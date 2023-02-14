«Ловите много сердечек». Валиева, Медведева, Петросян и другие фигуристки опубликовали в соцсетях поздравления с Днем святого Валентина
Камила Валиева, Евгения Медведева, Софья Акатьева и другие российские фигуристки опубликовали в своих соцсетях поздравления по случаю Дня святого Валентина.
«Поздравляю вас всех с 14 февраля. Мы уже на репетиции нашего шоу, так что ждем вас сегодня, всех любим.
И всех, опять-таки, с днем всех влюбленных», – сказала в видео для телеграм-канала Валиева, которая сегодня участвует в фестивале «Влюбленные в фигурное катание».
«Счастливого Дня святого Валентина», – написала Медведева в инстаграме.
«Поздравляю всех с Днем святого Валентина!💗🥰» – написала Софья Акатьева.
«Ловите много сердечек», – пожелала Аделия Петросян.
«С Днем святого Валентина❤️, пусть в каждом сердце живет любовь!» – говорится в сообщении Ирины Слуцкой.
«Ищу валентинки 💌 и не могу найти😂», – отметила Станислава Константинова.
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Luasamotu❤ Вас с Днем Рождения!!!Вдохновения, Исполнения заветных желаний, всего самого Светлого и Доброго,Всех Благ Вам и того,что сами себе желаете!!!Оливье я обожаю)).На самом деле я на Вас подписан)).
Простите меня!!!!!!!!