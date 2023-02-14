Перед выступлением Петросян на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» не убрали мусор со льда, который остался с прошлого номера

Перед выступлением Аделии Петросян на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» не убрали мусор со льда, который остался с прошлого номера.

В концовке первого отделения катались Виктория Синицына и Никита Кацалапов – в финале их номера лед засыпали лепестками цветов.

Петросян октрывала второе отделение после антракта – к моменту ее выхода лед так и не очистили полностью от лепестков.