Перед выступлением Петросян на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» не убрали мусор со льда, который остался с прошлого номера

Теги сборная России фото женское катание Аделия Петросян ледовые шоу Фигурное катание

Перед выступлением Аделии Петросян на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» не убрали мусор со льда, который остался с прошлого номера.

В концовке первого отделения катались Виктория Синицына и Никита Кацалапов – в финале их номера лед засыпали лепестками цветов.

Петросян октрывала второе отделение после антракта – к моменту ее выхода лед так и не очистили полностью от лепестков.

11 комментариев

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lisa I.
А разве в перерыве не было заливки льда?
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tanygavr
Ответ Iuasamotu
Петросян - ребёнок, ну вот зачем привлекать детей к Дню влюблённых? Это странновато как-то..
Лучше бы Лизу пригласили
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Rums67
Уже давно запрещён кидать цветы на лед, тем более лепестки цветов, из за того что это на льду мусор, мешающий фигуристам.
О чем думают бросающие и организаторы?
+3
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+3
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Olicha Kobina
Молодец, Петросян, что не стала даже тройные прыгать
+1
-1
0
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ssd125
Ужасная организация, рискуют здоровьем фигуристов. За такое надо большие штрафы выписывать.
+3
0
+3
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Katerina Sunny
А ума не хватило лёд закидать мусором, когда уже все откатают, если уж так хотелось?
+1
0
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Оле-Лукойе
Организация, конечно, на уровне. А еще возмущаются, что Аделия прыгала только двойные и каталась неуверенно. Главное, что не травмировалась с этими игрушками.
+9
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+9
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Люблю Женьку
20 минут перерыва чем занимались?
+4
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+4
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russalka
Ответ Iuasamotu
Петросян - ребёнок, ну вот зачем привлекать детей к Дню влюблённых? Это странновато как-то..
Действительно. Дети на взрослом шоу, на шоу о взрослых чувствах. Зачем? Можно было больше пар позвать.
+2
-4
-2
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Виктория Китаева
Ответ Iuasamotu
Петросян - ребёнок, ну вот зачем привлекать детей к Дню влюблённых? Это странновато как-то..
В 15 лет тоже можно влюбиться. Самые чистые чувства в этом возрасте ❤️
+5
-2
+3
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Iuasamotu
Петросян - ребёнок, ну вот зачем привлекать детей к Дню влюблённых? Это странновато как-то..
+6
-8
-2
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