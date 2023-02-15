Кацалапов о продолжении карьеры: «Посмотрим и создадим какой‑то стратегический план с нашими тренерами»
Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий с Викторией Синициной, ответил на вопрос о возвращении к соревнованиям.
Осенью прошлого года дуэт объявил о приостановке карьеры.
«Мы со льда вообще не уходим. Мы не выступали в этом спортивном сезоне, но катались больше, чем обычно. Постоянно на тренировках.
Посмотрим и создадим какой‑то стратегический план с нашими тренерами», – сказал Кацалапов.
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