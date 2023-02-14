Кацалапов о командном турнире Олимпиады-2022: «Мы расстроились из-за отмены награждения. Мы честным трудом завоевали эти медали и заслужили награды»

Чемпионы мира в танцах на льду и вспомнили свои эмоции в командном турнире Олимпиады-2022, где Россия взяла золото.

Синицина: У нас была сплоченная, сильная команда. Мы были в прекрасной форме и понимали, какая ответственность лежит на наших плечах. Все поддерживали друг друга и искренне верили в успех и профессионализм каждого члена сборной. Это был тот случай, когда все соединяются в одно целое и работают как единый организм, не допуская лишних мыслей.

Кацалапов: Я был очень рад стать капитаном нашей сборной. Любой команде нужен лидер, который поведет ее вперед за собой, поддержит в стрессовой ситуации, даст мотивацию двигаться дальше. И здесь авторитет капитана имеет большое значение. А так как я уже не первый раз был на , то постарался дать ребятам все, что пришло ко мне с опытом. Надеюсь, у меня это получилось.

Синицина: Выступать самим и наблюдать за тем, как выступают наши сокомандники – это совершенно разные чувства. Когда ты выступаешь сам, ты полностью несешь ответственность за все, что делаешь, контролируешь себя, свои действия и эмоции. А когда дело доходит до сокомандников, единственное, что ты можешь делать – подбадривать и наблюдать со стороны за происходящим. Мы были уверены в ребятах, но волнение все равно было сумасшедшее.

Кацалапов: После объявления результатов мы испытали невероятные эмоции. В первый день все переживали из-за конкуренции с американцами, которые на тот момент лидировали. Но мы даже не думали падать духом и шли дальше, показывая все, на что были способны. Очень приятно осознавать, что наша команда вписала свои имена в историю Олимпийских игр.

Стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде – это большая честь для меня. Я больше 25 лет в этом спорте и практически каждый день провожу на льду, получая от этого удовольствие. Думаю, в этой любви к своему делу и есть весь секрет того, как можно добиться титулов с приставкой «двукратный».

Конечно, мы были расстроены из-за отмены церемонии награждения. Мы честным трудом завоевывали эти медали и заслуживали награды. Несмотря на сложившуюся ситуацию, нас не покидала уверенность в том, что справедливость должна восторжествовать.

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