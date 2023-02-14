«Ловите много сердечек». Валиева, Медведева, Петросян и другие фигуристки опубликовали в соцсетях поздравления с Днем святого Валентина

Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание Евгения Медведева Станислава Константинова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева, Евгения Медведева, Софья Акатьева и другие российские фигуристки опубликовали в своих соцсетях поздравления по случаю Дня святого Валентина.

«Поздравляю вас всех с 14 февраля. Мы уже на репетиции нашего шоу, так что ждем вас сегодня, всех любим.

И всех, опять-таки, с днем всех влюбленных», – сказала в видео для телеграм-канала Валиева, которая сегодня участвует в фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Счастливого Дня святого Валентина», – написала Медведева в инстаграме.

«Поздравляю всех с Днем святого Валентина!💗🥰» – написала Софья Акатьева.

«Ловите много сердечек», – пожелала Аделия Петросян.

«С Днем святого Валентина❤️, пусть в каждом сердце живет любовь!» – говорится в сообщении Ирины Слуцкой.

«Ищу валентинки 💌 и не могу найти😂», – отметила Станислава Константинова.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов выйдут на лед, Загитова споет с Zivert

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Ответ Iuasamotu
Я не ставил вам минус, я посылаю вам воздушный знак любви ❤. Но, если что, у меня вчера был День рождения, думаю что и оливье в холодильнике ещё найдём)
Постите меня пожалуйста, взаимно❤)).
Luasamotu❤ Вас с Днем Рождения!!!Вдохновения, Исполнения заветных желаний, всего самого Светлого и Доброго,Всех Благ Вам и того,что сами себе желаете!!!Оливье я обожаю)).На самом деле я на Вас подписан)).
Простите меня!!!!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ответ Дружба11
Комментарий удален пользователем
Я не ставил вам минус, я посылаю вам воздушный знак любви ❤. Но, если что, у меня вчера был День рождения, думаю что и оливье в холодильнике ещё найдём)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Ответ Iuasamotu
"Поздравляю вас всех с 14 февраля, мы уже на репетиции" - российская формула любви, где основную часть праздника составит оливье..
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
"Поздравляю вас всех с 14 февраля, мы уже на репетиции" - российская формула любви, где основную часть праздника составит оливье..
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий