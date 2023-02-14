Кацалапов о командном турнире Олимпиады-2022: «Мы расстроились из-за отмены награждения. Мы честным трудом завоевали эти медали и заслужили награды»

Теги сборная России танцы на льду Олимпиада-2022 Никита Кацалапов Виктория Синицина командные соревнования Фигурное катание

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов вспомнили свои эмоции в командном турнире Олимпиады-2022, где Россия взяла золото.

Синицина: У нас была сплоченная, сильная команда. Мы были в прекрасной форме и понимали, какая ответственность лежит на наших плечах. Все поддерживали друг друга и искренне верили в успех и профессионализм каждого члена сборной. Это был тот случай, когда все соединяются в одно целое и работают как единый организм, не допуская лишних мыслей.

Кацалапов: Я был очень рад стать капитаном нашей сборной. Любой команде нужен лидер, который поведет ее вперед за собой, поддержит в стрессовой ситуации, даст мотивацию двигаться дальше. И здесь авторитет капитана имеет большое значение. А так как я уже не первый раз был на Олимпиаде, то постарался дать ребятам все, что пришло ко мне с опытом. Надеюсь, у меня это получилось.

Синицина: Выступать самим и наблюдать за тем, как выступают наши сокомандники – это совершенно разные чувства. Когда ты выступаешь сам, ты полностью несешь ответственность за все, что делаешь, контролируешь себя, свои действия и эмоции. А когда дело доходит до сокомандников, единственное, что ты можешь делать – подбадривать и наблюдать со стороны за происходящим. Мы были уверены в ребятах, но волнение все равно было сумасшедшее.

Кацалапов: После объявления результатов мы испытали невероятные эмоции. В первый день все переживали из-за конкуренции с американцами, которые на тот момент лидировали. Но мы даже не думали падать духом и шли дальше, показывая все, на что были способны. Очень приятно осознавать, что наша команда вписала свои имена в историю Олимпийских игр.

Стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде – это большая честь для меня. Я больше 25 лет в этом спорте и практически каждый день провожу на льду, получая от этого удовольствие. Думаю, в этой любви к своему делу и есть весь секрет того, как можно добиться титулов с приставкой «двукратный».

Конечно, мы были расстроены из-за отмены церемонии награждения. Мы честным трудом завоевывали эти медали и заслуживали награды. Несмотря на сложившуюся ситуацию, нас не покидала уверенность в том, что справедливость должна восторжествовать.

«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?» Год без золота Олимпиады

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasily Ivanov
КС вообще то проиграли на ОИ и ХД и ЧБ и само -собой ПС ...так что не тянут они на олимпийское золото и даже на другие медали ,кроме деревянной....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Генаха Орлов
Ответ Валерий Петров
Тут многое неизвестно. Например загруженность этой шведской лаборатории на тот момент, не только пробами наших фигуристов, а вообще всей ОИ сборной, какая-то очередность, плюс может у этой лаборатории были на проверке пробы из своей и соседних стран. Ничего мы не знаем - что, как и почему. Ранее пробы наших спортсменов проверялись в британской лаборатории, и вроде особых проблем не было.
Да дело даже не только в этом конкретном случае! Много раз уже было такое что дали медаль, забрали медаль, отдали другому и тд. Так не должно быть. Взяли пробы после финиша у призеров, за день проверили , всех наградили. Это самый нормальный расклад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Ответ принцесса Севера
Как вы узко мыслите. Спорт высоких достижений невозможен без фармы
Без запрещенной фармы очень даже возможен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B.l.a.z.e
Ответ Gemma157
командные турниры на ои отменить нужно, оставить только личный зачет
Полностью согласна, а то вон уже Кацалапов - двукратный олимпийский чемпион, ну просто Платов и Мойр в одном лице😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Ответ Генаха Орлов
Потому что надо что то менять в алгоритмах забора и проверки проб! До сих пор не понимаю в чем проблема проверить за сутки- двое десяток проб (призеров хотя бы) и вынести неоспоримый вердикт!
Тут многое неизвестно. Например загруженность этой шведской лаборатории на тот момент, не только пробами наших фигуристов, а вообще всей ОИ сборной, какая-то очередность, плюс может у этой лаборатории были на проверке пробы из своей и соседних стран. Ничего мы не знаем - что, как и почему.
Ранее пробы наших спортсменов проверялись в британской лаборатории, и вроде особых проблем не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Синоптик
Как бы не распределили медали, спортсмены не смогут прожить этот день еще раз. Их лишили этого момента, этого мига, ради которого они пахали всю жизнь. И это касается не только наших, но и вообще всех призеров. Поэтому я прекрасно понимаю
чувство обиды у иностранцев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
как обычно проблемы с причино-следственными связями
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktoria dek
Ответ Пылесос
Никита, да ты чё, не в курсах, что у тебя золотая медаль? Об этом ведь намедни заявила та самая, из-за которой, вы ее до сих пор не получили. Он же восторженно прокудахтала, что «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇» Обратись к ней, она что-то знает.
Как-бы Никита и Вика тоже писали в инстаграме и в телеграме "год назад мы выиграла золото ОИ"...)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
гогиевна наша подставила команду. унизила россию, обокрала страну.
такого дна, как допинг у несовершеннолетних, история ФК ещё не знала. олимпийский позор на века.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
принцесса Севера
Ответ Yumi
Тогда зачем пишите, что на ее месте мог быть любой? У остальных чистые пробы и годами были чистые. Мало того, что Валиеву возвели в ранг жертвы-героини, так еще и ее несчастных партнеров по команде пытаетесь в это дело втянуть. Грязная проба - у нее. Кто не принимал ТМЗ, не мог быть на ее месте. И не надо про подставу, конечно, подставили Валиеву злые другие страны, чтобы золото и серебро досталось... Щербаковой и Трусовой. Ведь им это так выгодно... ерунда какая-то ввходит, да?
Как вы узко мыслите. Спорт высоких достижений невозможен без фармы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lana-shu
Ответ Генаха Орлов
Потому что надо что то менять в алгоритмах забора и проверки проб! До сих пор не понимаю в чем проблема проверить за сутки- двое десяток проб (призеров хотя бы) и вынести неоспоримый вердикт!
Если бы пробу пометили, как приоритетную, то ками бы осталась дома. Это ошибка окр. Они должны контролировать допуск к ОИ. Перед ои 18 так и было. Там при малейшей проблеме просто не брали в команду. И вопрос к окр, почему ками узнала о пробе от них, а не из системы адамс? У кого есть версии? Или она узнала перед ПП? Вы видели, какой она на ПП вышла, в полном раздрая.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yumi
Ответ принцесса Севера
Это ваша фантазия. Утуй
Тогда зачем пишите, что на ее месте мог быть любой? У остальных чистые пробы и годами были чистые. Мало того, что Валиеву возвели в ранг жертвы-героини, так еще и ее несчастных партнеров по команде пытаетесь в это дело втянуть. Грязная проба - у нее. Кто не принимал ТМЗ, не мог быть на ее месте. И не надо про подставу, конечно, подставили Валиеву злые другие страны, чтобы золото и серебро досталось... Щербаковой и Трусовой. Ведь им это так выгодно... ерунда какая-то ввходит, да?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Volles
Кто писал эти душещипательные заготовки? Синицина в реальности разговаривает односложными предложениями до 5 слов в каждом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пылесос
Никита, да ты чё, не в курсах, что у тебя золотая медаль? Об этом ведь намедни заявила та самая, из-за которой, вы ее до сих пор не получили. Он же восторженно прокудахтала, что «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇»
Обратись к ней, она что-то знает.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antismus
Так стоп, медали им дали? Или все таки доппинг подтвердили и забрали медали у провинившейся команды? Упустил момент.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Горбунова
Ответ принцесса Севера
Это ваша фантазия. Утуй
Про дедушкин стакан сама Камила говорила, когда на ОИ КАС принимал решение о допуске. Или вы словам Камилы не доверяете?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оле-Лукойе
Ответ Gemma157
командные турниры на ои отменить нужно, оставить только личный зачет
Командный турнир принёс вашей любимой Жене первое серебро ОИ, что не она, не вы, видимо, не цените. А если было бы золото, она с удовольствием называла бы себя олимпийской чемпионкой.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
принцесса Севера
Ответ Yumi
Вы намекаете, что все фигуристы этой команды пили из того стакана ее дедушки?
Это ваша фантазия. Утуй
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yumi
Ответ принцесса Севера
Сами спортсмены никоим образом не обвиняют Камилу и намёка на это нет. Потому что понимают, что на её месте мог бы оказаться любой из них. Только комментаторы спортса всё поливают грязью Камилу. Дождитесь решения суда!
Вы намекаете, что все фигуристы этой команды пили из того стакана ее дедушки?
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Вы только гляньте каким они языком разговаривают! Оба одинаково. Как на трибуне по бумажке. Стандартными заготовками. Обхохочешься. Кто текст писал?
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АГОШКИН Алексей
Ответ Генаха Орлов
Потому что надо что то менять в алгоритмах забора и проверки проб! До сих пор не понимаю в чем проблема проверить за сутки- двое десяток проб (призеров хотя бы) и вынести неоспоримый вердикт!
Как это назвать р*********тво наших чиновников повезли спортсменку на ои без проверенной допинг пробы. И не нужно им же спихивать на другие инстанции.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
принцесса Севера
Сами спортсмены никоим образом не обвиняют Камилу и намёка на это нет. Потому что понимают, что на её месте мог бы оказаться любой из них. Только комментаторы спортса всё поливают грязью Камилу. Дождитесь решения суда!
+8
-12
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
командные турниры на ои отменить нужно, оставить только личный зачет
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Генаха Орлов
Потому что надо что то менять в алгоритмах забора и проверки проб! До сих пор не понимаю в чем проблема проверить за сутки- двое десяток проб (призеров хотя бы) и вынести неоспоримый вердикт!
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tull
Ответ Sergejs Fedotovs
Правда жалко, по-настоящему честных спортсменов, но факт в том, что одна спортсменка там вообще не должна была участвовать, это даже в России признали уже постфактум. Хотя бы поэтому, результат уже нельзя засчитывать
почему не должна была участвовать?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий